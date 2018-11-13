Курилы и Дальний Восток: что Путин обсуждает в Сингапуре. LIVE

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Кстати, нынешний визит — это первая поездка Путина в Сингапур. Как прошел первый день этой поездки, можно посмотреть в фоторепортаже «Газеты.Ru»:
Фоторепортаж: Что Путин делал в Сингапуре
Диалог между Россией и АСЕАН был запущен в июле 1991 года, полномасштабным партнером по диалогу Россия стала в июле 1996 года на совещании министров стран АСЕАН в Джакарте.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была образована в 1967 году. В настоящее время АСЕАН имеет численность населения в 642,4 млн человек, совокупный ВВП — в $2,7 трлн, внешнеторговый оборот — в $2,5 трлн.
Целями и задачами объединения являются усиление экономического роста, социального и культурного развития региона, продвижение регионального мира и стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической, образовательной, культурной сферах.
К настоящему моменту в АСЕАН входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
У Ассоциации имеются партнеры по диалогу. Это Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США, Япония и Россия. Кроме того, отдельный диалог существует с Европейским союзом.
Решение проблемы безопасности в Южно-Китайском море буксует уже несколько лет. В августе на совещании министров иностранных дел Китая и стран-членов АСЕАН был согласован финальный текст кодекса. Однако во время нынешнего саммита, похоже, его подписание не ожидается.
Территориальные споры ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С 2013 года Пекин пытается создать там искусственные острова, расширить и освоить эти территории. Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и военный, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.
Одна из ожидаемых тем саммита – сопряжение масштабного китайского проекта Шелковый путь с интересами других азиатских партнеров. И с Россией.
Впрочем, Китаю на саммите АСЕАН будет не до Шелкового пути. Этот проект планируется реализовать к 2035 году, а горячая тема — подписание Кодекса поведения в Южно-Китайском море.
Об этом говорится в статье премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, опубликованной 12 ноября в газете The Straits Times.
В сентябре нынешнего года во время российско-японских двусторонних переговоров на высшем уровне японский премьер назвал подписание мирного договора с Россией «исторической задачей».
Путин, напомним, предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца текущего года — без предварительных условий. Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.
Российский лидер напомнил, что две страны обсуждают заключение мирного договора на протяжении 70 лет. По его словам, Абэ предложил ему поменять подходы, и президент РФ согласился.
«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор, не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — сказал Путин. При этом он предложил решать все спорные вопросы с Японией уже после заключения мирного договора. Но официальный Токио не поддержал идею мира без предварительных условий.
Возможно, ключевым пунктом сегодняшней программы станут двусторонние переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Последнее время разговоры лидеров России и Японии не обходятся без обсуждения темы спорных островов и притязаний Токио на эти территории.
Ожидается, что Абэ во время этого саммита предложит президенту Путину ускорить переговоры по заключению мирного договора и решению территориального вопроса, о чем писало японское издание Mainichi со ссылкой на источники в правительстве.
Согласно предварительным условиям документа, Россия должна рассмотреть возможность передачи японской стороне островов Малой Курильской гряды Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Но обсуждение принадлежности Кунашира и Итурупа в проекте соглашения не оговорена.
Между тем, ни Кремлю, ни властям Сингапура не нравится уровень двустороннего экономического сотрудничества. Об этом говорилось еще на саммите в Сочи в 2016 году. Российские инвестиции в экономику Сингапура оценивались тогда на уровне $2,5 млрд, а сингапурские и вовсе составляли порядка $1 млрд.
По этой причине Путин предлагал создать зону свободной торговли между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом, что способствовало бы росту взаимного товарооборота.
Эта тема наверняка получит развитие как на саммите «Россия — АСЕАН», так и во время переговоров с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Кстати, эти переговоры должны были состояться еще вчера, однако график мероприятий сместился.
Часть соглашений на саммите АСЕАН будет подписано непосредственно с бизнесом Сингапура, который является одним из крупнейших инвестиционных партнеров России (восьмое по объему прямых инвестиций в РФ государство). Объем накопленных прямых инвестиций из Сингапура в РФ в первом квартале 2018 года достиг $17,3 млрд, что является историческим максимумом.
Кроме того, в рамках трехдневного визита президента запланированы переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном и премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном.
«14 ноября в Сингапуре наш президент примет участие в саммите «Россия — АСЕАН»... На повестке дня — актуальные вопросы продвижения диалога Россия — АСЕАН, рассмотрение хода реализации решений сочинского саммита 2016 года, вопросы торгово-экономического сотрудничества, продвижение контактов по линии ЕАЭС — АСЕАН и ШОС — АСЕАН», — цитирует ТАСС помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Сингапуре при участии президента РФ Владимира Путина проходит саммит Россия — АСЕАН, а также Восточноазиатский саммит.
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