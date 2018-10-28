«Сибирское пальто?»: Меркель заговорила с Путиным по-русски

Верховный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите в Стамбуле рассмешила президента России Владимира Путина, задав ему вопрос о пальто на русском языке.

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Во время прогулки по улице одежда Путина привлекла внимание Меркель, и она неожиданно перешла на русский.

«Сибирское пальто?», — поинтересовалась немецкий лидер.

Путин рассмеялся в ответ, передает ФАН.

Двумя днями ранее глава министерства информации Белоруссии Александр Карлюкевич ответил на призыв украинского министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко не говорить по-русски на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле.

«В Белоруссии два государственных языка — русский и белорусский, и каждый сам решает, на каком из этих языков говорить», — сказал белорусский политик.

Недавно бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отмечал свой день рождения, ему исполнилось 82 года. Политик в своем фейсбуке заявил, что получил поздравления от Владимира Путина.

«Поздравления от моего друга Владимира Путина всегда особенные. Спасибо, grazie!» — обратился к российскому другу Берлускони, при этом «спасибо» он написал по-русски.

В августе

президент Финляндии Саули Ниинисте поприветствовал своего российского коллегу на русском языке

во время проходящих в Сочи переговоров лидеров двух стран, передает НСН.

«Спасибо большое. Сочи и солнце. Это почти одно и то же. Сюда приятно приезжать», — сказал Ниинисте.

Путин, в свою очередь, ответил на русское приветствие благодарностью на финском языке.

Месяцем ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила Россию от имени хорватских болельщиков за сердечный прием во время Чемпионата мира по футболу. Видеообращение со словами благодарности президент Хорватии записала в салоне самолета.

«Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия!» — сказала хорватский лидер.

Ранее посол США в России Джон Хантсман в ходе приема в честь Дня независимости США 4 июля в своей резиденции в Москве обратился к гостям на русском языке.

«Для меня — американца очень значимо праздновать этот праздник. Я очень рад в Москве встретить добрых друзей. Добро пожаловать в наш дом — Спасо-хаус, спасибо большое», — сказал американский дипломат во время церемонии выноса флага и исполнения гимнов России и США.

В мае премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме по-русски поблагодарил аудиторию.

В прошлом году Путин рассказал, что русский язык в России ничем заменить нельзя, он является государственным.

«Русский язык для нас язык государственный. Язык межнационального общения. Его ничем заменить нельзя», — заявил он на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле.

Президент также заявил, что русский язык — это «естественный каркас» нашей многонациональной страны.

Тогда же сообщалось, что

за четверть века число русскоговорящих людей в мире снизилось на 50 млн.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«С момента распада Советского Союза мы потеряли 50 млн русскоязычных. Эта тенденция продолжается. Потому что в Советском Союзе, посчитайте, все были русскоязычные. Значит, старшее поколение за 25 лет ушло. Оно было поголовно русскоязычным. Пришло молодое поколение, которое русскоязычное далеко не поголовно», — сказал депутат.

По его словам, значительные потери в числе говорящих по-русски связаны с тем, что в школах многих стран бывшего СССР русский язык был обязательным для изучения, тогда как на сегодняшний день такого нет.

Парламентарий уточнил, что, по разным оценкам, до распада СССР число русскоговорящих в мире составляло порядка 350 млн, а в настоящий момент этот показатель составляет менее 300 млн.

В мае прошлого года американская ведущая телеканала Fox News Джули Рогински начала обращение к зрителям программы ClapBack на русском языке, прокомментировав якобы имевшие место связи президента США Дональда Трампа с Россией.

«Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день», — сказала Рогински на русском языке.

Далее она перешла на английский и отметила, что «из-за «российского дела» Трампа ей стало легче говорить по-русски».

«Хочу вот показать нашим потенциальным хозяевам, что говорю на их языке. Они ведь как вторгнутся в какую-нибудь страну или затащат ее в свою сферу влияния — так и начинают заставлять аборигенов русский язык учить. Ну а я хотела просто дать им понять, что у меня уже все схвачено», — остроумно отметила телеведущая.