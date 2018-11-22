Грезы о будущем: Украина вступает в НАТО через суд

Конституционный суд Украины (КС) одобрил закрепление в основном законе курса страны в ЕС и НАТО. Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. По ее словам, решение о признании законопроекта по изменению конституции Украины поддержали 14 судей КС.

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«Следовательно, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале», — подытожила Луценко.

В начале сентября президент Петр Порошенко предложил Раде закрепить в конституции Украины «европейскую идентичность украинского народа», а также курс страны на интеграцию с НАТО и ЕС. Согласно президентскому законопроекту этого внешнеполитического вектора должны придерживаться президент, кабмин и Рада. Именно кабмин будет обеспечивать реализацию стратегического курса. Президент Украины, в свою очередь, станет гарантом его реализации.

27 сентября парламент Украины направила инициативу в конституционный суд. После одобрения законопроекта судьями КС Рада может начать его чтения.

Петр Порошенко уже обратился к депутатам Верховной рады с призывом безотлагательно рассмотреть законопроект.

«Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — написал президент в твиттере.

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что уже в четверг парламентарий рассмотрит изменения в конституцию. Он отметил, что дал поручение комитету правовой политики, чтобы в обеденный перерыв депутаты могли рассмотреть законопроект и проголосовать за него в первом чтении.

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что одобрение КС данного законопроекта — позор для страны. По его мнению, украинские власти «должны восстанавливать страну, а не грезить о ЕС и НАТО».

«Подобные законопроекты должны вызывать у нормального гражданина страны чувство огорчения, стыда и унижения. Закреплять каким-либо путем ориентацию на вступление в какие-либо организации, которые тебя не ждут, как было неоднократно заявлено, бессмысленно», — пояснил он в беседе с ФАН.

Инициативу Порошенко политолог считает бессмысленной. Дудчак напомнил, что ранее президент внес закон о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую и отметил, что у главы государства «видимо, много свободного времени и кризис идей».

«Нынешней власти нужно придерживаться только одной линии — покаяться в преступлениях и явиться с повинной в органы, которые примут соответствующее решение. Однако пока таких инстанций на Украине нет. А следующее руководство будет вынуждено восстанавливать все, что испортили за последние пять лет в стране», — заключил Дудчак.

После государственного переворота в 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса. В июне 2016 года парламент принял дополнительные изменения в законодательство, согласно которым целью внешней политики Украины стало вступление в НАТО. К 2020 году Украина также должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран Североатлантического альянса.

Европейский комиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан, оценивая перспективы вступления Украины в ЕС пояснил, что сейчас власти страны должны ставить перед собой «более достижимые в ближайшем будущем» задачи, а не зацикливаться на перспективе присоединения к ЕС.

«Я думаю, мы все должны быть более прагматичными и смотреть, что будет более достижимым в ближайшей и среднесрочной перспективе», — сказал он.

Так, национальная экономика Украины должна стать более конкурентоспособной на европейском и мировом рынках. Если это произойдет, то это даст мощный толчок жизни всех граждан республики, считает он. Необходимо избавиться от разницы в уровне жизни на Украине и в ЕС.

Кроме того, одной из важнейших целей является укрепление связей Евросоюза и Украины, подчеркнул Хан. После того, как будут достигнуты эти задачи, будет ясно, какие следующие шаги стоит предпринимать.

В ноябре нынешнего года Хан прибыл на Украину с двухдневным визитом. В ходе беседы с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом еврокомиссар похвалил власти страны за успешную реализацию реформ. Он особо выделил достижения Украины в области децентрализации и повышения эффективности государственного управления. По его мнению, страна успешно реформирует систему пенсионного обеспечения, образование и здравоохранение.

В свою очередь, украинское руководство продолжает утверждать, что страна присоединится к НАТО и Евросоюзу в ближайшее время. В июле нынешнего года Петр Порошенко заверил, что Украина станет членом ЕС до 2025 года.