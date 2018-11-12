Мэй: Лондон открыт к новым отношениям с Москвой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон «открыт к другим отношениям» с Россией. Такой тезис содержится в ее речи для банкета лорда-мэра лондонского Сити.

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«Как я и сказала год назад, не таких отношений с Россией мы хотим. Мы остаемся открытыми другому типу отношений — таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения, подрывающие международные договоренности и международную безопасность, и при которых она будет работать вместе с нами над выполнением обязательств, общих для нас как членов Совбеза ООН», — заявила британская премьер.

В своей речи Мэй хвалит международное сообщество за «единство перед лицом попрания Россией мировых правил».

В частности, она вновь обвиняет Россию в нападении на Скрипалей в Солсбери и попытку взломать штаб-квартиру ОЗХО в Нидерландах.

«Мы скоординировали крупнейшее в истории выдворение офицеров российской разведки, кардинальным образом ослабив возможности российской разведки на предстоящие годы. Наши правоохранители, проведя трудоемкое расследование во взаимодействии с нашими союзниками, предоставили неоспоримые доказательства, которые позволили нашей Королевской прокурорской службе выдвинуть обвинения против преступников», — утверждает британская премьер-министр.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что Лондон планирует выстраивать отношения с Россией на заведомо ложных и непроверенных фактах. В разговоре с ФАН сенатор выразил мнение, что

Тереза Мэй специально использует провокации, чтобы удержаться во власти.

«Госпожа Мэй, к сожалению, использует запрещенные приемы — непроверенные факты, фейковые новости, возводит в ряд установленных событий. Что касается Скрипалей, то ничего не доказано, также неизвестно, где они находятся, живы ли они вообще, мы это не понимаем. Большой вопрос: почему они закрыты от прессы», — отметил сенатор.

Избранный Лондоном курс на «новые отношения с Россией» не будет иметь никакого успеха, подчеркнул Джабаров, поскольку без Москвы невозможно адекватно решать имеющиеся вопросы на международной арене.

9 ноября газета The Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Великобритания собирается ввести новые антироссийские санкции, направленные против представителей руководства ГРУ. Лондон требует от Евросоюза включить имена российских разведчиков в проект следующего санкционного списка против России.

Британские власти рассчитывают на поддержку со стороны Франции и Германии, а также «давят на министров иностранных дел других государств», чтобы они одобрили замораживание активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза генералам ГРУ.

В санкционный список ЕС планируется включить шесть человек, которых Брюссель считает виновными в создании и применении химического оружия.

Российско-британские отношения накалились после того, как в британском городке Солсбери в начале марта с признаками острейшего химического отравления были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS). Свои действия Скрипаль мотивировал тем, что «присягу он давал Советскому Союзу, а не этой стране [РФ]». В 2004 году он был арестован и осужден по обвинению в госизмене, однако в 2010 году его обменяли на российских разведчиков и предоставили убежище в Великобритании.

Отравленных Скрипалей доставили в больницу, где они находились в коме на протяжении двух месяцев. Врачи опасались за жизнь пострадавших, но все же смогли спасти их и привести в сознание. Сейчас местоположение Сергея и Юлии Скрипаль неизвестно. Предполагается, что они могут находиться на одной из военных баз Англии.

Спустя неделю после инцидента в Солсбери, британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным советскими учеными в конце 1980-х. В связи с этим премьер-министр Мэй решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломатов, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

В отравлении Скотленд-Ярд подозревает двух россиян — Руслана Боширова и Александра Петрова, которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб. Сами Петров и Боширов все обвинения отрицают.