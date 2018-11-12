И целого мира мало: кто «нашел» шпиона в Австрии

Источник австрийского издания Kleine Zeitung считает, что власти Великобритании могли предоставить властям Австрии информацию о якобы работающем на Россию шпионе. Мотивом для этого стал «слишком мягкий», по мнению британских властей, курс общения Вены с Кремлем.

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Ранее австрийская пресса сообщила, что разоблачить полковника, работавшего на Россию с начала 1990-х годов, помогли спецслужбы одной из европейских стран. Речь идет о 70-летнем экс-полковнике вооруженных сил Австрии, который был задержан по подозрению в продолжительном — более 20 лет подряд — шпионаже в пользу России.

Бывший офицер, согласно данным следствия, собирал сведения об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Более того, «шпион-полковник» подозревается в передаче подробных данных о многих представителях австрийского генералитета.

Правда неясно, насколько полезным австрийский шпион мог оказаться сейчас, так как он был в отставке и допуска к каким-либо государственным тайнам уже не имел.

Британские и австрийские спецслужбы не подтвердили, но и не опровергли эту информации. Однако, как отмечает The Telegraph, наводка, скорее всего, была «политически мотивированной». Издание напоминает, что в Великобритании без большой приязни восприняли нежелание Австрии вводить санкции против России в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Известно, что разведка Великобритании является одной из самых мощных на европейском континенте и активно противодействует российским спецслужбам. В России британскую разведку оценивают высоко и считают ее второй по эффективности после американской.

В последнее время в связи с делом Скрипаля противостояние спецслужб России и Великобритании еще более обострилось.

Тем временем президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что новые данные в деле о шпионаже «в пользу России» появятся через пару недель. По его словам, в настоящее время власти Австрии пытаются выяснить, какого рода информация была передана.

Как сообщают РИА «Новости», президент также добавил, что правительство страны выясняет «насколько все критично». Ван дер Беллен подчеркнул, что удивлен тем, насколько публично власти Австрии сообщили о данном деле.

После того, как Вена впервые сообщила о «российском шпионе», глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемыми «публичные бездоказательные обвинения» со стороны Австрии.

Тем не менее, впоследствии власти страны сообщили, что полковник-отставник — не единственный сотрудник силовых структур Австрии, который был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как сообщила газета Die Kronen Zeitung, «русский шпион» служил в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом (ФВБТ). Возможный агент Москвы имел доступ к секретным документам, отмечается в публикации, и мог передавать их российским разведчикам, разглашая государственную тайну.

Факт расследования в отношении сотрудника ведомства уже подтвердила прокуратура Вены. «Прокуратура Вены ведет расследование в отношении сотрудника этого ведомства из-за шпионажа, но дело ведется в зарытом режиме, поэтому подробностей я сказать не могу», — сказали представители ведомства, которых цитирует РИА «Новости».

При этом раскрывать страну, в пользу которой, по данным следствия, велась разведдеятельность, в прокуратуре также отказались.

Вена — город шпионов

Известно, что Австрия и ее столица всегда считалась своеобразной меккой разведчиков: «Зачем же это писать из Вены — города шпионов?», — такую строчку можно найти даже в произведениях известного русского публициста и революционера Александра Герцена.

Австрия также была одной из стран, где разведслужбы разных государств активно работали друг против друга во времена «холодной войны».

При этом разведчиков интересовала отнюдь не численность пушек в австрийской армии, а деятельность многочисленных международных организаций, штаб-квартиры которых находились в Вене.

Укрепить славу «шпионского города» помогла послевоенная ситуация. В Вене тогда находилась советская военная администрация, слежку за которой начали вести вчерашние союзники из США и Великобритании.

В 1950 году одному из сотрудников британской резидентуры в Вене Питеру Ланну пришла в голову мысль подключиться к кабелям советской военной миссии. Пост прослушивания находился в магазине, где торговали бижутерией. «Многие жительницы Вены, посещавшие магазин, вряд ли могли вообразить, что прямо у них под ногами магнитофоны записывали телефонные разговоры высших чинов советского военного штаба», — писал об операции работавший в те годы в разведке Великобритании Джордж Блейк, впоследствии ставший советским агентом.

Статус Австрии как нейтральной страны помогал представителям разведки в оперативной работе, так как они могли находиться под дипломатическим прикрытием.

Как писал в своих мемуарах экс-сотрудник разведки Хайнц Фельфе в книге «На тайной службе у Москвы. Как я переиграл ЦРУ», особенно активно в Австрии действовала немецкая разведка БНД. Не отставала от нее и разведка ГДР, которая также использовала Вену для своих операций.

Австрия также использовалась разведкой СССР как нейтральная страна, куда могли приезжать сотрудники американских спецслужб, которые работали на коммунистов. Именно туда для встречи со своими советскими кураторами приезжал в свое время американский полковник Джордж Троффимов.

Как отмечает в беседе с «Газета.Ru» главный редактор портала о шпионаже Agentura.Ru Андрей Солдатов, «нейтральный статус Австрии по сути предполагал активный шпионаж на территории этой страны против третьих стран, но не против Австрии».

Несмотря на то, что в самом факте возможной шпионской деятельности даже в пользу России в Австрии нет ничего необычного, разоблачение шпионов может стать проблемой для российско-австрийских отношений, которые значительно укрепились после того как канцлером Австрии стал Себастьян Курц.

«Кремль несет политические потери в угоду тактическим интересам разведки», — отмечает Солдатов.

Одной из таких потерь стала отмена визита в Россию главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая собиралась приехать в Москву в декабре 2018 года.

Она также заявила, что Вена рассчитывает на полноценное сотрудничество со стороны России в деле бывшего австрийского офицера, которого власти подозревают в шпионаже в пользу Москвы. Заявление было сделано ей по итогам телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы ожидаем от российской стороны полного сотрудничества в расследовании этого дела», — сказала Кнайсль.