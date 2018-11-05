День Х: США ввели санкции против Ирана

Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало перечень физических лиц и организаций, которых затронут антииранаские санкции.

Реклама

В ведомстве отметили, что санкции, которые вступают в силу 5 ноября, коснутся более 700 организаций и физических лиц. Среди компаний, которые столкнулись с ограничительными мерами — организация по атомной энергии Ирана, 70 финансовых организаций, национальная иранская танкерная компания и другие. Также под санкции попали корабли и самолеты.

Незадолго до обнародования документа, президент США Дональд Трамп, оценивая новые меры против Ирана, говорил, что

эти санкции — самые жесткие из тех, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана.

Он отметил, что «они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику».

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Fox Business заявил, что США намерены еще больше усилить давление на Иран и расширить санкции.

«У нас будут еще санкции, помимо этих. Мы не будем просто довольствоваться тем уровнем санкций, который существовал в прошлом при (бывшем президенте США Бараке) Обаме в 2015 году», — заявил Болтон.

Глава американского минфина Стивен Мнучин в свою очередь отметил, что результатом введения американских санкций против Ирана станут нарастающая финансовая изоляция и экономическая стагнация.

При этом он подчеркнул, что «беспрецедентные» ограничения будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свой политический курс. Такую же позицию выразил госсекретарь Майк Помпео, отметив, что целью санкций США против Ирана является изменение курса Тегерана.

«Наша конечная цель — убедить режим отказаться от их нынешнего революционного курса.

У иранского режима есть выбор — либо развернуть на 180 градусов свой курс и действовать как нормальная страна, либо увидеть развал экономики», — заявил Помпео.

Он также отметил, что Вашингтон не теряет надежду на новую ядерную сделку с Ираном. Однако, пока Иран не выполнит все 12 условий, изложенных в мае, США продолжат оказывать давление на Тегеран.

Среди тех требований — раскрытие иранской ядерной программы для экспертов МАГАТЭ, предоставление экспертам агентства «неограниченного доступа на места ядерных разработок», прекращение обогащения урана, полный отказ от переработки плутония и закрытие тяжеловодного ядерного реактора. По сути, чтобы американские санкции были сняты, Иран должен отказаться от программы мирного атома.

Среди требований были также и политические, например, полный и безоговорочный отказ от производства и распространения баллистических ракет, вывод всех сил Ирана из Сирии, освобождение американских заключенных, прекращение любой поддержки вооруженным группировкам, действующим на Ближнем Востоке.

Изначально США обещали, что все страны, которые будут нарушать санкционный режим в отношении Ирана, также попадут под санкции. Однако в итоге из этого правила все же были сделаны несколько исключений.

Помпео сообщил, что Вашингтон выведет из под действия санкций против Ирана восемь стран, экспортирующих иранскую нефть. По его словам, в число стран-исключений вошли Китай, Индия, Греция, Южная Корея, Япония, Турция, Тайвань и Италия. При этом госсекретарь подчеркнул, что это временные меры.

Однако других исключений из санкционного режима не будет. По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, США незамедлительно введут санкции против тех, кто попробует использовать механизмы обхода ограничений против Ирана.

«Если физлицо или предприятие будет участвовать в транзакциях, которые нарушают санкционный режим, то, как я говорил ранее, мы будем вводить санкции против активности, направленной на преодоление санкций… Вы увидите одно из самых быстрых решений о включении в санкционный лист. Мы призываем людей не допускать участия в каком-либо инструменте, который нарушает наш режим санкций», — заявил он.

Таким образом, под американскими санкциями могут оказаться Великобритания, Германия, Франция и Россия, который после министерской встречи на полях ООН приняли решение о создании в ЕС специального механизма для расчета с Ираном в обход американских санкций.