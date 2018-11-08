«Домой, в Россию»: как гонит Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал Русскую православную церковь (РПЦ) элементом российской политической системы и потребовал от ее представителей вернуться «домой, в Россию», передает ФАН.

«Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви. Нечего делать вашим вооруженным силам. Нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию»,

— заявил украинский глава.

Реклама

Он добавил, что ему кажется ненормальной ситуация, когда «Кремль срочно собирает Совбез России под председательством Путина», чтобы решить один вопрос – как защитить РПЦ на Украине. Порошенко также заявил, что надеется на «объединительный собор» на Украине без отсрочек. По его словам, украинское государство не вмешивается в дела церкви, но не позволит это делать и иностранным государствам.

Россия стремится защитить РПЦ на Украине, подытожил Порошенко, и в связи с этим «ведет гибридную войну» против Украины и даже Евросоюза. «Цель этой гибридной войны — подорвать устои не Украины, а всего демократического мира. Не столько прямыми ударами, сколько изнутри. И готовится РФ не только к украинским выборам, но и к выборам Европарламента. Очень активно. И к выборам в отдельных странах Европейского союза», — сообщил украинский президент.

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) слова Петра Порошенко назвали «как минимум несдержанными», и более того — не соответствующими главе светского государства.

При этом в УПЦ МП заявили, что Порошенко, по-видимому, предполагает вслед за «объединительным собором» получить томос на создание поместной церкви. Этот шаг, по мнению церковников, сыграет большую роль в предвыборной кампании Порошенко на грядущей президентской гонке.

Протодиакон Андрей Кураев убежден, что действия и слова Порошенко вписываются в украинскую государственную политику, передает НСН.

«Позиция Порошенко вполне логична. Он говорит о том, что русская церковь часть политической схемы Москвы и это никто не скрывает. К сожалению, этому есть много подтверждений, начиная от присутствия патриарха на различных государственных заседаниях. Это говорит о том, что сама Московская патриархия не заботится о чести своей рясы, чтобы четко обозначить свою надпартийность, наднациональность. Это тот случай, когда приходится отвечать за свои деяния и не деяния», — заявил Кураев.

Он добавил, что украинское общество «контужено, отчасти не без нашей помощи, но они себя контузить тоже хорошо умеют». Протодьякон отметил, что можно ждать инцидентов на религиозной почве при попустительстве Киева.

Сейчас на Украине есть три действующие православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

В середине января 2015 года «Украинская социологическая служба» опубликовала результаты исследования: согласно им, в большей части украинских регионов к УПЦ МП относят себя более 20% украинцев, 44% объявили себя прихожанами УПЦ КП, и 11% — членами Украинской грекокатолической церкви.Большинство православных УПЦ Московского патриархата проживают в Донецкой области — там к канонической церкви отнесли себя более 55% респондентов.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя». Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

Вселенский Константинопольский патриархат инициировал процесс подготовки к автокефализации УПЦ еще в апреле, когда Верховная рада Украины поддержала обращение президента Порошенко к патриарху Филарету. В поддержку автокефалии выступили 268 депутатов Рады, превысив кворум на почти 40 мандатов.

Автокефальная церковь в современном понимании есть поместная православная церковь с признанной за нею территорией, на которой, согласно каноническому праву, не должны действовать другие поместные церкви. Автокефальная церковь не является ни иерархически, ни административно частью другой православной церкви. Статус автономии отличается от автокефалии тем, что предстоятель автономной церкви после избрания должен быть рукоположен в сан патриархом одной из автокефальных церквей.

«Действия Константинопольской церкви — грубейшее попрание церковных канонов», — заявлял еще в сентябре патриарх Кирилл.

Он добавил, что Московский патриархат предпримет ответные шаги на предоставление Киеву автокефалии в ближайшее время. Ранее Московский патриархат РПЦ пригрозил разорвать всякие сношения с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ. При этом решение о разрыве евхаристического общения с Вселенским патриархатом было принято уже после признания каноничными украинских раскольников.

Как отмечается, в Русской православной церкви считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия. Существует также серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к кровопролитию и религиозной войне.