Растерял энтузиазм: рейтинг Трампа рушится перед выборами

Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Меланьи, дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера посетили Питтсбург, где 27 октября убийца-неонацист расстрелял посетителей синагоги. Дочь Трампа и ее супруг исповедуют иудаизм.

Реклама

Дональд и Меланья Трамп зажгли свечи в память об 11 погибших, однако президент США не стал произносить никаких речей возле синагоги — вероятно, чтобы не провоцировать своих оппонентов.

Известно, что более 3,5 тыс. представителей местной еврейской общины подписало петицию против приезда президента США в Питтсбург. Подписавшиеся обвиняют Трампа в том, что он, по их мнению, несет ответственность за произошедшее из-за своей воинственной риторики.

Штат Пенсильвания, где произошел трагический случай в синагоге, считается республиканским штатом, но на президентских выборах 2016 года там шла ожесточенная борьба между Трампом и Хиллари Клинтон, выдвигавшейся от демократов. В итоге она проиграла Трампу лишь 1% голосов избирателей.

Ожесточенная борьба развернется и на промежуточных выборах в конгресс США, до которых осталась неделя.

Для президента США эти выборы имеют важнейшее значение, так как правящим республиканцам необходимо сохранить контроль над обеими палатами конгресса. При этом нынешний президент США действует в сложных условиях — расстрел в синагоге и рассылка взрывных устройств видным политикам-демократам работает на ухудшение рейтинга действующей власти и лично президента Трампа.

Обозреватель телеканала NBC Дженнифер де Пинто напоминает, что

промежуточные выборы — это «референдум действующему президенту». Личность человека, который в данный момент находится в Белом доме, определяет отношение к кандидатам для многих избирателей.

В доказательство своих слов автор приводит данные опроса телекомпании среди американских избирателей. В 2010 году 60% избирателей заявили, что личность президента Барака Обамы стала для них определяющим фактором при голосовании. В то время республиканцы смогли одержать победу в нижней палате, однако верхняя палата осталась за демократами.

Автор NBC предрекает, что фактор нынешнего президента Трампа будет играть даже большую роль, чем при прежних американских лидерах. Он отмечает, что, согласно недавнему опросу издания USA Today, трое из четырех опрошенных считают, что фактор Трампа окажет влияние на их голосование. Между тем,

по данным американского института общественного мнения Gallup, рейтинг президента США Дональда Трампа за неделю снизился до 40%.

Согласно последнему доступному опросу, который был проведен 28 октября, американского лидера поддерживают 40% жителей США, что на четыре процента меньше, чем аналогичный показатель, зафиксированный 21 октября. При этом негативно о его работе высказались 54% опрошенных.

Правда, опрос был проведен еще до событий в Пенсильвании, которые также негативно отразились на репутации Трампа. Ведущие либеральные СМИ подвергли президента США жесткой критике, заявив, что он способствовал созданию в стране атмосферы, при которой случилась трагедия в Питтсбурге.

В этих условиях главе Белого дома становится труднее мобилизовать американцев и убедить их голосовать за кандидатов Трампа: «Учитывая, что вся кампания идет под флагом анти-Трампа, чем меньше чего-то происходит, тем лучше для самого Трампа. Поле для маневра у него всегда было достаточно узкое а сейчас мобилизовать он может только свой электорат.

Ему необходимо совершить какой-то внешнеполитический шаг, но за такой короткий срок ничего, кроме грозной риторики, ожидать не приходится»,

— говорит «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

Президент собирается провести последние дни перед выборами, посетив еще несколько штатов, где он выступит на митингах и встретится со своими сторонниками, однако, как отмечает Bloomberg, «республиканцы теряют энтузиазм». К тому же сообщения о посылках со взрывчаткой и расстрел в синагоге «отвлекали внимание от проблем, на которых Трамп хотел сосредоточить избирателей, а именно — на теме иммиграции», пишет агентство.

До событий в Питтсбурге СМИ активно обсуждали иммиграционную повестку, которую усиленно продвигал Трамп на встречах со сторонниками. Она касалась противодействия так называемому «каравану мигрантов», который двигается к границе США.

Для воздействия на «караван» Трамп объявил о посылке к границам солдат Национальной гвардии в количестве 5 тыс. человек.

Недавно также появилось интервью президента США на другую миграционную тему: намерения издать закон о том, что дети, рожденные на территории США от неграждан, не будут обладать правом на американское гражданство.

В то же время сторонник Трампа — американский журналист российского происхождения Грег Вайнер — констатирует, что, несмотря на проблемы, сильным коньком президента США остается экономика, которая находится на подъеме. Согласно прогнозам, которые приводит телекомпания NBC, ВВП США вырастет на 3%, а безработица находится на самом низком уровне за последние 40 лет. Эксперт констатирует, что накал создает пресса, «однако Трамп работает четко в рамках предвыборных обещаний».

«Такого президента в США еще не было», — считает репортер.