Закат Меркель: Германия уходит из-под контроля

По итогам выборов в земле Гессен, которые прошли в конце октября, Христианско-демократический союз, лидером которого буквально последние недели остается канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, получит около 27% голосов (это на 11,3% меньше, че на выборах пять лет назад).

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Ухудшились и результаты потенциальных коалиционных партнеров ХДС в этой территории — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Зеленые» набирают около 20% каждая.

При этом оперативно подвести итоги выборов не удалось — на десятке участков пришлось проводить пересчет результатов, поскольку окружной избирком признал сбои системы во время голосования, что, как сообщили местные власти, привело к некоторому искажению результатов. Хотя в любом случае итог будет тяжелым для фрау Меркель.

Основная интрига сейчас заключается в том, кто займет второе место и сможет стать партнером ХДС по формированию местного правительства. Если прежнюю коалицию христианских демократов и «зеленых» сохранить не удастся, то придется выстраивать отношения с третьей силой — Свободной демократической партией (СвДП).

Германская радиостанция Deutche Welle отмечает, что в этом случае либералы из СвДП не дадут «зеленым» занять пост премьера.

Если же второе место окончательно будет у социал-демократов, пост премьера перейдет к ним, и это означает, что его потеряет нынешний премьер — представитель ХДС и соратник Меркель Фолькер Буффье.

Уход Буффье станет второй крупной политической потерей для канцлера — после ухода Хорста Зеехофера с поста председателя Христианско-социального союза.

Зеехофер принял это решение вскоре после выборов в Баварии, где союзники Меркель также не смогли набрать на выборах достаточное количество голосов для формирования правительства большинства.

Меркель на фоне Маркса

Сама Меркель в день, когда будут оглашены окончательные результаты выборов в Гессене, будет в восточной части страны — в городе Хемнице.

Этот город, во времена ГДР называвшийся Карл-Маркс-Штадт, на долгое время стал центром протестов граждан, недовольных ситуацией с засильем мигрантов. Катализатором волнений стало убийство двумя мигрантами с Ближнего Востока местного жителя, чем воспользовались ультраправые группировки. Остроту событиям придали и контрвыступления со стороны придерживающихся левых взглядов жителей земли, которые считали, что националисты паразитируют на трагедии.

В августе беспорядки охватили центральные улицы города, а протестующие вступали в стычки с полицией прямо у памятника Марксу в виде огромной головы философа-экономиста.

Власти ожидают протестов и в день приезда Меркель, ведь именно ее инициаторы беспорядков обвиняют в слишком либеральной миграционной политике.

Как отмечают немецкие обозреватели, канцлер впервые после трагических событий августа посещает третий по величине город Саксонии.

Многие считают, что она должна была посетить его сразу после столкновений протестующий с полицией, которые произошли в городе после трагедии. Как отмечает в интервью журналу Focus, мэр города, социал-демократ Барбара Людвиг, горожане «разочарованы» канцлером, которая не приехала, когда ее ждали.

Неясно, с какими словами Меркель обратится к жителям города, со многими из которых она выросла в одной стране. Однако, как пишет недавно The New York Times, «наследие» Меркель — это люди с востока Германии, которые сейчас, по мнению автора материала, пополняют движение ультраправых.

Хотя в самой ГДР уличенных в симпатиях к неонацистам жестко преследовали власти, недовольные своим положением жители восточной части ФРГ действительно поддерживают правых националистов.

Именно на востоке страны ультранационалистическая партия «Альтернатива для Германии» — одна из самых популярных среди избирателей.

Упоминая об этом факте, The New York Times пишет, что Меркель «так и не стала посланцем восточных немцев». Несмотря на то что с момента объединения Германии прошло почти 30 лет, жизненные стандарты на востоке по-прежнему отличаются от тех, что установлены на западе государства. И многие винят в этом Меркель, которая пребывает у власти в Германии уже 13 лет.

Сама канцлер находится на закате своей политической карьеры. Недавно она заявила, что в 2021 году не собирается выставлять свою кандидатуру на выборах канцлера, а также не собирается претендовать на пост председателя Христианско-демократического союза.

Съезд партии должен пройти в декабре. За пост главы организации будут бороться 12 кандидатов, в том числе секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее считают близкой к Меркель, а в западных СМИ ее даже часто называют «мини-Меркель».

Ранее канцлер заявила, что еще в 2016 году размышляла о том, нужно ли ей выдвигать свою кандидатуру на данный пост: «Приходит момент, когда появляется желание видеть новых людей или другие механизмы принятия решения».

При этом Меркель добавила, что все еще «несет ответственность за стабильность в стране, так как обещала исполнять обязанности канцлера до 2021 года».

Для нее последние три года пребывания у власти будут сложными, ведь фактически у канцлера нет мандата на проведение реформ, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Владимир Брутер. При этом, добавляет он, Меркель будет необходимо «решать немало текущих вопросов, чтобы удержать на плаву рейтинг германской власти».