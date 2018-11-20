Песков: США открыто вмешиваются в выборы главы Интерпола

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вмешательством в выборы» коллективное письмо американских сенаторов, в котором они требуют не допустить избрания российского офицера Александра Прокопчука на пост главы Интерпола.

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«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот, наглядное проявление», — заявил Песков на пресс-конференции в Сочи.

Представитель Кремля призвал дождаться результатов выборов главы международной полицейской организации.

Под документом, в котором Прокопчук сравнивается «с лисой в курятнике», стоят подписи республиканца Марко Рубио, а также членов Демократической партии Джена Шахина и Криса Кунса.

Россия якобы злоупотребляет Интерполом для сведения политических счетов со своими оппонентами и использует эту организацию для преследования журналистов и инакомыслящих, передает содержание письма ФАН.

Российский офицер МВД Александр Прокопчук — главный претендент на пост президента Интерпола, рассказала британская газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.

Как отмечается, Прокопчук с 2016 года является вице-президентом Интерпола и начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России с 2011 года. По данным издания, его избрание президентом организации практически гарантировано.

Британское правительство уверено в победе Прокопчука и не намерено ему препятствовать, добавил источник. Выборы должны состояться в среду, 21 ноября.

У россиянина есть лишь один конкурент — южнокорейский полицейский Ким Чен Янг. В настоящий момент он исполняет обязанности главы Интерпола. Кроме того, своего представителя на пост президента Интерпола может выдвинуть ЮАР.

Если Прокопчук победит, говорится в статье, то это будет грандиозная победа Кремля на международной арене.

Негативно оценивают перспективу избрания россиянина главой Интерпола на Украине. Министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков заявил, что Киев рассматривает возможность приостановки членства страны в организации в том случае, если главой изберут россиянина.

«Возможное президентство России в Интерполе — абсурдно, противоречит духу и целям организации. Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания на пост президента Интерпола представителя России»,

— заявил Аваков.

Мэн Хунвэй, возглавлявший международную полицейскую организацию с 2016 года, пропал, когда поехал в отпуск в Китай. Супруга президента Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн рассказала, что перед исчезновением муж отправил ей фото ножа, сообщило агентство Associated Press. По мнению супруги, муж пытался сообщить ей, что он в опасности. Она добавила, что в тот же день он написал ей сообщение «Жди моего звонка».

Грэйс Мэн подала в полицию Франции заявление об исчезновении мужа, после чего французские силовики начали расследование его пропажи. Кроме того, французская полиция взяла под охрану семью Мэн Хунвэя из-за того, что в адрес его жены поступали угрозы.

Позже в СМИ появилась информация о том, что президент Международной организации уголовной полиции был задержан и находится под следствием в Китае. Китайские правоохранители задержали Мэна для допроса, «как только его самолет приземлился в аэропорту» в КНР.

9 октября генеральный секретариат Интерпола заявил об отставке арестованного в Китае по обвинению в коррупции президента организации Мэна Хунвэя.

14 ноября французская полиция завершила расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, передает НСН.

Следствие не обнаружило никаких данных, указывающих на то, что преступление произошло на территории Франции. Французские следователи также не нашли доказательств тому, что супруга экс-главы Интерпола после исчезновения мужа получала звонки с угрозами на китайском языке.