Путин в Стамбуле: саммит решает судьбу Сирии. LIVE

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На полях саммита также по теме Сирии прошел разговор между главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, которые обсудили меры по усилению координации действий в Сирии. «Рассмотрены меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии в части, касающейся борьбы с терроризмом, активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности 2254 и решений Конгресса сирийского национального диалога, создания условий для скорейшего возвращения беженцев к родным очагам и постконфликтного восстановления страны. Отдельное внимание уделено ходу выполнения договоренностей президентов России и Турции от 17 сентября относительно зоны деэскалации в Идлибе», — говорится в сообщении МИД РФ.
«Это не формальная встреча, это важный саммит. Встреча конструктивная, она будет очень полезной, дискуссии идут очень интенсивно», — так де Мистура охарактеризовал сегодняшние переговоры.
Ожидается, что на саммите выступит спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который уже заявил об уходе со своего поста в конце ноября текущего года. Де Мистура расскажет лидерам России, Франции, Германии и Турции о своих усилиях и напомнит, что катастрофы в Идлибе все же удалось избежать.
Кроме того, на де Мистуру возлагается миссия по формированию конституционного комитета, который рассмотрит возможное реформирование основного закона Сирии. Правда, успехов в этом направлении, пока что нет.
Саммитов в подобном формате — когда встречаются лидеры России, Турции, Германии и Франции — еще не было, поэтому ждать принципиально новых решений пока не стоит (об этом же говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков).
Но сам факт того, что Россия и Турция, в целом, являются участниками ситуационного союза в Сирии, а Франция и Германия входят в коалицию, возглавляемую США, говорит, что оппоненты в отношении взглядов на будущее (да и настоящее) САР, решили сверить часы, чтобы выработать единое понимание того, как быть с этим клубком противоречий.
Интересно и то, что США не являются участниками переговоров. Выводов, конечно, из этого делать, нельзя. Буквально в ноябре Макрон встретится с Трампом в Париже (а, возможно, и Путин — такую мысль не отвергали ни в Москве, ни в Вашингтоне), где сможет передать содержание бесед в четырехстороннем формате.
Послевоенное восстановление Сирии — тема важная, в первую очередь, для европейских стран (помимо Дамаска, конечно). Франция и Германия вполне ощутили на себе последствия военного конфликта на Ближнем Востоке – в эти государства хлынули целые волны мигрантов, бегущих от ужасов войны. И президент России Владимир Путин уже неоднократно напоминал, что продумывать вопросы восстановление инфраструктуры в Сирии необходимо, прежде всего, для того, чтобы беженцам было куда возвращаться.
«Полагаю, мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства, о том, как, в каких формах, объемах оказать помощь этой и другим странам региона, как эффективнее содействовать их социально-экономическому развитию и укреплению государственных институтов, в том числе и законодательной ветви власти», — только недавно говорил Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.
Открывая саммит, Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что он оправдает возложенные на него надежды. «Взгляды всего мира направлены на эту встречу. Надеюсь, что эти надежды будут оправданы», — цитирует РИА «Новости» заявление Эрдогана.
Действительно, повестка достаточно сложная — это и ситуация в провинции Идлиб, и продолжение политического процесса, а также послевоенное восстановление Сирии. Пока что все эти вопросы далеки от разрешения. Особенно — последний.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».
В Стамбуле открылся саммит по сирийскому урегулированию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже дал старт переговорам, в которых примут участие президент России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Примечательно, что вопросы сирийского урегулирования будут обсуждаться без участия США, но зато между другими участниками военной кампании в Сирии.
Каковы будут результаты, и удастся ли участникам договориться, расскажем позже. Оставайтесь с нами.