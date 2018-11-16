Третья крымская: поддержка Украины в ООН слабеет

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за гуманитарные, культурные и социальные вопросы, принял резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму. Подобный документ принимается ГА ООН уже третий раз подряд, однако в сравнении с предыдущими годами резолюцию поддержало меньше стран.

В 2016 и 2017 годах резолюцию Украины поддержало 70 государств мира, а в 2018-м — 67. Против выступили 26 стран. Еще 82 воздержались.

Оба прошлых раза воздерживались 77 и 76 государств соответственно, а против все так же выступало 26 держав.

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Большая часть поддержавших резолюцию — страны Европы, США, Турция и Великобритания. В числе противников: Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР и другие.

«Именно в украинском государстве преследуют за свободу слова, вмешиваются в религиозные дела, осуществляют внесудебные расправы, аресты и убийства. Все это происходит на Украине, но они в очередной раз валят с больной головы на здоровую. Данная резолюция очень характеризует нынешнее состояние дел в международных отношениях. То есть ложь стала нормой в деятельности США, стран ЕС и тех, кто их поддерживает», — прокомментировал принятие резолюции член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, передает RT.

По словам уполномоченного по правам человека в Республике Крым Людмилы Лубиной, сведения о якобы происходивших на полуострове фактах нарушения прав «недостоверны», сообщает ТАСС.

«У меня сведений, подтверждающих эту резолюцию, просто нет. Они повторяют в своих резолюциях одно и то же, не имея для этого никаких оснований. Достоверных сведений, по которым принимаются подобные резолюции, просто не существует. Пусть сами приедут в Крым, пообщаются с людьми и убедятся, что никаких нарушений нет», — заявила крымская обмудсмен.

В тексте резолюции, который составили в Киеве, говорится, что в Крыму наблюдается «усиление давления» на религиозные меньшинства, в частности, на крымских татар. Ее авторы считают, что давление осуществляется посредством «полицейских облав», а также «угроз и преследований».

Депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк убежден, что на попытки Украины обвинить Россию «во всех смертных грехах», в том числе в ущемлении прав религиозных меньшинств в Крыму, уже никто внимания не обращает.

«С каждым годом все меньше и меньше государств поддерживают эту игру, а резолюции Генассамблеи ООН перестали иметь какое-то значение. В этом году три страны, что называется, прозрели. И можно только радоваться, что разум в них победил», — заявил в разговоре с ФАН крымский парламентарий.

Он добавил, что члены ГА ООН попали под влияние западного мифа о «российской угрозе» и «националистических настроений», однако «кое-кому удается освободиться от пелены».

Бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе также обратил внимание, что поддержка Украины в Генассамблее начала слабеть.

«Сам факт, что все меньше и меньше стран голосуют за украинскую резолюцию, говорит о том, что государства начинают осознавать то, что в Крыму в соответствии с международным правом произошло волеизлияние народа, который на референдуме проголосовал за присоединение к России. Под давлением США и ряда западных стран это не воспринимали, а сейчас понимают, что действительно в Крыму никаких нарушений прав человека нет», — заявил дипломат в разговоре с НСН.

Он подчеркнул, что резолюция не повлечет за собой никаких последствий для России — как если бы, например, ее принял Совбез ООН, где Россия обладает правом вето.

В 2017 году в резолюции ООН содержался призыв к России «принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма», в том числе «произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения».

Кроме того, резолюция требовала отменить «дискриминационное законодательство».

Кроме того, Генассамблея ООН потребовала от РФ «уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введенные в Крыму» с марта 2014 года, когда полуостров стал российским.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, организованного местными властями после государственного переворота в Киеве. Тогда большинство избирателей полуострова проголосовали в пользу воссоединения с РФ.