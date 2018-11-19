На грани: как Нетаньяху спасает свою власть

«Рад, что мои усилия принесли плоды. У нас есть еще один год до выборов», — сказал Нетаньяху, которого цитирует РИА «Новости». Данное заявление он сделал во время заседания парламентской фракции правящей партии «Ликуд».

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Выступив в воскресенье с обращением к израильтянам по национальному телевидению, Нетаньяху раскритиковал идею досрочных выборов.

Он обвинил своих оппонентов в том, что те действуют «безответственно», стремясь заработать политические очки в «чувствительное» для безопасности страны время.

Речь идет о недавнем обострении конфликта между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, которая недавно подвергла ракетному обстрелу территорию иудейского государства. По территории еврейского государства было выпущено 460 ракет. Израильские военные смогли перехватить лишь 100 ракет системой ПВО «Железный Купол». Во время атаки погиб один человек 70 было ранено, сообщили израильские СМИ.

Это было сделано в ответ на проведение израильскими спецслужбами операции в Газе, детали которой не разглашаются. Ранее стороны при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня.

Но хотя обстрелы Израиля со стороны Газы прекратилась, ситуация остается сложной, на что премьер сделал упор в своем выступлении. «Национальная безопасность стоит впереди политики и личных соображении», — заявил Нетаньяху, обращаясь к своим оппонентам. Он также добавил, что делает все, чтобы «предотвратить досрочные выборы».

В этом же обращении Нетаньяху заявил, что займет пост главы Минобороны страны после ухода в отставку главы ведомства Авигдора Либермана.

В конце прошлой недели Либерман покинул свой пост в знак несогласия с действиями правительства. Экс-министр обороны выступал за жесткий ответ боевикам ХАМАС, считая, что возобновление перемирия недопустимо.

«То, что случилось вчера — перемирие и начало переговоров с ХАМАС — это капитуляция перед террором. Сейчас мы как государство покупаем кратковременный покой, и платой за это будет долгосрочный вред национальной безопасности», — говорил он, объявляя о своей отставке.

Покинув свой пост, Либерман также заявил об уходе его партии «Наш дом Израиль» из правительственной коалиции с партией Ликуд, которую возглавляет Нетаньяху. Вслед за Либерманом подала в отставку и министр репатриации Софа Ландвер. Она также является членом партии «Наш дом Израиль».

Однако несмотря на выход партии Либермана из коалиции, сторонники Нетаньяху сохраняют большинство в парламенте.

Правда устойчивым это большинство теперь не назовешь, так как перевес над оппозицией составляет всего лишь один голос.

У правительства сегодня в Кнессете 61 кресло из 120. Будущее правительственной коалиции во многом зависит от лидера партии «Кулану» («Все мы») министра финансов Моше Кахлона. Он выступал с критикой премьера, но пока оставляет свою партию в коалиции.

Выборы в Израиле должны пройти осенью следующего года, однако в среду оппозиция может проголосовать за прекращение работы израильского парламента, что будет означать досрочные выборы.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» израильский политический эксперт Бени Брискин,

правящая коалиция «зыбкая» и «держится на одном мандате», поэтому ничего исключать нельзя.

В подобной ситуации тяжело поддерживать работоспособность правительства, так как депутаты практически начинают вести предвыборную кампанию, выдвигая различные популистские инициативы, поясняет эксперт.

Израильский премьер находится в сложном положении. Опытный политик, который возглавляет нынешнее правительство с 2009 года, подвергается постоянным атакам со стороны оппонентов.

В июле премьер Израиля побывал на допросе в полиции, где ему задавали вопросы по делу о коррупции. Это был уже десятый допрос главы израильского правительства. Еще в феврале сообщалось, что правоохранители нашли улики, указывающие на взяточничество Нетаньяху. Сам он отрицает вину. В свою очередь супругу премьера Сару подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств.

Однако, несмотря на обвинения в коррупции, многие израильтяне по-прежнему видят в премьере сильную личность, которая обладает необходимыми стране лидерскими качествами.

Источник «Газеты.Ru», близкий к правящей партии «Ликуд» уверен, что нынешний премьер вновь станет главой правительства «с вероятностью 100%».

При этом он отмечает, что «с высокой долей вероятности выборы состоятся не раньше мая-июня» 2019 года, добавляя, что скорее всего они пройдут в назначенный срок — в ноябре 2019 года.

Публикуя материал «12 причин, из-за которых Нетаньяху может проиграть выборы», близкая к левым кругам газета Haaretz признается, что заголовок придуман для того, чтобы «собрать клики». Как пишет обозреватель издания Шеми Шалев, «сегодня в Израиле предрекать конец политической карьеры Нетаньяху настолько нелепо, поэтому это привлекает внимание».

По словам автора, хорошо известно, что даже если Нетаньяху «списали со счетов до того, как завершилось голосование, выясняется, что новости о его уходе из политики оказались преждевременными».

При этом автор считает, что одной из главных проблем для премьера в предвыборной ситуации будет оставаться проблема Газы. Ему надо будет искать возможности для возмездия, чтобы избавиться от «образа беспомощности и нерешительности, которые он продемонстрировал, когда Израиль не ответил после запуска 450 ракет».

По мнению политолога Брискина, у Нетаньяху есть большие шансы выиграть выборы, если он «покажет, что является «Мистером Безопасность», и на границах будет спокойно».

В противном случае, считает эксперт, будут расти рейтинги экс-министра обороны Либермана.

Правда шансов стать следующим премьером у Либермана мало, так как ему трудно будет создать альтернативную коалицию на основе партии «Наш дом Израиль». «Это нишевая партия, которая в основном опирается на выходцев из бывшего СССР, причем старшего поколения», — говорит эксперт.

При этом Брискин отмечает, что Либерман — «политик высокого класса». Его задача заключается в том, чтобы получить как можно больше мандатов и занять пост, на котором он может принимать решения. В кабинете Нетаньяху этого не происходило, объясняет эксперт.