Встреча с Путиным: Конте не слышно. LIVE

Джузеппе Конте произнес более эмоциональную речь. Начал он тоже со слов о «прочных связях» между странами и потенциале сотрудничества. По его словам, в ходе встречи он рассчитывает понять, насколько возможно развить этот потенциал. В конце приветствия Конте пригласил Владимира Путина посетить Италию.

«Если позволите я начну встречу с пожелания: я очень хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию. Вы слишком давно у нас не были. Я очень бы не хотел, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что вы не уделяет ему достаточно внимания», — сказал Конте.