Смертельный диагноз: у посла США в России нашли рак

У посла США в России Джона Хантсмана диагностирован рак. Об этом сам дипломат сообщил в интервью изданию Deseret News.

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Он рассказал, что заметил маленькое черное пятно за ухом, а потом еще одно на бедре. Дипломат обратился к врачу во время поездки в штат Юта, а в России доктора окончательно подтвердили, что у него меланома.

«Это только первая стадия [рака]. Так что, возможно, об этом позаботятся, и все будет хорошо», — сказал Хантсман.

По его словам, обнаруженные опухоли уже удалены, и он проходит регулярные медицинские осмотры. На следующей неделе посол планирует отправиться в Юту, чтобы пройти там лечение.

В феврале нынешнего года от рака в возрасте 80 лет умер отец дипломата Джон Хантсман-старший. Его второй сын Питер, который является председателем Центра по исследованию рака имени Хантсмана, комментируя новость, заявил, что лучший способ почтить память основателя Центра — «продолжать его страстные труды и концепцию, пока мы не добьемся нашей цели — истребления рака». Хантсман-старший работал в администрации бывшего американского президента Ричарда Никсона, а также был щедрым благотворителем в США, пожертвовав более $1,6 млрд.

Джон Ханстман-младший вступил в должность посла США в России по назначению американского президента Дональда Трампа в 2017 году. В отличие от предыдущих послов, он не является карьерным дипломатом, а также специалистом по России и не владеет русским языком.

Однако как сам Хантсман отмечал в интервью «Газете.Ru», ему «очень приятно занимать должность посла США в Российской Федерации».

«За это время я узнал, что между нашими народами гораздо больше общего, нежели того, что нас разделяет. Наши две страны представляют собой две великие цивилизации. Они очень похожи. Граждане обеих наших стран любят свою Родину, они очень патриотичны. И при этом они ждут, что оба наших руководителя, два президента встретились и вместе, сообща, решили многие проблемы, которые стоят перед всем миром. Таким образом они могли бы сделать мир гораздо стабильней, безопасней и обеспечить устойчивое будущее», — говорил он.

Тем не менее до работы в Москве у Хантсмана был дипломатический опыт. Он стал единственным за всю новейшую историю американским послом, который был не только губернатором, но и кандидатом в президенты Америки.

Свою политическую карьеру он начал при американском главе Рональде Рейгане, занимая должность в министерстве торговли. В 1992–1993 годах, при Джордже Буше-старшем, он был послом США в Сингапуре.

С 2005 по 2009 год Хантсман занимал пост губернатора Юты, и, по оценкам американских политологов, добился хороших результатов для штата. Так, по данным социологического опроса Pew Center on the States, под руководством Хантсмана Юта стала самым динамично развивающимся штатом. Кроме того, при нем бюджет Юты вырос на $6 млрд (с $16 млрд до $22 млрд).

Хантсман оставил должность главы штата после того, как президент Барак Обама сделал ему предложение стать послом США в Китае. На этом посту он отвечал за налаживание связей между Обамой и Ху Цзиньтао — на тот момент председателем КНР.

В 2012 году он даже был одним из кандидатов на пост президента США от Республиканской партии, однако покинул предвыборную гонку.

Советник по внешней политике Рэндалл Шривер, работавший на президентской кампании Хантсмана, в интервью «Газете.Ru» рассказывал, что политик был вынужден отказаться от борьбы за президентский пост, поскольку в то время стало ясно, что «республиканские избиратели уделяют приоритетное внимание тому, кто сможет стать воплощением их гнева и разочарования, а не интеллектуальную задачу».

Того же мнения придерживался и Дэвид Конэйрз, бывший руководителем штаба и коммуникационным стратегом в кампании Хантсмана.

«Спокойные умные люди, имеющие яркую индивидуальность, не так часто получают награду в подобном соревновании. Если взглянуть на Дональда Трампа, можно увидеть, что американской публике прежде всего нужен шоумен. При этом я не думаю, что Хантсман смог бы стать лучшим президентом.

Он человек, склонный взвешивать ситуацию, и не настроен на столь быстрое принятие решений, какие приходится делать главе государства.

Но я пришел к этому пониманию не сразу. Когда я только начал работать с ним, я думал, что он будет отличным президентом. Но со временем я понял, что его призвание — это дипломатия. Я думаю, когда-нибудь он возглавит Госдеп», — рассказывал он.

С Россией Хантсмана связывает бизнес. Основанная отцом дипломата компания Huntsman Corporation управляет шестью предприятиями на территории России, в том числе заводом по производству пигментов и полиуретанов.

В октябре этого года Хантсман заявил, что многие отрасли российской экономики открыты для американского бизнеса. Штаты продолжают работать с Россией по экономическим и торговым вопросам, отметил он.

Дэвид Конэйрз считает, что один человек не сможет «полностью изменить российской американские отношения». Однако, уверен он, Хантсман отлично справится со своей работой. Эксперт отметил, что дипломат с признанием относился к идеям Джорджа Кеннона (посол США в СССР во времена Сталина, автор знаменитой доктрины «сдерживания» — «Газета.Ru»).

«При этом он (Хантсман) считает, что США не должны полностью следовать его (Кеннона) идеям в отношениях с Россией. Я не помню, чтобы он как-то специально упоминал слово «сдерживание», однако из его речей было ясно, что США должны отойти от идеологии времен «холодной войны» «мы против них», — пояснял Конэйрз.