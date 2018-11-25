Мэй будет разочарована: в МИДе рассказали про Brexit

Выход Великобритании из Европейского союза должен быть одобрен двумя парламентами — европейским и британским, которые довольные не всеми условиями выхода страны из ЕС, поэтому британский премьер Тереза Мэй не должна раньше времени строить планы по своей политике после Brexit, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

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Дипломат напомнил, что ценой нескольких отставок главе правительства Британии удалось добиться согласия правительства на вариант, предложенный Брюсселем, согласно которому Северная Ирландия временно останется в его Таможенном союзе и едином рынке. Он отметил, что «теперь лидеры ЕС могут утвердить соглашение о выходе», что, вероятно, и случится на специально созываемом для этого заседании Евросовета.

«Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое», — цитирует Чижова ФАН.

В воскресенье 25 ноября в Брюсселе пройдет внеочередное заседание Европейского совета, на котором лидеры стран Европы должны вынести согласованное решение по проекту соглашения об упорядоченном выходе Соединенного Королевства из ЕС. Документ был утвержден на прошлой неделе переговорными делегациями, передает НСН.

В этот же день

Мэй обратилась к британскому народу с просьбой поддержать проект сделки с Евросоюзом по условиям Brexit.

По ее словам, британский лидер намерена добиться одобрения данного проекта на саммите ЕС. Она также добавила, что сделка по Brexit отвечает интересам всех британцев. Мэй подчеркнула, что это соглашение устроит как голосовавших за выход из состава ЕС, так и тех, кто хотел остаться в союзе. Глава Евросовета Дональд Туск порекомендовал саммиту Евросоюза одобрить сделку по Brexit.

«Мы намерены решительно работать над созданием наилучших отношений с Великобританией после Brexit, как с друзьями и партнерами. И у нас будет около двух лет, чтобы разработать и согласовать четкие рамки такого сотрудничества. И если, несмотря на все наши усилия, потребуется дополнительное время для переговоров о будущих отношениях, возможно продление переходного периода еще на два года»», — сказал европолитик.

Он также назвал девизом внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября песню британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends («Друзья останутся друзьями». — «Газета.ru»).

Днем ранее стало известно, что Испания проголосует за выход Великобритании из состава Евросоюза и декларацию о будущих отношениях. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Однако накануне Мэй обвинили в девальвации британской системы наград, после того, как она произвела в рыцари члена парламента Джона Хэйса. Об этом писало издание The Guardian.

«Люди будут смотреть на этот титул и удивляться, как он относится к надвигающемуся голосованию по Brexit в палате общин», — сказала представитель лидера Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

По ее словам, подобные

действия премьер-министра не только девальвируют систему наград в Великобритании, но также показывают, «как сломана вся вестминстерская система».

Западные СМИ в последнее время не упускают возможности высказаться о Brexit и всем, что с ним связано. Так, Sky News со ссылкой на утечку 26-страничной политической декларации по выходу Британии из ЕС писала, что после Brexit между Великобританией и ЕС появятся неминуемые торговые барьеры, которых нет в настоящее время.

В июле нынешнего года The Guardian отмечало, что британский бизнесмен Аарон Бэнкс, который считается одним из главных спонсоров Brexit, провел по меньшей мере 11 тайных встреч с российским послом в Лондоне Александром Яковенко.

Издание ссылалось на документы, которые свидетельствуют о том, что Бэнкс и посол России встречались 11 раз. Кроме того, посольство России направляло бизнесмену еще четыре приглашения, о которых неизвестно, были ли они приняты или нет. Как уточнялось, встречи проходили за несколько месяцев до референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

«Очередной бред», — так прокомментировала эту информацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.