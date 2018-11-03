«Отправить на завод»: депутат не смог отменить пенсии

Слова депутата Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрия Петровского о необходимости отмены пенсий по старости не являются позицией партии, заявил первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев.

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«Говорить такие вещи мог только безответственный человек. В России уже сложилась пенсионная система. Были изменены ее параметры. Но при этом эта система существует, она обеспечивает работу Пенсионного фонда. Выплата пенсий — важнейшая задача государства», — цитирует парламентария РИА «Новости».

В своем исходном заявлении Петровский выразил уверенность в необходимости ликвидировать Пенсионный фонд РФ, продать все ведомственное имущество, а чиновников отправить работать в другие места, передает ФАН.

«Лично я за отмену вообще понятия — пенсионный возраст, каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить, выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия — должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии», — написал региональный чиновник на своей странице в фейсбуке.

В Сети также раскритиковали данное заявление.

«Ждем исключения данного хама из депутатов,

пусть на завод идет работать, а то жиром весь заплыл», «Таких депутатов, нужно переводить срочно на «новое место работы», а именно в Магадан на Колыму. Дальневосточный гектар дать, и пусть на свежем воздухе заготавливают лес для страны, моют золотишко. Глядишь за года три-четыре ума наберется», «Почему-то все эти народные избранники пытаются принести пользу Отчизне только за счет народа?», — пишут пользователи.

Необходимо добавить, что ранее Госдума приняла законопроект, который предлагает депутатам и сенаторам добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, передает НСН.

В прошлом месяце стало известно, что россияне не рассчитывают жить на одну только пенсию при достижении нетрудоспособного возраста. По данным опроса, проведенного рекрутинговым агентством SuperJob, треть россиян намерены работать на пенсии, 19% респондентов рассчитывают на личные сбережения, 3% надеются на помощь детей, и примерно столько же — на инвестиции в негосударственные пенсионные фонды (НПФы). Среди других вариантов дохода опрошенные предлагали получение средств от сдачи в аренду недвижимости, продажи продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы.

При этом средний размер пенсии, на который бы согласились россияне, составляет 37,3 тысячи рублей в месяц. Примечательно, что в 2016 году в ходе аналогичного опроса этот показатель составил 35,2 тысячи рублей. При этом у мужчин запросы на три тысячи рублей больше, чем у женщин: представители сильного пола хотели бы получать на пенсии 38,9 тыс. руб., их вторые половины — 35,8 тыс. рублей.

Стоит отметить, что повышение общеустановленного пенсионного возраста в России вовсе не означает, что тем, кто собирался на пенсию в ближайшие годы, придется ждать до 60 или 65 лет. Для комфортной адаптации россиян к новым параметрам предусмотрен плавный переходный период, который продлится в общей сложности 10 лет. В первые четыре года,

начиная с 2019-го, возраст выхода на пенсию будет повышаться только на полгода в год,

в следующие шесть лет с 2023-го шаг не изменится, однако повышение будет происходить по году в два года.

Переходным периодом смогут воспользоваться и те, у кого право на пенсию возникает не по достижении определенного возраста, а при выработке специального стажа. Например, врачи, учителя, актеры театра и балета. Минимально необходимая выслуга лет для получения пенсии у них не меняется, при этом момент назначения пенсии после приобретения выслуги будет постепенно переноситься на время от полугода до пяти лет в соответствии с переходным периодом. Преподаватель вуза, который в феврале 2019 года выработает необходимый педагогический стаж, сможет назначить пенсию уже через шесть месяцев, то есть в августе.

По схожему принципу будут выходить на пенсию и жители северных регионов, для которых сохраняется большинство пенсионных льгот. Как и раньше, право на досрочную пенсию им обеспечат 15 лет стажа на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях, а также 20 или 25 лет страхового стажа в зависимости от пола. При этом возраст, с которого северяне смогут обратиться за пенсией, будет повышен на пять лет: до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин. Увеличение также будет происходить постепенно, в соответствии с переходным периодом.

Некоторым северянам тем не менее адаптироваться к новому пенсионному возрасту не придется, поскольку для них он повышен не будет. Изменения не коснутся малочисленных коренных народов Севера, которые в зависимости от пола выходят на пенсию в 50 или 55 лет, а также северянок, воспитавших двух и более детей – при наличии необходимого северного и страхового стажа пенсия им положена начиная с 50 лет.

Аналогично повышение пенсионного возраста не затронет и многих других россиян. Например, многодетных матерей с пятью и более детьми, которые при наличии страхового стажа в 15 лет, как и раньше, смогут выходить на пенсию в 50. Для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, пенсионный возраст, равно как и прочие условия досрочного выхода на пенсию, также останутся полностью без изменений.