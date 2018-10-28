Выборы в Грузии: наследники Саакашвили идут на второй тур

Голосование на президентских выборах в Грузии завершилось, все избирательные участки были закрыты в 20.00 (19.00 мск). По данным ЦИК, явка избирателей составила почти 47%.

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«На 20 часов активность избирателей составила 46,74% что в численном показателе составляет 1 миллион 637 тысяч 956 избирателей. Если сравнить эти показали с показателями президентских выборов 2013 года на 20 часов, то активность тогда составила 46,60%», — заявила пресс-секретарь грузинского ЦИК Анна Микеладзе.

Фаворитами гонки стали экс-глава МИД, независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией «Грузинская мечта», Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве», бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

По иронии судьбы, оба фаворита в разное время занимали пост главы МИД, когда президентом был Михаил Саакашвили. Оба были также подданными других стран: Вашадзе был гражданином России и долгое время сохранял российское гражданство, даже занимая пост грузинского министра. Зурабишвили — гражданка Грузии — закончила Парижский институт политических наук, после обучалась в Колумбийском университете в США. Ей удалось построить успешную дипломатическую карьеру во Франции. В 2003 году она стала чрезвычайным и полномочным послом Парижа в Грузии. Впоследствии президент Саакашвили пригласил ее занять пост главы МИД Грузии.

Однако ясности, кто именно из этих двоих победит на выборах, нет. Экзитполы, проведенные тремя разными компаниями, дают противоречивые результаты.

Так, согласно экзитполу компании «Психпроект», который заказан партией «Грузинская мечта», Зурабишивили выигрывает выборы с 52,3 % голосов. В свою очередь, Вашадзе получает 28,1% голосов.

Однако по данным экзитпола Edison Research, который подготовлен для телеканала «Рустави 2», ни Зурабишвили, ни Вашадзе не набирают 50% голосов, и скорее всего во втором туре выборов Грузию ожидает борьба между этими двумя кандидатами. Оба фаворита получают примерно по 40% голосов.

Похожие результаты дает и экзитпол BSG Research — Вашадзе набирает 37%, Зурабашвили — 34%. Этот экзитпол был заказан партией «Европейская Грузия — движение за свободу», представитель которой — экс-спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе — согласно результатам всех опросов занимает третье место.

Бакрадзе уже признал свое поражение на выборах, а его партия заявила, что во втором туре поддержит Вашадзе. Это может предрешить исход второго тура в пользу оппозиции.

«Если Саломе Зурабишвили станет президентом, это будет национальной катастрофой. Следовательно, несмотря на многие разногласия по ряду вопросов, мы всячески готовы помочь Григолу Вашадзе победить во втором туре выборов», — заявил лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава.

Всего в выборах участвовали 25 кандидатов. Эти выборы последние, когда президент избирается всенародно. Спустя шесть лет после окончания срока избранного на этих выборах президента нового главу будет назначать парламент. Реформы по превращению Грузии в парламентскую республику прошли при президенте Саакашвили, который надеялся стать премьером после ухода с поста. В настоящее время он проживает в Голландии, на родине своей супруги, и не может вернуться в страну, так как преследуется властями страны за злоупотребление властью.

Нынешние выборы проходили относительно спокойно. В то же время инциденты во время голосования все же случались.

Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили вступил в перепалку с членами избирательной комиссии на участке для голосования. «Это полный беспредел. На участках определенные группы ведут агитации, а это незаконно. Если власти сфальсифицируют выборы, я призываю всех выйти на улицы и свергнуть эту власть», — заявил он.

За грузинскими выборами следят и в России — дипломатические отношения странами были разорваны после российско-грузинского конфликта в 2008 году, но стороны продолжают вести диалог. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что процесс нормализации «принес всем известные позитивные результаты».

Стороны продолжают переговоры по нормализации отношений — они регулярно проходят в Европе между замглавы российского МИДа Григорием Карасиным и спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе. Повестка встреч в основном связана с гуманитарными и экономическими вопросами, но не с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признает Москва. Тбилиси считает эти республики оккупированными территориями.

Замглавы МИД РФ Карасин ранее не исключил возможности встречи президентов России и Грузии в ближайшем будущем — о готовности к такому саммиту заявлял и нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Пока неясно, будет ли новый президент Грузии, кем бы он ни был, продолжать эту инициативу.