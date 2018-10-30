Гражданская 2.0: в Гарварде предсказали войну внутри США

США могут оказаться на пороге гражданской войны, причем речь идет не об отдаленной перспективе, а о вполне осязаемых сроках — профессор Гарвардского университета, историк Нил Фергюсон полагает, что после выборов 2020 года американское общество может столкнуться с серьезным расколом, который может поставить США на грань гражданского конфликта, пишет The Sunday Times.

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Историк указывает, что в последнее время США переживают внутренние противоречия, а в американском обществе обостряется «культурный конфликт». Профессор также отметил, что на сегодняшний день в американском сегменте интернета идет своеобразная «гражданская война», которую усиливают приближающиеся промежуточные выборы в конгресс.

Автор статьи заявил, что случаи отправки бомб экс-главе США Бараку Обаме и экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон, которые фактически являются политическим оппонентам президента Дональда Трампа, являются признаком грядущей гражданской войны в США.

По мнению Фергюсона, ситуация осложняется нападением на синагогу в Питтсбурге, которое произошло 27 октября. Сторонник нацистских взглядов ворвался в переполненную синагогу, выкрикивая антисемитские лозунги, и открыл огонь по прихожанам. В результате инцидента погибли 11 человек, шестеро пострадали.

Конфликтная линия в американском обществе вокруг оценки деятельности Трампа в США зреет с того момента, как он занял президентское кресло. Даже с учетом того, что, например, чернокожие избиратели всегда поддерживали Демократическую партию, фигура Трампа вызывает у них слишком сильное раздражение.

В сознании афроамериканцев на протяжении долгих лет утверждалась мысль, что Республиканская партия — это «враги», говорил ранее «Газете.Ru» президент Амеркианского университета в Москве Эдуард Лозанский. Негативное отношение к Трампу подогревают американские СМИ, которые уделяют большое количество внимания и эфирного времени враждебной риторике по отношению к американскому президенту.

И даже несмотря на тот факт, что с начала президентства Трампа уровень безработицы среди чернокожего населения США снизился до исторического минимума, политических очков республиканцам это не прибавляет.

Одним из ярких показателей назревающего раскола в американском обществе стали столкновения в Шарлотсвилле между ультраправыми и ультралевыми активистами в 2017 году. Первые вышли на акцию в защиту памятника прославленному генералу армии Юга Роберту Эдварду Ли 12 августа. Левые радикалы также пришли в парк, где проходил митинг, с лозунгами «Убей всех наци». Практически сразу начались столкновения, после чего городские власти объявили чрезвычайное положение и отменили акцию, а полиция зачистила парк. В этом время в одну из групп на полной скорости врезалась машина, которой управлял 20-летний приверженец ультраправых взглядов. В результате наезда погибла одна женщина, 19 человек были ранены.

В своем выступлении Дональд Трамп выразил осуждение левых демонстрантов, заявив, что они «напали на группу других». Он также подчеркнул, что не все участники акции за защиту памятника были неонацистами или сторонниками превосходства белой расы.

Американская пресса обвинила Трампа в оправдании расистов и даже проехавшего сквозь толпу правого радикала.

Тогда же в американском аналитическом центре Atlantic Council заявили, что история в Шарлотсвилле демонстрирует образовавшуюся в США поляризацию общества, сравнимую только с процессом, предшествовавшим Гражданской войне, в результате которой в стране отменили рабство.

Показательным стала и сама избирательная кампания в США в 2016 году, в ходе которой общество буквально поровну разделилось во мнении относительно предпочтительного кандидата на пост президента США. Большинство американских СМИ и рейтинговых агентств практически в унисон отдавали победу кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Однако победа Трампа лишь подтвердила мысль о наличии запроса на обновление американской политики.

Сам Трамп уже заявил о своих планах вновь баллотироваться на выборах в 2020 году, демократы же пока что о конкретных персоналиях на избирательную кампанию не говорили, однако Хиллари Клинтон уже заявила, что не исключает возможности своего выдвижения. Действующий глава Белого дома заявил, что готов снова встретиться с Клинтон в качестве оппонента в президентской гонке.