Вооружены и опасны: тысячи мигрантов рвутся в Европу

Более 20 тысяч мигрантов собрались на границе между Боснией и Хорватией, намереваясь прорываться в страны Центральной Европы. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии. При этом 95% мигрантов – молодые мужчины, отмечается в статье, многие из них вооружены ножами. Одного из полицейских уже пытались зарезать, сообщили в австрийском МВД.

«Женщин и детей с ними нет. При этом это не сирийские беженцы — большая часть приехала из Пакистана, а также Алжира, Марокко и Ирана. Мигранты хотят попасть в Германию и страны Скандинавии»,

— добавили в ведомстве.

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Власти Хорватии усилили меры безопасности по охране границы в районе боснийского города Велика-Кладуша. «Хорваты <...> разместили специальные подразделения на границе», — отметили в департаменте миграции Австрии.

Ситуация на боснийско-хорватской границе накалилась в середине осени. Тогда около 250 мигрантов осадили КПП «Малевац», прорвали полицейское оцепление и выбежали на мост в Хорватию. Полицейские использовали спецсредства и баррикады, стремясь отогнать нарушителей. В результате схватки пострадали шесть мигрантов и пять сотрудников полиции.

Власти Боснии и Герцеговины, в свою очередь, сообщают, что на территории страны находится около 10 тыс. мигрантов. Большинство из них уничтожили свои документы, и идентифицировать их практически невозможно.

Местное население также недовольно наплывом мигрантов, устраивающих беспорядки неподалеку от их домов. При этом боснийские эксперты предполагают, что к 2019 году в стране может оказаться до 50 тыс. беженцев из стран Азии и Африки.

При этом в начале ноября главы нескольких государств Центральной и Восточной Европы отказались подписывать Всемирный пакт ООН за безопасную миграцию. По мнению лидеров Хорватии, Австрии, Венгрии, Чехии и Польши, этот документ приведет к увеличению потока мигрантов, особенно нелегальных.

Пакт ООН должен носить рекомендательный характер, но многие страны воспринимают некоторые его положения как посягательство на свой суверенитет.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Примакова РАН Константин Воронов заявил, что не стоит переоценивать демарш Австрии, сообщает НСН.

По его словам, Вена аккуратно выбирает, с чем можно не соглашаться в международной политике с другими странами.

«Нельзя это рассматривать как нечто эпохальное. То, что такая законопослушная страна как Австрия с гарантированным нейтралитетом ослушалась мировых чиновников, свидетельствует об определенной тенденции. <...> Австрия — малая страна, и поэтому она с чем-то соглашается, с чем-то нет. И это, на мой взгляд, говорит о том, что австрийцы не хотят брать на себя завышенных обязательств, тенденция им не нравится. И где-то они позволяют себе выступать против», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Вена определяет свою миграционную политику в рамках документов Евросоюза, а не только ООН.

«Австрия <...> строит пограничные барьеры, выдвигает свои худосочные вооруженные силы. На мой взгляд, это проявление разных бюрократических подходов к разным документам»,

— подытожил он.

В ближайшем будущем миграционный поток в страны Европы не остановится, заявил ранее глава Европарламента Мартин Шульц. Как сообщает ФАН, председатель Европарламента в разговоре с журналистами отметил, что все европейцы оказались в ситуации, которой нет, и не может быть оправданий.

Он напомнил, что недавно генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что миграция стала глобальной проблемой. Пан говорил о том, что в последнее время около 60 миллионов людей на планете были вынуждены сняться с обжитых мест, чтобы сохранить жизнь свою и своих близких, убежать от войны и отправиться в бега в поисках лучшей доли, и большая часть из них направилась в Европу.

«Мы, европейцы, знаем, что близко к нашим границам есть дестабилизирующие регионы. Было бы очень опасно говорить людям в Европе, что ситуация прекратится»,

— подчеркнул Шульц.