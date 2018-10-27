Подорвать Трампа: как бомбы вмешались в выборы

Подозреваемого в рассылке бомб зовут Цезарь Сайок, ранее он уже был судим. По данным The New York Times, подозреваемый родился в Нью-Йорке в 1962 году, ему 56 лет, он официально является членом Республиканской партии. Американские СМИ отмечают, что у Сайока богатое криминальное прошлое. С 1991 года он был судим за кражу, мошенничество, торговлю наркотиками, а также его арестовывали за угрозу взорвать бомбу.

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По данным CNN, Сайок, задержанный по подозрению в рассылке взрывных устройств американским политикам,

планировал нападение, которое, по его словам, должно было иметь последствия хуже, чем нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

По словам представителей отдела полиции штата Майами, в 2002 году Сайок связывался с представителями энергетической компании во Флориде. Он угрожал им и говорил, что взорвет компанию, обещая, что нападение «будет хуже, чем 11 сентября».

Несмотря на то что сегодняшние угрозы с рассылками «почтовых» взрывных устройств по масштабу не имеют ничего общего с трагическими событиями 11 сентября, жители Нью-Йорка вспоминают те дни — атмосфера в городе сейчас складывается достаточно нервозная.

Рассылка бомб произошла за считанные дни до промежуточных выборов в США, критических как для президента США Дональда Трампа, так и для его оппонентов из Демократической партии.

«Бомбы впрыскивают страх и ужас в промежуточные выборы», — пишет обозреватель службы «Голос Америки» Джим Малон.

Стоит отметить, что правящая партия часто теряет очки на промежуточных выборах. В то же время президенту Джорджу Бушу-младшему дважды повезло, однако тогда как раз сказался эффект 11 сентября — избиратели перед лицом опасности оказали доверие правящим республиканцам.

В то время как республиканцы надеются удержать контроль над конгрессом, демократы хотят победить хотя бы в одной из его палат.

Сам президент США Дональд Трамп уже посетовал в твиттере, что, хотя предварительное голосование показало, что республиканцы хорошо голосуют, «бомбовые дела» случились очень «некстати». «Республиканцы, идите и голосуйте», — призвал президент.

Однако в рядах республиканцев есть немало тех, кто считает, что ситуация не окажет влияния на выборы. Так, например, считает Сол Руссо, стратег «Чайной партии» — консервативного крыла внутри республиканцев.

В доказательство своих слов он привел случай, когда в 2017 году человек, назвавший себя сторонником демократа-социалиста Берни Сандерса, тяжело ранил конгрессмена-республиканца. Сандерс выступил с заявлением, где осудил насилие против политических оппонентов. Как отметил Руссо, американскому обществу необходим «гражданский диалог», который сегодня отсутствует.

Сторонник Республиканской партии, россиянин из США Грег Вайнер в разговоре с «Газетой.Ru» высказал мнение, что ситуация не повлияет на выборы, исходя из того, что преступник — не «идейный человек», а личность с криминальным прошлым.

Для избирателей-республиканцев «бомбиста» затмевает положительные инициативы президента Трампа — например, отправку военных к границе для остановки «каравана мигрантов», приобретение дешевых лекарств для обладателей страховки Medicaid и налоговые послабления для среднего класса (президент США обещал снижение налогов для представителей этой категории американцев на 10%).

Аналогичного мнения придерживается и ведущий аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз. «Не думаю, что это окажет серьезное влияние. Думаю, демократы и так уже достаточно разогреты, поэтому в лучшем случае это добавит несколько голосов», — говорит «Газете.Ru» эксперт.

При этом часть демократов не скрывает, что собирается использовать ситуацию против Трампа для мобилизации избирателей. Не обвиняя президента лично, они в то же время заявляют, что именно он способствовал созданию в обществе атмосферы, при которой такого рода преступления стали возможными.

Как ранее заявили лидеры демократов Нэнси Пелоси и Чак Шуммер, несмотря на то что президент США выступил против насилия, он «разделил американцев своими словами и делами». По мнению демократов, слова президента Трампа звучат неслышно до тех пор, «пока он не отменяет свои заявления, которые оправдывают акты насилия».

При этом журнал The Hill отмечает, что ситуация с «почтовыми бомбами» еще раз показала, что «политическая поляризация достигла высокого уровня».

«Смысл всех этих акций не столько напугать — американцы не пугливые люди, — сколько способствовать поляризации американского общества», — говорит «Газете.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Он также называет действия «бомбиста» провокацией, которая «наносит колоссальный удар по Трампу».