Не может больше молчать: Опра выбрала женщину

Опра Уинфри — одна из популярнейших телезвезд США — призвала поддержать демократа Стейси Абрамс на выборах губернатора Джорджии. По словам ведущей, Абрамс представляет интересы всех жителей штата, а также является сторонником реформ, пишет The Hollywood Reporter.

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«Я здесь, потому что Стейси Абрамс заботится о вещах, которые имеют значение», — заявила Уинфри.

Издание подчеркивает, что телеведущая известна прежде всего по развлекательным телепередачам и редко делает политические заявления.

При этом вокруг Опры ходит много слухов — в том числе и якобы о ее планах выдвинуть свою кандидатуру на должность президента США в 2020 году. На подобные мысли Уинфри ответила в британском Vogue: по ее словам, она не «сможет существовать <…> в этой политической структуре — со всеми неправдами, чушью, дрянью, закулисной возней. Нет. Это нечистое дело, оно меня убьет», — отрезала Уинфри на вопрос, будет ли она выдвигать свою кандидатуру.

О возможном выдвижении Опры Уинфри в президенты заговорили после того, как она произнесла эмоциональную речь а вручении премии «Золотой глобус». Получая почетную награду, она похвалила женщин, которые открыли миру глаза на сексуальное насилие в Голливуде.

«Долгое время женщины не могли поверить, что они могут говорить правду о насилии, но теперь их время пришло», — заключила Уинфри.

Многие в то время заметили, что выступление Опры, скорее, носило характер политического манифеста.

В частности, она публично встала на защиту прессы, отметив, что американские СМИ в последнее время подвергаются нападкам с самого верха государственной власти.

Вскоре после этого заявления в Лос-Анджелесе неизвестные повесили на улице рекламный щит с надписью «Опру в президенты», сообщает CBS.

В то же время в социальных сетях на некоторое время стали популярны хэштеги #Oprah2020 и #OpragForPresident (англ. — «#Опра2020» и «#ОпруВПрезиденты). Подогрели интерес к телеведущей в качестве кандидата и публичная поддержка, о которой заявили актеры Том Хэнкс, Мэрил Стрип и Стивен Спилберг.

Стоит отметить, что нынешний президент США Дональд Трамп рассматривал Уинфри в качестве возможного вице-президента, когда собирался выдвигаться в президенты США еще в начале 2000-х годов.

В феврале 2018 года Трамп в своем твиттере прокомментировал участие телеведущей в телешоу «60 минут», в ходе которого она негативно высказалась о его правлении.

«Только что посмотрел, как очень неуверенная Опра Уинфри, которую я в какой-то момент знал очень хорошо, берет интервью у нескольких человек в передаче «60 минут». Вопросы были необъективными и искаженными, факты — неверными. Надеюсь, что Опра будет участвовать [в выборах президента США], чтобы быть побежденной, как и все остальные!» — написал Трамп.

Недавно телезвезда вошла в список 500 богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Агентство поместило ее на 494-ю строчку.

Bloomberg отмечает, что Уинфри стала первой темнокожей женщиной-предпринимателем, попавшей в этот список. Ее состояние оценивается в $4 млрд. За год оно выросло на $427 млн, во многом благодаря подорожанию акций компании Weight Watchers — Уинфри владеет долей компании в 10% и входит в ее совет директоров.

Таким образом, в настоящий момент в топ-500 богатейших людей Bloomberg входят 65 женщин, из которых шестеро — предприниматели.

Опра также вошла в топ 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. В категории «Титаны», где представлена Уинфри, представлены теннисист Роджер Федерер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Amazon Джефф Безос.

К слову, Уинфри дорожит созданным брендом имени себя и всячески старается избегать политизации своего образа, поэтому крайне редко позволяет себе давать политические оценки происходящим процессам. По той же логике Уинфри долгое время не высказывала никакой поддержки никому из кандидатов в президенты. Лишь в 2008 году она выступила в пользу баллотировавшегося на свой первый срок Барака Обаму, а в 2016 году — поддержала Хиллари Клинтон (оба — демократы).