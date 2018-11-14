Добрались до Швеции: как националисты меняют Европу

Правительственный кризис в Швеции продолжает развиваться. 14 ноября парламент страны, риксдаг, впервые в истории страны отклонил кандидатуру на пост премьер-министра, которую предложил спикер парламента.

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Сформировать правительство было поручено лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону. Однако большинство депутатов — 195 — выступили против его кандидатуры, лишь 154 парламентария проголосовали за.

Умеренная коалиционная партия, которую возглавляет несостоявшийся премьер, наряду с партиями «Либералы», Христианских демократов и «Партией Центра», входят в правоцентристскую коалицию «Альянс за Швецию», которая по итогам выборов заполучила 143 места в риксдаге. При этом для простого большинства им требуется 175 мест.

Однако у их противников из партий левых и зеленых, а также социал-демократов, занявших по итогам выборов первое место, дела обстоят не лучше. Объединяющая эти три партии так называемая «красно-зеленая коалиция» контролирует 144 места.

Еще 62 места в риксдаге, необходимых обеим коалициям, контролирует партия правых националистов-популистов под названием «Шведские демократы», чей главный лозунг — «сохраним Швецию шведской».

Никто из классических партий не хочет сотрудничать с «радикалами», как они называют «Шведских демократов», что и привело страну к правительственному кризису.

Кристерссон был готов идти на сделку с националистами, однако именно это решение его и погубило. Против его кандидатуры проголосовали его союзники из «Партии Центра» и «Либералы».

Лидер либералов Ян Бьёрклунд назвал это решение «тяжелым». По его словам, его партия по-прежнему верна своим право-центристским союзникам и Кристерссону в качестве потенциального премьер-министра, но добавил:

«Это голосование — не только о шведском правительстве, оно о чем-то большем. В Западном мире растет волна правого национализма, что является встречной реакцией на глобализацию, европейское сотрудничество, свободную торговлю, открытость — те либеральные идеи, которые создали нашу успешную модель общества».

Лидер «Партии Центра» Анни Леоф в свою очередь пояснила, что ее партия откажется присоединиться или поддержать любое правительство, которое полагалось бы на поддержку «Шведских демократов». По данным шведского телеканала SvT, именно

Леоф будет следующим политиком, кто попытается сформировать новое правительство. Впрочем, главный политический комментатор SvT Матс Кнютссон уже заявил, что «Леоф проиграла, еще не вступив в игру»

и более вероятно, что парламент исчерпает три оставшихся попытки на назначение премьер-министра и объявит дополнительные выборы.

Однако как будут развиваться события в случае перевыборов, по словам заведующего Сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, специалиста по странам Северной Европы Константина Воронова, предсказать крайне сложно.

«Страна и партии к досрочным выборам, мягко говоря, не готовы», — отмечает эксперт.

Политическая ситуация в Швеции развивается по примеру других европейских стран, таких как Италия и Германия, где увеличение числа мандатов у евроскептиков приводило к серьезным корректировкам устоявшихся политических систем.

При этом в этих странах кризис завершился по разному. В Германии традиционным политическим силам все же удалось найти компромисс между собой, не прибегая к сделкам с националистической «Альтернативой для Германии».

Тем не менее, разногласия Меркель и ее партнеров по правительству в миграционном вопросе сначала затянули формирование правительства почти на полгода, а потом — чуть не раскололи и без того хрупкую коалицию.

Вполне вероятно, что для партии Меркель ХДС/ХСС на следующих выборах в 2021 году ситуация сложится еще хуже.

Всего через год после последних выборов в бундестаг прошли региональные выборы, на которых ХДС и ХСС набрали рекордно низкие результаты, уступив часть электората националистам.

В Италии все сложилось несколько иначе. Там процесс формирования правительства в этом году занял три месяца и, несмотря на сопротивление со стороны традиционного истеблишмента, закончился оформлением союза партий «Движение 5 звезд» и «Лига» — неугодных Брюсселю правых популистов, евроскептиков и, по некоторым оценкам, питающих симпатию к Москве.

В итоге, новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте на июньском саммите ЕС, посвященном проблеме мигрантов, угрожал наложением вето на итоговый документ саммита, добившись от европейских партнеров существенных уступок, касающихся принципа распределения миграционной нагрузки между странами союза.

Представители правящих элит в большинстве европейских стран опасаются, что более влиятельные партии националистического спектра могут составить им серьезную конкуренцию на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

«Европейские демократы должны объединиться, чтобы предотвратить захват власти ультраправыми»,

— пишет в своей недавней статье обозреватель газеты The Guardian Натали Нойгайреде.

К парламентским выборам в ЕС активно готовятся такие силы правых националистов, как «Альтернатива для Германии», «Шведские демократы», французская партия «Национальное движение», итальянская «Лига Севера», а также венгерская националистическая партия «Йобик».

Все эти партии, у которых между собой есть множество различий, объединяют две вещи: неприятие массовой миграции в их страны и нелюбовь к Европейскому союзу.

Как отмечают большинство исследователей, именно миграционная повестка, которую старались обходить большинство традиционных сил, стала главным драйвером успеха националистов в таких странах, как Франция, Германия, Австрия и Швеция. Политики-националисты смогли оседлать волну народного недовольства после того, как в результате конфликтов в Сирии и на Ближнем Востоке в Европу массово хлынули потоки беженцев.

Тот факт, что почти все они были выходцами из мусульманских стран, подлил еще больше масла в огонь европейского национализма. Большинство правых были традиционно враждебно настроены к эмигрантам из мусульманских стран, которых они считали чуждыми европейской культуре.

Как отмечает Константин Воронов, меры по улучшению миграционной политики в странах ЕС, хотя и принимаются, необходимого эффекта все еще не имеют.

«Это все косметика. Коренные проблемы все-таки не решены. Пока Европейский союз не выработал единого подхода. Даже последние решения, которые были приняты, они показали большой разброс мнений. Не только у Центральной и Восточной Европы, но и у Старой Европы. Даже внутри таких евроэнтузиастов, как, например, Германия или та же Швеция. Поэтому пока проблема мигрантов не будет решена на уровне ЕС, популярность таких радикальных партий, как «Шведские демократы», будет только расти», — заключил эксперт.