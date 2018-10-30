Украина и Донбасс: что обсуждает СБ ООН. LIVE

«Война в Донбассе не является внутренним межэтническим конфликтом, как это пытается представить Москва. Это межгосударственный конфликт, который спровоцирован Россией и систематически подпитывается Россией», — говорит постпред Польши Иоанна Вронецкая.

Она добавляет, что действия Москвы несут угрозу не только для Украины, но и для всей Восточной Европы.

Вронецкая делает особый акцент на том, что Польша оказывает Украине непосредственную поддержку в конфликте, как политически, так и с помощью гуманитарных методов.

Как и предыдущие ораторы, вину Украины в конфликте и гуманитарной катастрофе представитель Польши отрицает. По ее словам, намерения Киева соблюдать Минские договоренности не поддаются сомнению.