Меркель указали на дверь: что будет с Германией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что была разочарована результатами парламентских выборов, на которых ее партия показала слабый результат. По ее словам, результаты выборов должны стать поворотной точкой в развитии правительства, которое «утратило доверие».

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Парламентские выборы в федеральной земле Гессен в Германии нанесли еще один политический удар по Меркель, так как ее партия «Христианско-демократический союз Германии» и их союзники по правительственной коалиции — «Свободная демократическая партия Германии» (СДПГ) понесли на них большие потери.

Предварительные официальные результаты показали, что ХДС получила 27% голосов, что на 11,3 процентных пункта меньше, чем на последних выборах в 2013 году. Помимо этого, данный результат является худшим для партии с 1962 года. Поддержка СДПГ в этой федеральной земле снизилась с 30% в 2013 году до 19% по результатам прошедшего голосования.

И это уже не первый провал союзников Меркель на местных выборах. На недавних выборах в Баварии, которые прошли в середине октября, главные союзники канцлера Ангелы Меркель — партия «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС) — получили 37,2% голосов избирателей на выборах в парламент. Это стало худшим результатом для партии, которая впервые за почти 50 лет не сможет сформировать здесь правительство большинства.

Однако именно выборы в Гессене нанесли по Меркель решающий удар. После объявления их результатов, СМИ со ссылкой на источники стали писать, что канцлер покинет пост председателя ХДС.

Газета Bild, а также телеканалы N-tv и Welt сообщают, что на состоявшемся в понедельник президиуме партии Меркель заявила, что не станет баллотироваться на пост председателя ХДС на съезде в декабре.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, это вряд ли является окончательным решением.

«Меркель выразила свою готовность к такому варианту. Если партия скажет «надо», Меркель ответит «есть». Она готова учесть мнение ХДС. Партии сейчас необходимо консолидироваться и найти наконец-то дно, от которого можно оттолкнуться, чтобы противодействовать негативным тенденциям», — говорит эксперт.

Уход Меркель с поста необходим для спасения партии,

отмечает в свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Понятно, что если Меркель останется, то нисходящий тренд может продолжиться и, собственно, низвести парию из очевидного лидера до рядовой партии, которая ничего не решает. Поэтому решение нужно принимать сейчас и истеблишмент, конечно, хочет принять это решение», — отмечает он.

При этом эксперты считают, что это решение назрело еще до выборов в Гессене, итог которых был вполне предсказуем.

Уход Меркель с поста председателя партии до завершения региональных выборов не принес бы ХДС дополнительных голосов, но напротив — показал бы, что партия находится в глубоком кризисе. «Сейчас самое подходящее время для этого решения.

Истеблишмент активно хочет ухода Меркель из власти, потому что продолжение ее правления угрожает, собственно, самому истеблишменту»,

— отмечает Брутер.

При этом если Меркель действительно уйдет, это решение будет согласованным шагом, к которому будут готовы как канцлер, так и сама партия, добавляет эксперт.

В то же время в случае ухода с пост председателя партии, Меркель рассчитывает сохранить за собой должность канцлера. Издание Spiegel называет это намерение странным, поскольку политик неоднократно заявляла, что председательство в правящей партии и пост канцлера неразрывно связаны.

Лидер «Свободной демократической партии» (СвДП) считает, что Меркель «отказывается не от того поста». «Возможно, для ХДС будет хорошо, если там появится новый босс, но для Германии было бы хорошо, если бы во главе правительства встал новый лидер», — заявил он.

Однако задерживаться на этом посту канцлер также не собирается.

Меркель уже заявила, что считает необходимым «перевернуть новую страницу» и что она не планирует занимать каких-либо политических должностей после 2021 года.

Как отмечает Владимир Брутер, в партии действительно могли договориться, что ее председатель не будет претендовать на пост канцлера до окончания действующего срока Меркель.

«Но это зависит от конкретной ситуации и, по крайней мере, мне кажется, что председателю партии невыгодно не быть канцлером, — говорит эксперт.

В рядах партии за место председателя готовы побороться министр здравоохранения Йенс Шпан, бывший глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, а также секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Если это будет Крамп-Карренбауэр, которая является близким к Меркель человеком, то я такой вариант допускаю. А если кто-то из более тяжелых фигур, то вряд ли он захочет где-нибудь стоять за порогом, когда решения принимаются в правительстве», — отмечает Брутер.

Наихудшим для Меркель вариантом будет избрание на пост председателя партии Йенс Шпана, который, будучи представителем консервативного крыла ХДС, является одним из главных противников Меркель внутри партии. Он одним из первых потребовал кадрового обновления партии, а также является противником действующего миграционного законодательства.