Troika тирании: США нашли новых врагов

Использовав транслитерацию русского слова «тройка» (troika of tyranny), советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не потерпит присутствия в одном полушарии с ними «диктаторов и деспотов».

«Тройка тирании, этот треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной множества человеческих страданий, импульсом для колоссальной региональной нестабильности и истоком грязной колыбели коммунизма в Западном полушарии»,

— сказал Болтон, выступая в Майами перед аудиторией американских граждан из числа кубинских эмигрантов и их потомков.

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Советник американского президента также анонсировал принятие новых мер в отношении социалистических стран, пообещав, что они вскоре «ощутят всю тяжесть крепкого санкционного режима Америки».

Выступление Болтона — еще одна возможность мобилизовать консервативный электорат перед промежуточными выборами в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября.

Комментируя жесткое выступление Болтона, журнал Vice сравнил его со знаменитой речью президента США Джорджа Буша-младшего о странах «оси зла». На тот момент президент США выступил с ней в 2002 году и назвал страны — Ирак, Иран и Северную Корею — государствами «оси зла», враждебными американским интересам. При этом тогдашний Иран и Ирак конфликтовали друг с другом.

В отличие от Ирана и КНДР, ни одна из упомянутых Болтоном стран Латинской Америки не несет каких-либо вызовов безопасности США.

«Речь Болтона, похоже, призвана ознаменовать новую эру отношений США с Латинской Америкой. Она предвещает масштабную эскалацию внешней политики США, где Вашингтон пытается диктовать, как должны существовать три суверенные страны»,

— пишет Vice.

Высказывание Болтона говорит о том, что США Дональда Трампа — в отличие от его предшественника Барака Обамы — будут с жесткостью действовать в отношении перечисленных трех стран, обращает внимание издание.

Сам Болтон заявил, что настало время «увеличить давление, а не уменьшить его».

Венесуэлу, Кубу и Никарагуа объединяет то, что там у власти находятся левые политические режимы. При этом политическая ситуация в этих государствах разная.

Никарагуа еще некоторое время назад находилась в ровных отношениях с США, но в последний год они серьезно ухудшились из-за обострения конфликта между правительством во главе с президентом Даниэлем Ортегой и оппозицией.

В июне власти США расширили «список Магнитского», включив в него трех должностных лиц из Никарагуа, которые, по версии Вашингтона, были вовлечены в серьезные нарушения прав человека или которые были вовлечены в коррупционную деятельность, — их активы были заблокированы.

Венесуэла давно находится под санкциями США — правительство Николаса Мадуро обвиняется Белым домом в репрессиях против оппозиции. В свою очередь, Куба, дипломатические отношения с которой возобновил Барак Обама, вновь подвергается давлению США за нарушения прав человека.

Кроме того, Вашингтон требует от правительства Острова Свободы разобраться в причинах «акустической атаки» на посольство США в Гаване летом 2018 года. Как сообщили американские власти, число американских дипломатов, которые пострадали от предполагаемого нападения, возросло до 25 человек.

В сентябре 2018 года нейрофизиолог Аллан Фрей, который многие годы консультировал власти США, заявил The New York Times, что акустическую атаку на американское посольство на Кубе могла организовать ориентирующаяся на связи с Россией часть кубинского правительства. По его словам, часть руководства Кубы могла использовать «микроволновую атаку» на американских дипломатов, чтобы сорвать улучшение отношений с США.

Трамп дал понять, что пока не собирается снимать с острова экономическое эмбарго — в сентябре он подписал указ о его продлении еще на один год. В тексте указа сказано, что это остается в числе национальных интересов США. В свою очередь, Болтон сообщил, что

Соединенные Штаты запретят транзакции с более чем 20 кубинскими компаниями, связанными с военными и спецслужбами.

Болтон также заявил, что Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы.

По имеющимся данным, новые ограничения затронут экспорт золотых запасов из латиноамериканской страны. Предполагается, что данные санкции защитят американских предпринимателей и компании от «коррупционных и мошеннических» транзакций с золотом запасом Венесуэлы.

Стоит отметить, что Болтон произнес свою речь, где говорил о Кубе, в то же время, когда в Москве с первым официальным визитом находится председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.

В заявлении, которое было принято по итогам встречи лидеров РФ и Кубы, Россия выступила за отмену введенной США экономической блокады острова Свободы. Эксперты отмечают, что Гавана хочет активизировать отношения с Москвой, в том числе и в военной сфере, однако о каком-то размещении российских военных на острове речи не идет.