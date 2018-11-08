«CNN должно быть стыдно»: брифинг Трампа привел к скандалу

Журналист Джим Акоста был лишен постоянной аккредитации в Белом доме после пресс-конференции президента США Дональда Трампа, посвященной результатам промежуточных выборов. Американский лидер раскритиковал работу Акосты, заявив, что он ведет себя грубо.

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На пресс-конференции журналист спросил Трампа, почему он постоянно говорит о потоке мигрантов из Гондураса в США, демонизируя их и, тем самым, нагнетая страх среди американских граждан. «Я хочу, чтобы они вошли в страну, но сделали это легально, — ответил Трамп, — вы ведь знаете, зачем нам нужны люди? Потому что сотни компаний приходят к нам, и нам нужны люди». Корреспондент вступил с Трампом в спор, обвинив его в «демонизации» мигрантов, чем вызвал раздражение президента.

«Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы -— будете управлять CNN», — сказал американский лидер, после чего попросил передать Акосту передать микрофон. Однако корреспондент CNN не подчинился, заявив, что хочет задать еще один вопрос.

«Достаточно!» — несколько раз повторил Трамп, пытаясь перебить журналиста.

Стажерка Белого дома предприняла попытку отобрать у журналиста микрофон, однако Акоста отмахнулся от нее. После корреспондент начал задавать американскому лидеру вопрос о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

«Я не обеспокоен и меня не волнует расследование, потому что это домыслы», — ответил президент. На другие вопросы корреспондента CNN Трамп отвечать отказался, заявив, что его поведение является неприемлемым.

«CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек, вы не должны работать на CNN», — сказал Трамп.

Трамп также припомнил многочисленные конфликты Акосты и его пресс-секретаря Сары Сандерс, заявив, что журналист «ужасно» обращается с ней и другими людьми. «Вы не должны так относиться к ним», — говорит он.

В апреле Сандерс, отвечая на вопрос Джима Акосты о свободе слова в США, пожаловалась, что ей слишком часто приходится «выслушивать вопросы, заданные совершенно неподобающим тоном, который, не помогает ведению диалога и не помогает американскому народу получать информацию в лучшем виде».

Джим Акоста в ответ заявил, что «тон президента в общении с прессой тоже иногда не способствует диалогу, и это для всех очевидно». В августе диалог Акосты с пресс-секретарем Трампа также стал поводом для обсуждения в прессе. Тогда журналист спросил, действительно ли президент считает СМИ «врагами народа».

«Это иронично, Джим, что не только вы и СМИ атакуете президента за его риторику и снижаете уровень дискуссии в нашей стране. Неоднократно СМИ начинали адресные атаки без какого-либо обоснования лишь для того, чтобы возбудить ярость. СМИ атаковали и лично меня по ряду случаев, включая, кстати, и вашу медиасеть, которая заявила, что меня должны бы приговорить к пожизненному заключению или же придушить», — заявила Сандерс в ответ журналисту.

Сандерс подключилась к конфликту с журналистом CNN и в этот раз.

После нынешнего инцидента официальный представитель Дональда Трампа опубликовала в своем твиттере заявление касательно поведения Акосты. В нем она сообщила, что репортер «распускал руки в отношении молодой женщины, которая лишь делала свою работу».

«Тот факт, что CNN гордится поведением своего сотрудника, не только отвратительно, это также пример возмутительного пренебрежения по отношению к всем, в том числе и к молодым женщинам, работающим в этой администрации», — заявила Сара Сандерс.

Она также опубликовала видео с пресс-конференции, подчеркнув, что Белый дом не потерпит «неприемлемого поведения, которое всем видно в этой видеозаписи». На видео, однако, видно, что, когда сотрудница Белого дома пыталась отобрать у журналиста микрофон, тот, удерживая его, на мгновение дотронулся до руки женщины тыльной стороной ладони.

Компания СNN в своем ответном заявлении сообщила, что их журналист наказан за неудобные для президента вопросы. Также компания обвинила Сару Сандерс во лжи и фальсификации обвинений. По мнению редакции, постоянного пропуска журналиста лишили из-за тех «острых вопросов», которые он задавал. Однако пресс-секретарь Белого дома утверждает, что президент США «ожидает и даже приветствует острые вопросы про себя и свою администрацию».

Джим Акоста работает в пресс-пуле при Белом доме уже пять лет. Именно на него Дональд Трамп неоднократно указывал как на представителя «фейк-новостей».

Однако постановление о лишении его постоянной аккредитации не отнимает у журналиста возможность продолжать работать в Белом доме. Для посещения мероприятий ему необходимо будет заранее заказать и получить разовый пропуск.

Тем не менее, решение Белого дома об отзыве аккредитации вызвало шквал критики. Ассоциация корреспондентов Белого дома выступила против этого «необоснованного решения» и призвала Белый дом «немедленно» отменить его.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также призвал отменить лишение аккредитации в Белом доме корреспондента CNN Джима Акосты. Кроме того, Дезир выразил сожаление об этом решении.

«То, что Белый дом лишил корреспондента CNN Джима Акосту пропуска, вызывает сожаление. Журналистам должны позволять задавать «прощупывающие» вопросы и призывать лидеров к ответу. Я призываю отменить эту меру и не называть журналистов врагами народа», — написал Дезир в своём аккаунте в твиттере.