Курилы и Дальний Восток: что Путин обсуждает в Сингапуре. LIVE

Диалог между Россией и АСЕАН был запущен в июле 1991 года, полномасштабным партнером по диалогу Россия стала в июле 1996 года на совещании министров стран АСЕАН в Джакарте.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была образована в 1967 году. В настоящее время АСЕАН имеет численность населения в 642,4 млн человек, совокупный ВВП — в $2,7 трлн, внешнеторговый оборот — в $2,5 трлн.

Целями и задачами объединения являются усиление экономического роста, социального и культурного развития региона, продвижение регионального мира и стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической, образовательной, культурной сферах.

К настоящему моменту в АСЕАН входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

У Ассоциации имеются партнеры по диалогу. Это Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США, Япония и Россия. Кроме того, отдельный диалог существует с Европейским союзом.