Шпионы атакуют Данию: Копенгаген отозвал посла из Ирана

Датский посол Мортез Морадиан был отозван из Тегерана для получения консультаций после того, как спецслужбы Ирана были обвинены Копенгагеном в подпольной работе на территории Дании. По словам министра иностранных дел Андерса Самуэльсена, в ответ на агрессию Ирана датские власти будут добиваться введения санкций.

«[Отзыв посла] это сильный и необычный шаг. Мы считаем, что власти Ирана стоят за провалившимся планом осуществления нападения», — заявил Самуэльсен в эфире местного радио.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отверг заявления властей Дании, охарактеризовав их как «враждебные».

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За иранско-датским дипломатическим конфликтом пристально следит Евросоюз. Об этом сообщил представитель Европейской службы внешних дел (ЕСВД). «Мы находимся в контакте с властями Дании для получения дополнительной информации», — подчеркнул чиновник ЕСВД.

Напомним, 21 октября гажданин Норвегии иранского происхождения был задержан в шведском Гётеборге по подозрению в намерении убить иранского оппозиционера. По данным Службы разведки и безопасности Дании, иранские шпионы готовили на территории страны убийство главы местного отделения Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза (ASMLA). Эта организация ранее была внесена иранскими властями в список террористических групп.

В конце сентября министерство иностранных дел Ирана вызвало дипломатов из Дании, а также Великобритании и Нидерландов, в связи с терактом на военном параде в городе Ахваз.

Иранские власти назвали неприемлемым то, что в странах, входящих в Евросоюз, правоохранительные органы не преследуют «террористические группы», на которые Тегеран возложил ответственность за совершенную атаку — в их числе и ASMLA.

Теракт в Ахвазе произошел 22 сентября: четверо неизвестных открыли огонь по трибунам и колонне маршировавших военнослужащих. Двоих боевиков ликвидировали, еще стольких же задержали правоохранительные органы. Жертвами трагедии стали 29 человек, еще порядка 60 граждан получили ранения, сообщает ФАН.

Европа не успевает оправиться от одного шпионского скандала, как тут же гремит следующий. В конце октября Федеральный совет Швейцарии принял решение разрешить прокуратуре начать уголовное расследование в отношении двух россиян, которые подозреваются в шпионаже на территории страны.

По словам пресс-секретаря генпрокуратуры Швейцарии, ведомству дали «зеленый свет на продолжение расследования предполагаемого политического шпионажа». Сообщается, что речь идет о двух россиянах, которые якобы пытались получить данные о работе лаборатории швейцарского института защиты от ядерных, биологических и химических угроз, которая занималась, в том числе, исследованиями применения химического оружия в Сирии и в Солсбери. После задержания они были высланы из страны.

Нидерланды и вовсе «ведут с Россией кибервойну», заявила министр обороны королевства Анк Бейлевельд. По ее мнению, Москва пытается повлиять на расследование крушения самолета MH17 и антидопинговое агентство. Глава минобороны добавила, что война с Россией в сфере IT «представляет опасность».

В середине сентября нидерландское издание NRC Handelblad сообщило, что правоохранительные органы Королевства Нидерланды при помощи британских спецслужб арестовали весной 2018 года двух российских граждан, которые якобы собирались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

В материале NRC сообщается, что аресты российских агентов и шпионов стали результатом сотрудничества различных европейских спецслужб. Кроме того, по данным голландских правоохранителей, россияне располагали спецоборудованием для взлома компьютерной системы лаборатории в Шпице и «работали на ГРУ». При этом неизвестно, состоялся ли суд над раскрытыми «русскими шпионами» и какие обвинения в этом случае им могли быть предъявлены, сообщает НСН.

Официальный представитель посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов назвал сообщения зарубежных СМИ о поимке «русских шпионов» абсурдом и очередным витком антироссийских вбросов.