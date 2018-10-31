«Спланированное убийство»: как задушили Хашукджи

Журналиста Джамаля Хашукджи задушили сразу после того, как он вошел в здание посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом стало известно из заявления стамбульской генеральной прокуратуры.

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В ведомстве также подчеркивают, что убийство не было случайностью. «Хашукджи стал жертвой спланированного убийства.

Его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили»,

— отмечается в заявлении.

Также в ведомстве отметили безрезультатность переговоров генпрокурора Стамбула Ирфана Фидана с саудовским коллегой Саудом аль-Муаджибом, который прибыл в Стамбул для расследования 29 октября. «Несмотря на все усилия Турции по раскрытию преступления, переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов», — сообщили в турецкой генпрокуратуре. Между тем Эр-Рияд пригласил турецкую делегацию во главе с генпрокурором Стамбула Ирфаном Фиданом посетить королевство для совместного ведения дела.

О тщательном планировании убийства оппозиционного журналиста ранее уже заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая в парламенте, он рассказал о приезде группы людей из Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к инциденту.

«В понедельник (1 октября) в 16.30 приехала первая команда из Саудовской Аравии, они идут в генконсульство, делают разведку в Белградском лесу и Ялове. Потом приезжает вторая команда, размещается в другом отеле. Всего 15 человек, которые утром (3 октября) в 9.50-10.00 приезжают в консульство. Журналист звонит и подтверждает свой визит. В 13.08 он приходит в консульство. После этого его больше никто не видел», — рассказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что специалисты, прибывшие в Стамбул из Эр-Рияда, отключили системы видеонаблюдения в генконсульстве Саудовской Аравии во время посещения Хашукджи. Также они забрали жесткие диски и стерли записи с камер. Во время своего выступления Эрдоган подчеркнул, что

Турция не удовлетворена ходом расследования и версией, которую предоставили власти Саудовской Аравии.

«Расследование идет тщательно. У нас есть все улики, и они будут обнародованы. Нынешние заявления (саудовских властей — «Газета.Ru»), а также попытка возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности, ни нас, ни международное сообщество не удовлетворят. Я не сомневаюсь в искренности короля Саудовской Аравии Салмана. Именно поэтому важно, чтобы это дело было разъяснено как можно быстрее», — сказал Эрдоган.

К поиску виновных и их наказанию призывает и невеста погибшего, Хатидже Дженгиз. Она заявила, что не может назвать убийц своего жениха. По ее словам, ответ должны знать представители консульства Саудовской Аравии, поскольку именно там произошло убийство.

Кроме того, Дженгиз рассказала, что королевская семья не связывалась с ней и не приносила ей соболезнований. Более того, она выразила разочарование реакцией Соединенных Штатов на убийство саудовского журналиста. Дженгиз призвала американского президента Дональда Трампа убедиться в том, что правосудие восторжествует.

Информацию об уничтожении тела журналиста ранее сообщал глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

«Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», — рассказал он. По его словам, тело было расчленено.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи известен своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии.

В последнее время он работал корреспондентом в одной из крупнейших американских газет The Washington Post. Хашукджи переехал в США для постоянного проживания в 2017 году.

Известно, что журналист для оформления развода отправился в генконсульство Саудовской Аравии 2 октября, после чего пропал. Саудовские власти заявляют, что убийство было непреднамеренным. На данный момент по этому делу задержаны и допрашиваются 18 человек. Лидеры стран призывают Эр-Рияд к тщательному расследованию инцидента.