Мэр-провал: большинство киевлян недовольны Кличко

Деятельность Виталия Кличко на посту мэра Киева вызывает недовольство у жителей украинской столицы. Об этом сообщает телеканал NewsOne, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения в прямом эфире программы «Про тебя».

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«Провалом» назвали политику Кличко 95% участников опроса. За время программы на телеканал поступило порядка 8 тыс. звонков, отметил ведущий Максим Гольдфарб.

«Команда Кличко — настоящая беда для города. Его политика провальна», — заявил журналист. Только 5% зрителей посчитали, что политику удалось добиться успеха в своей деятельности.

В 2014 году на фоне событий Евромайдана Виталий Кличко принимал участие в выборах киевского городского главы от партии «УДАР», в ходе которых занял первое место, за его кандидатуру проголосовало 56% избирателей.

Спустя месяц после избрания Кличко опубликовал «Программу первоочередных шагов городского головы Киева», реализацией которой он собирался заниматься на протяжении первых полутора лет мэрства.

Став городским головой, Кличко в полтора-два раза повысил киевлянам тарифы на услуги ЖКХ и отключил в городе горячую воду. Временное отключение горячей воды было принято из-за прекращения газоснабжения Украины Россией начиная с 16 июня, после чего в Киеве начали отключать горячую воду с целью экономии газа для обогрева квартир зимой.

Отопление — одна из центральных проблем Кличко на посту киевского мэра. Городская администрацией не может решить ее на протяжении нескольких лет.

16 октября 2018 года мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз объявил о начале отопительного сезона — поставки горячей воды были начаты в более чем 3 тыс. домов. Одновременно с этим он заявил о необходимости отказа от централизированного горячего водоснабжения — по мнению Кличко, городу приходится слишком много денег тратить на нагрев и транспортировку воды, а также на содержание теплосетей.

Горячей воды в Киеве не было почти все лето из-за того, что коммунальное предприятие «Киевтеплэнерго», отвечающее за теплосети, задолжало НАК «Нафтогаз Украина» большую сумму и не смогло ее вовремя вернуть. Объем долга достигал 5 млрд гривен, частично погасить долг помог кабмин, выделив 729,5 млн грн. «Нафтогаз» согласился списать штрафы и пеню — порядка 1,2 млрд гривен.

По словам Виталия Кличко, тяжба между «Киевтеплэнерго» и «Нафтогазом» достойна «отдельного детективного рассказа, который, возможно, когда-то будет опубликован».

Заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев считает, что отсутствие горячей воды в украинской столице с начала мая помогло жителям города сэкономить. По словам Пантелеева, в среднем семья из трех человек, которая жила без горячей воды с мая, сохранила 3-3,6 тыс. гривен.

Кроме того, по его подсчетам, семьи Киева, которые остались без горячей воды в августе, смогли сэкономить около 1,5 тыс. гривен. «Но люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество», — добавил Пантелеев.

Критическое положение Киева в начале отопительного сезона мэр столицы Кличко встретил юмористически. Он пошутил над оставшимися без горячего водоснабжения горожанами.

«Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают»,

— заявил киевский мэр.

В начале ноября 2018 года мэр Киева Виталий Кличко обратился лично к президенту Украины Петру Порошенко и правительству с просьбой вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в стране, сообщает НСН.

Так Кличко утверждает, что компания «Нафтогаз» не поставляет газ некоторым городам, где «тысячами мерзнут люди». В газовой корпорации прокомментировали ситуацию, отметив, что у них «нет вентиля», чтобы перекрывать тепло.

При этом десятки жителей Киева вышли протестовать в центр украинской столицы на бульвар Леси Украинки. Мерзнущие без отопления горожане решили высказать свое недовольство властям города, перекрыв автодорогу. В результате выражения гражданами своей позиции центр Киева встал в многокилометровых пробках, передает ФАН.