«Сеет вражду и распри»: в роликах Трампа нашли расизм

«Нелегальный иммигрант Луис Бракамонтес убивает наших людей! Демократы разрешили ему остаться!» — такие слова присутствуют в рекламном ролике в поддержку политики президента США Дональда Трампа, размещенном в социальных сетях 31 октября.

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Чтобы побудить сторонников президента США поддержать его антимигрантскую риторику, производители видео использовали образ гражданина Мексики Бракамонтеса, убившего двух помощников шерифа в Сакраменто (штат Калифорния).

Сам Бракамонтес в настоящее время находится в ожидании смертной казни в американской тюрьме.

Внимание к ролику привлек сам Трамп, разместив его на своей странице в твиттере: «Это безумие, что демократы делают с нашей страной. Голосуйте за республиканцев!»

Представители демократов уже осудили ролик и попытки связать партию с убийцей шерифа. «Сеющий вражду и распри Дональд [Трамп] во всей красе», — заявил представитель национального комитета Демократической партии Том Перез.

Провокационный по характеру ролик — еще одна попытка Трампа мобилизовать избирателей, используя антиимиграционную повестку перед промежуточными выборами в конгресс, которые пройдут 6 ноября.

Глава США активно проводит встречи со своими сторонниками в преддверии выборов, играя на недовольстве части из них миграционной ситуацией. Трамп использует при этом тему «каравана мигрантов» — большой колонны выходцев из стран Центральной Америки, которая движется по территории Мексики к границам США.

В своем твиттере он обратился к «каравану» с призывом возвращаться в свои страны.

По словам американского лидера, среди направляющихся к южной границе Соединенных Штатов мигрантов есть члены банд и «очень плохие люди». «Пожалуйста, возвращайтесь, вас не пустят в Соединенные Штаты, пока вы не пройдете юридический процесс», — написал Трамп.

Он также назвал приближение мигрантов «вторжением» в США и предупредил, что американская армия поджидает их.

Ранее он сообщил, что на американо-мексиканскую границу будут отправлены до 15 тыс. американских военнослужащих, чтобы защитить страну. Речь идет о военных национальной гвардии США.

«Что касается каравана, который очень опасен, вы видите, что происходит, наши военные уже готовы. У нас есть 5 тыс., а будет 10-15 тыс. военных, а также пограничники, сотрудники миграционной службы и все остальные. Никто не войдет, мы этого не допустим», — заявил Трамп.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отказаться от помощи странам, из которых идет «караван мигрантов».

Президент США, кроме того, намерен внести изменения в закон о гражданстве, согласно которым родившиеся на территории Соединенных Штатов дети мигрантов больше не будут получать американское гражданство «по умолчанию». Об этом Трамп заявил в интервью для документального сериала на HBO. Глава Белого дома отметил, что ему «все говорили» о необходимости конституционной поправки для принятия данного решения, однако, по его словам, для этого достаточно президентского указа.

При этом сам Трамп находится накануне выборов не в лучшей ситуации.

По данным американского института общественного мнения Gallup, рейтинг президента США за неделю снизился до 40%.

Согласно последнему доступному опросу, который был проведен 28 октября, американского лидера поддерживают 40% жителей США, что на четыре процента меньше, чем аналогичный показатель, зафиксированный 21 октября. При этом негативно о его работе высказались 54% американцев.