Украина и Донбасс: что обсуждает СБ ООН. LIVE

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Китай поддерживает за территориальную целостность Украины и выступает против вмешательства во внутренние дела этой страны, говорит представитель Пекина. Его формулировки остаются достаточно нейтральными, как и принято в дипломатической традиции этой страны.
Постпред Перу в ООН полностью посвящает свою речь гуманитарной ситуации в Донбассе. От политических оценок происходящего он воздерживается.
Представитель Экваториальной Гвинеи становится первым выступающим, кто вспоминает об убийстве главы ДНР Александра Захарченко. От обвинений он воздерживается, но говорит, что такие преступления недопустимы.
Он также отмечает, что единственный способ разрешения конфликта — честные и открытые переговоры всех сторон, которые сейчас, к сожалению, не происходят.
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс говорит, что проведение выборов в ЛНР и ДНР — «это еще одна попытка дестабилизировать ситуацию на востоке Украины». По ее словам, никакие выборы в Донбассе не могут быть проведены, пока «Россия отрицает свою причастность к конфликту».
Пирс говорит также о «вызывающей беспокойство милитаризации Крыма». Неожиданно звучит также обвинение в адрес России в кибератаках на Украину.
Представитель Нидерландов посвящает свою речь трем вопросам: выборы в ДНР и ЛНР, гуманитарная ситуация и напряженность в черноморской акватории. Однако ничего нового Карел Ван Остером не говорит.
«Война в Донбассе не является внутренним межэтническим конфликтом, как это пытается представить Москва. Это межгосударственный конфликт, который спровоцирован Россией и систематически подпитывается Россией», — говорит постпред Польши Иоанна Вронецкая.
Она добавляет, что действия Москвы несут угрозу не только для Украины, но и для всей Восточной Европы.
Вронецкая делает особый акцент на том, что Польша оказывает Украине непосредственную поддержку в конфликте, как политически, так и с помощью гуманитарных методов.
Как и предыдущие ораторы, вину Украины в конфликте и гуманитарной катастрофе представитель Польши отрицает. По ее словам, намерения Киева соблюдать Минские договоренности не поддаются сомнению.
Представитель Франции также выступает с критикой в адрес России. Однако в отличии от своих предшественников он делает особый акцент на гуманитарной ситуации в зоне конфликта.
Слово берет представитель США. Постпред страны при ООН Никки Хейли сегодня на заседании не присутствует, что заметно сказывается на зрелищности выступления американской делегации. По сути, представитель США пересказал тезисы своего коллеги из Швеции, сделав это даже менее ярко.
В завершении, представитель США пообещал, что американские санкции не будут сняты с России до того, как территориальная целостность Украины образца 2013 года не будет восстановлена.
Свои выступление начинают представители национальных делегаций.
Представитель Швеции начинает свою речь достаточно жестко, заявляя, что «вторжение России на Украину продолжается уже 4 года». Улоф Скуг говорит, что «действия России» — это попытка перекроить границы в Европе. «Это не региональная проблема», — говорит он.
Он отмечает, что выборы в Донбассе — это нарушение Минских договоренностей, и призывает Россию использовать свое влияние, чтобы предотвратить их проведение.
Упоминается также и ситуация в Азовском море. Здесь тоже звучат обвинения в адрес России, которая якобы провоцирует дополнительную напряженность в регионе.
Урсула Миллер дает оценку гуманитарной ситуации в Донбассе. Большое внимание она уделяет тому, что от конфликта страдает колоссальное число стариков, детей и женщин. Она призывает активизировать усилия по обеспечению гуманитарной безопасности жителей Востока Украины в преддверии зимы.
Заседание возвращается к привычному формату. Розмари ДиКарло дает брифинг по ситуации на Востоке Украины.
Заместитель генерального секретаря дает вполне нейтральные характеристики политической ситуации на Востоке Украины. Ее тезисы сводятся к соблюдению Минских соглашений. При этом выборы в республиках Донбасса она никак не комментирует.
Председатель ставит этот вопрос на голосование. Против приглашения представителей ДНР и ЛНР проголосовали 7 членов СБ ООН, еще 7 воздержались. «За» проголосовала только Россия.
Самопровозглашенные республики на сегодняшнем заседании останутся не услышанными.
Постпред России Василий Небензя парирует, говоря, что такие подходы к работе в СБ ООН, который используют западные страны недопустим. Он говорит, что представители ЛНР и ДНР имеют право участвовать в обсуждении.
Швеция резко выступает против этого предложения. Постпред страны при организации Улоф Скуг сразу идет в атаку и говорит, что выборы в ЛНР и ДНР недопустимы, поскольку противоречат Минским соглашениям. По его словам, эта инициатива нарушает принцип территориальной целостности Украины и создает «опасный прецедент». Он призывает отклонить предложение России допустить к обсуждению представителей ЛНР и ДНР.
Заседание объявляется открытым. Помимо постоянных и временных членов совета ООН в заседании также примут участие постпред Украины при международной организации, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместителя координатора чрезвычайной помощи в Управлении по координации Урсула Миллер.
Россия также предлагает пригласить к обсуждению главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко.
В Москве проведение выборов в республиках называют необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, Комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат.
Несмотря на то, что сейчас у республик де-юре нет законно избранных демократическим путем лидеров, западные страны выступают против запланированного на 11 ноября голосования. По их мнению, это противоречит Минским соглашениям.
«Соединенные Штаты осуждают объявление планов о проведении выборов в так называемых «Донецкой и Луганской народных республиках». С учетом того что эти территории остаются под контролем Российской Федерации, настоящие выборы невозможны и в высшей степени противоречат обязательствам России в рамках Минских соглашений», — говорила спикер госдепартамента Хизер Науэрт.
Схожее заявление также сделали и в МИД Франции.
При этом ключевой темой заседания скорее всего станут выборы глав самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые назначены на 11 ноября.
До этого выборы глав республик проходили всего один раз — 2 ноября 2014 года. По итогам голосования республики возглавили Александр Захарченко и Игорь Плотницкий соответственно.
В ноябре 2017 года Плотницкий оставил руководство ЛНР, должность исполняющего обязанности с тех пор занимает Леонид Пасечник. Глава ДНР Александр Захарченко, в свою очередь, погиб, получив тяжелое ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа этого года. Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал Денис Пушилин.
Украинский дипломат также напомнил, что в последний раз в СБ ООН ситуацию на юго-востоке Украины обсуждали 29 мая.
«Как мы видим, с того времени ситуация только обостряется», — констатировал Николенко.
Он подчеркнул, что Киев намерен обвинить Москву в нарушении минских договоренностей, а также уведомить международное сообщество о «российских провокациях» в Азовском море. При этом он не стал уточнять, о каких «провокациях» идет речь.
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что инициаторами проведения этого внеочередного заседания стали западные страны — США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша. При этом Россия настояла, что заседание должно проходить в открытом режиме.
В то же время пострпред Украины при ООН Олег Николенко утверждает, что проведение заседания было инициировано именно украинской стороной.
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Сегодня в Нью-Йорке в 15.00 по местному времени (22.00 мск) начнется заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине.
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