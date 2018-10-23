Болтон у Путина: какое послание передал Трамп. LIVE

На этой встрече Джон Болтон заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис надеется на дальнейший диалог с Сергеем Шойгу.

«Мэттис попросил передать привет, и надеется, что у него будет возможность также провести диалог с вами», — сказал Болтон.

Он также поблагодарил Шойгу за возможность встречи. «После встречи наших президентов в Хельсинки, мы получили очень важные задания — расширить и углубить наш диалог, потому мне очень приятно быть здесь, в Москве, вчера и сегодня, для того, чтобы выполнить это очень важное поручение», — заявил Болтон.