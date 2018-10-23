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Болтон у Путина: какое послание передал Трамп. LIVE

Советник Трампа Джон Болтон встречается с Владимиром Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи они обсудят двусторонние отношения, ситуацию с договорами РСМД и СНВ, сирийский конфликт и возможную личную встречу лидеров России и США. «Газета.Ru» следит за вторым днем Болтона в Москве в режиме онлайн.
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17:15

На этой встрече Джон Болтон заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис надеется на дальнейший диалог с Сергеем Шойгу.

«Мэттис попросил передать привет, и надеется, что у него будет возможность также провести диалог с вами», — сказал Болтон.

Он также поблагодарил Шойгу за возможность встречи. «После встречи наших президентов в Хельсинки, мы получили очень важные задания — расширить и углубить наш диалог, потому мне очень приятно быть здесь, в Москве, вчера и сегодня, для того, чтобы выполнить это очень важное поручение», — заявил Болтон.

17:06

В Минобороны РФ также заявили, что переговоры были конструктивными. «Переговоры прошли в конструктивном ключе. Обсуждался широкий спектр вопросов как глобальной, так и региональной безопасности в различных частях мира», — сообщили журналистам в Минобороны.

16:57

«У меня состоялся очень интересный разговор с министром обороны Шойгу о позиции РФ по договору о РСМД. У нас был очень продуктивный разговор с министром обороны Шойгу, который длился порядка часа-полутора часов», — заявил Болтон в интервью телеканалу «Би-би-си».

16:48

Кроме того, Болтон провел переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу, с которым они обсудили стратегические наступательные вооружения, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Сам Болтон назвал встречу продуктивной.

16:39

Также советник Трампа встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и обсудил ситуацию в Сирии и в Афганистане, а также вопросы поддержания стратегической стабильности.

16:36

Накануне он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, с которым они обсудили широкий спектр тем — от вариантов нового договора СНВ до обвинений против россиянки Елены Хусяйновой о вмешательстве в выборы в США.

Беседа с Патрушевым продлилась пять часов. В частности, Болтон и Патрушев обсудили возможность проведения встречи глав РФ и США. Песков со своей стороны сообщил РИА «Новости», что Путин готов встретиться с Дональдом Трампом, но подготовка такого контакта не ведется.

16:30

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Сегодня в Москве с визитом находится советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Программа Болтона довольно насыщенная — он уже встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с министром обороны Сергеем Шойгу.

Сегодня же советник Трампа также обсудит двусторонние отношения с президентом России Владимиром Путиным, а главными темами станут Сирия, региональные конфликты и стратегическая безопасность.

«Газета.Ru» следит за ходом переговоров американского политика и рассказывает о самых значимых деталях визита Болтона в Россию. Оставайтесь с нами.