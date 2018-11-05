«Вы разбудили нацию воинов»: Украина угрожает России

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пригрозил оккупировать Россию. Его послание опубликовано на фейсбуке, передает ФАН.

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В своем посте Мосийчук заявил, что российские ополченцы в 1612 году якобы освободили Русь не от поляков, а от украинцев. «На самом деле, Московию в тот день оставило 12-тысячное войско гетмана Ходкевича, в состав которого входило 8 тысяч украинских казаков. <...> Таким образом, получается, что сегодня РФ отмечает день освобождения от украинской оккупации, который стал возможным исключительно по доброй воле казаков, которые абсолютно без принуждения покинули Кремль», — написал депутат.

По словам Мосийчука, России следует ждать новую украинскую оккупацию. «Мы уже идем, вы разбудили нацию воинов, и теперь ее может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля, свержение местной тирании и распределение России между странами победителями», — отметил депутат.

Его высказывание спровоцировало бурную реакцию в сети. Интернет-пользователи сочли слова Мосийчука очередным «анекдотом» и усомнились в здравомыслии депутата.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН посоветовал Мосийчуку обратиться к советским учебникам и «перечитать историю.

«Глупость комментировать очень сложно. Вообще сложно серьезно относиться к Мосийчуку, который по случайности в силу своего криминального менталитета просто вырос на крови в некоего общественно-политического деятеля. Он пытается эпатировать при помощи таких заявлений. Я уже одному из таких заявителей говорил: если вы хотите что-то услышать и увидеть, объявите войну России. А пареньку надо подучить историю. В советских учебниках было много правильных и справедливых вещей показано и рассказано», — заявил собеседник агентства.

Сенатор также отметил, что сегодня политику на Украине диктуют «10 тысяч безумцев с криминальным прошлым и криминальной психологией». По его словам, они пытаются «реализоваться и заработать деньги на национализме и фашизме», потому что сейчас это наиболее актуальная тема.

Клинцевич подчеркнул, что для человека, рожденного и выросшего в СССР, война России с Украиной — самая страшная вещь, которая вряд ли когда-нибудь случится. «Конечно, я не думаю, что мы будем с украинцами когда-то воевать. А быдло это, которое делает подобные заявления, которое провоцирует подобными вещами, скоро поставят на место! В ближайшее время на Украине все это будет зачищено демократическим путем. Поверьте, 99% всех этих острых на язык бойцов переобуются молниеносно, лишь бы нахаляву получить какую-то копеечку», — заключил сенатор.

В Киеве уже не один раз пытались по-своему интерпретировать некоторые исторические события. Так, в начале ноября украинский президент Петр Порошенко назвал удар войск Российской империи, которыми руководил Александр Меншиков, по городу Батурину примером «нечеловеческой жестокости». Как сообщали украинские СМИ, в годовщину этого события, 2 ноября, на всей территории Украины был объявлен траур: в эфире украинских радиостанций не ставили развлекательный контент, а телеканалы сопровождали вещание изображением траурной свечи. Более того, в полдень власти объявили минуту молчания по всей стране.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке заявил, что Москва «продолжает орудовать своими «проверенными методами» — коварной агрессией и жестокостью, как и столетия назад».

Слова украинского президента раскритиковал публицист Александр Широкорад, уличив его в очередной попытке подать историю в новом виде. По словам публициста, такие поступки Порошенко уже не вызывают удивления, так как киевские власти «давно встали на этот путь».

Он также напомнил украинскому президенту о том, что для историков наибольший вес имеет версия событий 1708 года, когда российская армия уничтожила силы гетмана Ивана Мазепы, перешедшего на сторону шведского короля в Северной войне. «Меншикову некогда было кого-то казнить. Русские драгуны, по сути, бежали обратно. При этом медные пушки Мазепы они забрали с собой, а все чугунные пушки, тяжелые, утопили. Так где у них было время устраивать какие-то дикие казни», — заявил историк в эфире телеканала Рен-ТВ, его цитирует ФАН.