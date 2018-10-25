Посланник и санкции: ЕС научит Россию ходить в Азовском море

Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю, передает РИА «Новости». Его суть сводится к призыву ужесточить санкции против России в случае обострения ситуации в регионе.

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«Переходим к следующему пункту: ситуация в Азовском море, голосование в целом по резолюции. Кто за, кто против, кто воздержался? Одобрено», — цитирует агентство решение председателя сессии ЕП в Страсбурге.

В частности, европейские депутаты предложили назначить «спецпосланника по Крыму и Донбассу», а также «потребовать от Российской Федерации немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть — в случае необходимости — соответствующие контромеры».

Ситуация в Азове в последнее время действительно складывается непростая. После Крыма и Донбасса правовой статус Азовского моря становится основным камнем преткновения в российско-украинских отношениях.

Особенно ситуация обострилась в марте 2018 года, когда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». В августе у херсонском порту задержали танкер «Механик Погодин».

Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив. Украина в ответ обвинила российские власти в «жесткой политике задержания и осмотра судов».

Несмотря на то что даже украинский МИД признал, что действия российских пограничников остаются в рамках протоколов во время осмотра, Киев продолжает называть действия россиян «незаконными» и заявил об усилении группировки ВСУ на азовском побережье. Киев даже запланировал в 2018 году создать военно-морскую базу ВМС Украины в Азовском море, где по планам будет развернут бронекатерный дивизион. Береговую линию при этом панируется укрепить бункерами и артиллерийскими системами.

Более того, Киев заявил о планах проводить регулярные общевойсковые учения, задействуя в маневрах как сухопутные, так и военно-воздушные силы для отработки «вероятного вторжения российской высадки с моря».

Украина также постоянно высказывает об опасности вторжения, которое якобы может произойти со стороны Крыма. Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации по итогам референдума весной 2014 года. Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что крымский плебисцит пришел в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности полуострова «исторически закрыт».

Россия же также с недоверием относится к возможным планам Украины на эксплуатацию акватории Азовского моря. В частности, имеются в виду намерения Киева провести в регионе совместные учения с НАТО.

В связи с этим глава МИД РФ Сергей Лавров даже предупредил Киев о недопустимости такого развития событий.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовском море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовском море», — подчеркнул он.

Если Киев все же захочет провести совместные военно-морские учения с Североатлантическим альянсом, ему действительно придется заручиться согласием Москвы. Дело в том, что сейчас использование акватории в данном регионе регулируется договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. По сути, этот документ стал важным моментом в решении «азовского вопроса», который необходимо было разрешить после распада СССР.

«В период СССР все Азовское море было внутренним морем СССР, и это никем не оспаривалось. Ни один иностранный военный корабль не мог войти в Азовское море без согласия нашей страны. После распада Союза, с возникновением Российской Федерации и Республики Украина, то есть после 1991 года, начались переговоры, как уточнять статус Азовского моря — или сохранить статус внутреннего моря, но двух государств, или провести делимитацию здесь морской границы, или по-иному определить статус Азовского моря», — говорил ранее в интервью «Газете.Ru» вице-президент Российской ассоциации морского права Александр Вылегжанин.

Однако тогда вопрос стоял остро не столько из-за геополитических устремлений двух стран, сколько из-за доступа к транспортной артерии и крупных залежей нефти.

Москва в тот момент предлагала поделить море по принципу «50 на 50», Киев же настаивал на принципе «срединной линии», то есть линии, где каждая точка границы будет равноудалена от берегов двух государств.

Однако на момент обсуждения этих предложений Крым находился под юрисдикцией Киева. Вопрос стоял в том, как определить принадлежность Керчь-Еникальского фарватера — единственного судоходного канала через Керченский пролив. Проблема упиралась в определении принадлежности острова Тузла, который Киев считал своим, а Россия — своим.

До XX века этот остров, расположенный между крымской и материковой частями России, был частью Тузлиснкой косы, которая входила в состав Кубанской губернии. В советские годы вокруг косы прорыли канал, а образовавшийся остров отнесли в состав Крымской ССР. После Крым был передан Украине, а Керчь-Еникальский фарватер попал под юрисдикцию Киева.

Теперь же — после воссоединения Крыма с Россией — этот вопрос не стоит, однако сложность в том, что Киев продолжает рассматривать полуостров «своей» территорией.

В целом, некоторые разногласия к 2003 году все же удалось уладить. Так, по договору торговые и военные корабли, а также другие суда под государственными флагами РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, получили право свободного судоходства.

Кроме того, были установлены правила в отношении судоходства других государств — военные корабли и другие суда третьих стран могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом в порт одной из сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной.

Именно последний пункт позволяет как российским, так и украинским военным беспрепятственно задерживать и досматривать суда другой стороны и иностранных держав. И именно к этому положению апеллировал Сергей Лавров, подчеркивая, что Москва не допустит пребывания кораблей НАТО в Азовском море.

Впрочем, даже подписание договора в 2003 году не решило всех вопросов. В частности, установить демаркационную линию не удалось. Именно это и является сейчас главным моментом напряженности и причиной для взаимных претензий со стороны Украины и России.

Ожидать быстрого разрешения споров вокруг Азовского моря не ожидается. Правовой статус территорий и региона после перехода Крыма под юрисдикцию России не является предметом для дискуссий, с точки зрения Москвы, однако это оспаривается европейскими странами и США. В то же время Киев активно пытается отменить действие договора от 2003 года. В частности, глава МИД Украины Павел Климкин недавно заявил, что Киев пытается уговорить своих зарубежных партнеров «политически и юридически» признать Азовское море обычным территориальным морем, отменив тем самым все еще действующий статус внутренних вод двух государств.

Есть претензии со стороны Европарламента и к строительству Крымского моста, соединившего материковую часть России с Крымом. С точки зрения евродепутатов, он сооружен незаконно, но еще большее раздражение вызывает участие в его строительстве европейских компаний. В связи с возведением Крымского моста в июле Совет Европы ввел санкции в отношении шести российских компаний, для которых будут заморожены активы в ЕС, а физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Евросоюзе, запретят предоставлять им какие-либо средства.