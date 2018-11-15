За Крым: Украина задержала 15 судов

Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов, которые «незаконно заходили» в порты Крыма. Как сообщили в ведомстве, часть из кораблей была арестована, «по другой части продолжаются соответствующие судебные разбирательства».

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Сейчас задержанные суда находятся в портах Мариуполя и Бердянска. При этом неизвестно, есть ли среди них российские корабли.

Как отмечается, украинские пограничники осуществляют надзор за 940 судами, которые обслуживают крымские порты.

Власти Украины по-прежнему не признают Крым частью РФ, поэтому считают, что судно, зашедшее в порт полуострова, нарушает закон республики.

Так, весной этого года украинские пограничники задержали траулер «Норд» с десятью членами экипажа, все из них являются россиянами. Тем не менее в Киеве заявляли, что моряки являются украинскими гражданами.

Адвокат членов экипажа, в свою очередь, указывал, что украинское гражданство его клиентов доказано не было. На момент задержания на руках у моряков были только паспорта РФ, подчеркивал юрист.

«Границу разрешили пересечь лишь при условии признания украинского гражданства и предъявления украинских же паспортов. При том, что рыбаки считали себя гражданами Российской Федерации, а на руках имели только российские паспорта. Госпогранслужбе так и не удалось доказать в судебном порядке, что моряки с «Норда» являются гражданами Украины», — рассказывал представитель экипажа российского судна.

В октябре Киев обменял экипаж «Норда» на семь украинских моряков. При этом капитан траулера – Владимир Горбенко – по-прежнему находится на территории Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за якобы незаконное посещение Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам».

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила, что обратилась к киевским властям с предложением обменять Горбенко на капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого. Напомним, что это судно под украинским флагом задержали сотрудники пограничной службы ФСБ РФ у побережья Крыма за браконьерство.

Лубина пояснила, что обмен возможен, однако проблема заключается в том, что процессуальный статус одного капитана не соответствует статусу другого. Дело Горбенко передано в суд, который должен вынести наказание, поэтому «шар на украинской стороне». Дело Новицкого находится в стадии следствия.

«Норд» стал не последним российским судном, задержанным украинской стороной. В августе этого года береговые власти республики арестовали нефтеналивной танкер «Механик Погодин», принадлежащий российской компании «В.Ф. Танкер». На борту судна находились 12 членов экипажа.

Претензии Киева заключаются в том, что в 2011 году строительство судно финансировала компания «ВЭБ-Лизинг», которая сейчас находится под санкциями Киева. Об этом сообщил владелец танкера.

«Никого не интересовало, что с момента спуска на воду в 2011 году «Механик Погодин» находится на балансе судовладельца — компании «В.Ф. Танкер», не входящей в санкционные списки», — отмечается в сообщении на сайте компании-собственника.

Кроме того, заместитель представителя президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что «Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона на три года.

Москва в ответ заявила, что действия Киева — «морской терроризм». Российские правоохранители усилили досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив.

В начале ноября власти страны арестовали в порту Мариуполя судно Comet под флагом Либерии, перевозившее из России в Бельгию 3 тыс. тонн продукции, которая была произведена на Алчевском металлургическом комбинате (ЛНР).

«Наш ответ «санкциям». Судно под флагом Либерии перевозило [груз] из российского порта в Бельгию», — прокомментировал событие генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Позже выяснилось, что на сухогрузе работали в основном граждане Украины. Украинское издание «Таймер» сообщало, что среди моряков оказался только один гражданин России — второй помощник капитана.

Луценко также заявил, что лица, причастные к перевозке продукции завода, будут привлечены к уголовной ответственности: они якобы могут быть виновны в фиинансировании терроризма. По статье 258-5 обвиняемым может грозить до восьми лет лишения свободы, а если преступление было совершено группой лиц — до 12 лет.