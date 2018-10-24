Встреча с Путиным: Конте не слышно. LIVE

- 467433 просмотра На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
- 259453 просмотра Дубовицкая поделилась своими воспоминаниями о покойном юмористе Задорнове
- 212495 просмотров Британия поддержала решение США выйти из договора РСМД
- 189201 просмотр «Там очень скрытная семья»: Пресняков потрясен Пугачевой
- 126553 просмотра Зачем Росляков перед бойней сжег свои фотографии и Библию
- 118053 просмотра Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Чите не признал вину
- 108626 просмотров WSJ узнала о планах Меркель поддержать строительство СПГ-терминала
Между тем, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил россиян обрушении эскалатора в метро Рима.
«Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали», — сказал министр. В то же время он отметил, что некоторые станции римского метрополитена действительно требуют проведения проверки и ремонта.
После этого Конте продолжил о чем-то говорить, но трансляция для представителей СМИ, которые собрались в пресс-центре, увы, пока прервалась.
В ответ Владимир Путин попросил передать слова благодарности мэру Рима и медицинским работникам этого города, оказывающим помощь российским болельщикам.
Джузеппе Конте произнес более эмоциональную речь. Начал он тоже со слов о «прочных связях» между странами и потенциале сотрудничества. По его словам, в ходе встречи он рассчитывает понять, насколько возможно развить этот потенциал. В конце приветствия Конте пригласил Владимира Путина посетить Италию.
«Если позволите я начну встречу с пожелания: я очень хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию. Вы слишком давно у нас не были. Я очень бы не хотел, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что вы не уделяет ему достаточно внимания», — сказал Конте.
В своей приветственной речи Путин говорил о деловых и теплых отношениях России и Италии. Он напомнил, что Италия занимает 6-е место по товарообороту среди иностранных партнеров России. Кроме того, Путин отметил, что связи между странами не утеряны, несмотря на непростые времена. «К сожалению, Италия несколько уступила свои позиции на российском рынке», — заявил российский президент.
Первая приветственная встреча состоялась. По традиции, во время нее никаких громких заявлений не прозвучало. Конте и Путин пожали друг другу руки и выступили с короткими речами.
Встреча Путина и Конте начинается.
В то же время Конте, выступая в понедельник на пресс-конференции, заявил о вреде «санкционной войны». «Мы не хотим, чтобы санкции наносили невосполнимый урон российскому гражданскому обществу или могли навредить малому и среднему бизнесу, который справедливо не должен от них страдать», — сказал Конте.
Премьер Италии также заявлял, что санкции являются «не целью, а средством».
«Мы отдаем себе отчет в том, что они связаны с минскими соглашениями, и их снятие связано с выполнением этих договоренностей. Это причина, по которой я согласился на их продление, когда вступил в должность», — отметил премьер Италии.
Впрочем, ожидать, что Конте резко выступит против санкций ЕС, не стоит. В своем выступлении политики подчеркнул, что ограничения были введены в связи с ситуацией на Украине и их снятие возможно только в случае реализации минских договоренностей. Напомним, что на этом направлении пока наблюдается своеобразный тупик. Власти Украины считают, что договоренности не исполняются властями ДНР и ЛНР, в свою очередь, российские власти призывают Киев придерживаться взятых на себя обязательств.
Поэтому, скорее всего, можно ожидать, что на сегодняшней встрече оба лидера будут говорить о взаимодействии наших стран в обход взаимных ограничений.
Итальянский премьер-министр уже анонсировал, что соглашения, которые будут подписаны в ходе его визита в Россию, станут возможностью для «перезапуска» партнерства с нашей страной.
Напомним, что Россия находится в режиме «санкционной войны» с Европой. Однако именно Италия часто упоминается нашими политиками как страна, так же серьезно страдающая от ответных ограничений России на ввоз сельскохозяйственной продукции с Запада. Возможно, с этим связаны и позиции ряда итальянских политиков, которые призывают рассматривать Россию как партнера, а не врага.
«На мой взгляд, необходимо двигаться в сторону возрождения «большой восьмерки» с участием Владимира Путина. В рамках этого формата мы можем попытаться решить проблемы, которые разрешить нам на сегодняшний день не удается, именно потому, что мы не сидим за единым столом переговоров», — считает Конте.
Накануне своей поездки в ходе пресс-конференции в Риме Конте заявил, что Россия является «важнейшим игроком» в разрешении всех международных кризисов. Политик призвал к диалогу с Москвой.
Конте прилетел в Москву еще вчера. Премьер-министру Италии 54 года. Он возглавил кабинет министров летом 2018 года, хотя это далось непросто. На парламентских выборах ни одна из партий не получила абсолютного большинства мест. Конте стал премьер-министром в результате компромисса.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
В Москве президент России Владимир Путин проводит переговоры с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. В повестке — беседы в узком и широком составе, а также общение с представителями итальянского бизнеса. Это первая подобная встреча между политиками, Конте получил свое назначение только этим летом.
Мы будем следить за переговорами российского лидера с премьер-министром Италии, правительство которого в ЕС уже окрестили «первым популистским» в Западной Европе. Оставайтесь с нами.