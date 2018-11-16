Послание США: КНДР испытала новое оружие

В КНДР успешно провели испытания нового стратегического оружия, сообщили корейские СМИ со ссылкой на официальное информационное агентство страны ЦТАК. В сообщении не говорится, какое именно оружие было испытано, отмечается только, что речь идет о новой «ультрасовременной» разработке «тактического характера».

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Тестирование, проходившие на полигоне Национального института обороны, посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который заявил, что «ученые и промышленники проделали огромную работу с целью повысить обороноспособность страны», поясняется в сообщении ЦТАК.

Журналисты также отметили, что разработки высокотехнологичного оружия проходили в течение нескольких лет.

После того как информация о проведении испытаний стала общедоступной, в Госдепартаменте США выразили уверенность, что Пхеньян все же будет соблюдать обещания по прекращению испытаний ядерного оружия.

В ведомстве напомнили, что на саммите в Сингапуре, прошедшем 12 июня 2018 года, президент США и лидер КНДР достигли договоренностей касательно денуклеаризации.

«Мы говорим с северокорейцами о реализации всех этих обязательств. Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что если Ким Чен Ын проведет денуклеаризацию, то Северную Корею ждет блестящее будущее», — приводит слова собеседника РИА «Новости».

В Южной Корее также прокомментировали сообщения об испытаниях. В министерстве объединения страны заявили, что пока не могут точно сказать, какое именно оружие было протестировано.

«Глядя на оборот «тактическое», можно предположить, что это так называемый «обычный вид» вооружений, не относящийся к ядерному или стратегическому ракетному. А что касается выражения «высокотехнологичное», то тут нам необходимо получить дополнительную информацию»,

— пояснил заместитель пресс-секретаря ведомства Ли Ю Чжин в ходе брифинга для журналистов.

Южнокорейские СМИ приводят различные точки зрения независимых специалистов на то, что за оружие испытали в КНДР. Тем не менее, большинство экспертов сходятся во мнении, что сообщение о тестировании оружия было сделано не случайно: это послание Вашингтону.

«Что именно там создали специалисты КНДР, не так уж и важно. Пхеньян просто таким образом делает Вашингтону следующий прозрачный намек: если США не станут ослаблять санкции против КНДР, то Северная Корея вернется на путь приоритетного развития оборонной сферы, что возможности для этого есть», — считает директор Центра безопасности и объединения Института политики Асан Син Бом Чхоль.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, комментируя новость, пояснил, что Пхеньян теряет терпение в отношении своих американских партнеров.

«Когда Ким Чен Ын и Трамп встречались в Сингапуре, американцы обещали определенные вещи, — например, объявить до конца этого года о прекращении формального состояния войны [на Корейском полуострове]. Этого пока не сделано. При этом США несколько раз за последние месяцы вводили новые санкции против Северной Кореи. Очередную встречу Ким Чен Ына и Трампа собирались вроде бы провести этой осенью, потом американцы перенесли ее на следующий год. Сейчас, правда, они поправились — сказали, что встреча будет в самом начале года. То, что подготовка к такой встрече продолжается, это, конечно, хорошо. Но главное — это то, что продвижение Северной Кореи к денуклеаризации должно быть улицей с двусторонним движением», — сказал специалист в эфире Sputnik.

По словам эксперта, Пхеньян был готов отказаться от ракетно-ядерного потенциала в обмен на прекращение враждебной политики со стороны Вашингтона и Сеула. Южная Корея уже сделала многое в этом направлении, однако США пока не проявляют готовности к работе в данной сфере, отмечает он.

В апреле текущего года КНДР заявила, что больше не будет испытывать баллистические ракеты и ядерное оружие.

В июне в ходе встречи в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын заключили соглашение, согласно которому Пхеньян выразил готовность прекратить ядерную и ракетную программы в ответ на стабилизацию отношений с США и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове.

Трамп также обещал предоставить Северной Корее гарантии безопасности, если КНДР выполнит свои обязательства, отмечает ФАН. Однако с тех пор государства не предприняли никаких конкретных шагов по выполнению договоренностей. Каждая из сторон ожидает, что партнер сделает первые шаги.

В начале ноября Вашингтон отложил запланированную встречу представителей Госдепартамента с северокорейскими дипломатами, сославшись на «неготовность» Пхеньяна. Тогда же Дональд Трамп заявил, что благодаря его усилиям Вашингтон избежал ядерной войны с КНДР. Политик считает, что перед тем как он занялся северокорейским вопросом, два государства стояли на пороге войны.

«Теперь мы поладили, никаких ракет, ничего», — приводит слова американского президента НСН.

Глава Белого дома также сообщил, что поддерживает «очень хорошие» отношения с Ким Чен Ыном, и добавил, что США больше не нужно переживать по поводу «потери миллионов жизней» или «пролетающих над Японией» ядерных ракет.