«Случайный Polexit»: Польша прощается с ЕС

Польша может выйти из Европейского Союза из-за конфликта с Брюсселем. Об этом заявил президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск. По его словам,

«Polexit может произойти случайно».

Кроме того, как считает политик, выход страны из ЕС может быть спровоцирован любой ошибкой лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского.

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«Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная», — отметил Туск.

Политик уже делал подобное заявление в январе 2018 года. Тогда Туск выразил мнение, что Польша выйдет из Евросоюза, если перестанет получать дотации из еврофонда.

«Я могу с легкостью представить ситуацию, когда Польша окажется среди чистых доноров, тогда правительство Польши может решить, что настало время спросить поляков, хотят ли они, чтобы Польша продолжила оставаться в ЕС», — отметил Туск в интервью польскому изданию Tygodnik Powszechny.

О выходе Польши из Евросоюза говорят не первый день. Особенно актуальным этот вопрос стал из-за критики проходящих в стране реформ.

Основанием для конфликта стало несогласие Еврокомиссии с новой судебной системой, на модернизации которой настаивает правящая в стране партия. Противники реформы считают, что суды стали зависимыми от власти, эти же опасения высказывает и Евросоюз.

«Еврокомиссия продолжает считать, что польское законодательство о Верховном суде несовместимо с законодательством ЕС, поскольку оно подрывает принцип независимости судей, включая несменяемость судей, и тем самым Польша не выполняет свои обязательства по статье 19 (1) договора о Европейском союзе», — говорится в заявлении пресс-службы коллегии еврокомиссаров.

Согласно новым поправкам, служители правосудия обязаны выйти в отставку в 65 лет. Возможность остаться на посту, однако, есть: об этом необходимо попросить президента и предоставит справку о состоянии здоровья. Также инициатива предполагает возможность внесения жалоб на решение суда любого уровня в Верховный суд.

Конфликт Брюсселя и Варшавы вокруг судебной реформы длится с 2016 года, когда в судебное законодательство были внесены первые правки. А в декабре 2017 года ЕК начала в отношении Польши активацию 7-й статьи соглашения о ЕС, которая предполагает введение внутренних санкций в отношении страны, «серьезно нарушающей европейские ценности».

Если статья Лиссабонского договора будет активирована, Польшу могут лишить права голоса в Совете Европы.

Для этого инициативу Еврокомиссии о применении санкций должны рассмотреть страны-члены ЕС. Для одобрения подобных мер необходимы голоса как минимум 22 из 27 государств-членов Евросоюза.

В сентябре было принято решение о приостановлении членства Польши в Европейской сети советов по вопросам судебной власти.

Согласно заявлению пресс-службы организации, причиной для таких действий стало несоответствие Варшавы «основным критериям — независимости от законодательной и исполнительной власти». За заморозку членства республики проголосовали представители всех стран, кроме самой Польши.

О возможном противостоянии Варшавы с Брюсселем недавно писало агентство Reuters.

В материале отмечалось усиление патриотических ценностей в школах и рядах добровольческой армии. По мнению издания, такой всплеск патриотического настроения в стране ставит государство на путь столкновения с Европой.

Стоит отметить, что Польша — крупнейшее государство среди стран постсоветского пространства, вступившее в ЕС. Кроме того, Варшава получила больше финансовой поддержки со стороны Брюсселя, чем какой-либо другой член ЕС. Размер поддержки превышал сумму в $115 млрд, пишет агентство со ссылкой на данные министерства финансов Польши.

Тем не менее, как отмечается в издании, многие граждане страны недовольны иностранным вмешательством в их внутренние дела. Например, Польша и Венгрия отклонили квоты ЕС на расселение беженцев.

Доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что конфликт с Брюсселем выгоден Варшаве.

«Брюссель может перестать давать деньги, но он и так перестает их давать. Возникает подозрение — а не специально ли Польша поссорилась с Евросоюзом, чтобы таким изящным образом «спрыгнуть» со всех обязательств, которые она должна бы перед Брюсселем осуществлять. А так получается замечательный повод ничего не делать», — отметил эксперт.