«Мне нравится это слово»: Трамп объявил себя националистом

Выступая перед битком набитым залом сторонников вечером в понедельник, 22 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что среди тех, кто движется в сторону США, немало «неизвестных представителей Ближнего Востока». Вину за происходящее президент США возложил на демократов, которые «начали атаку на суверенитет нашей страны». «Кризис на нашей границе происходит сейчас, и причина этого — законы, принятые демократами», — заявил глава Белого дома.

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Риторикой, направленной против демократов, Трамп, пытается добиться сплочения избирателей вокруг Теда Круза, который намерен переизбраться в сенат на промежуточных выборах. Представитель консервативного крыла республиканской партии Круз во время президентской кампании 2016 года был противником кандидата Дональда Трампа, а сейчас является его сторонником. При этом его отношение к нелегальной миграции менее жесткое, чем у американского президента.

Более того, Трамп в ходе выступления даже назвал себя националистом.

«Радикальные демократы хотят вернуть власть коррумпированным, жадным до власти глобалистам. Вы знаете, кто такие глобалисты? Глобалист — это человек, который хочет, чтобы дела шли хорошо во всем мире, и, честно говоря, не заботится о своей собственной стране. <...>

Мы не можем себе этого позволить. Вы знаете, есть такое слово «националист», которое стало своего рода старомодным. И я скажу вам — считается, что это слово не стоит использовать, но я националист. Я националист.

Националист, мне нравится это слово, используйте это слово», — цитирует ТАСС заявление американского лидера.

Трамп говорит, караван идет

Для мобилизации избирателей, настроенных против мигрантов, Трамп в последние дни активно использует тему «каравана мигрантов», который движется к американской границе.

В сторону американской границы действительно идет большая группа мигрантов, которая уже пересекла границу с Мексикой. По данным AP, количество мигрантов в караване составляет более 7000 человек. Большинство из них — выходцы из Гондураса, есть также и граждане таких стран, как Гватемала и Сальвадор.

Подобные караваны не редкость, однако в этом году, как отмечает агентство, количество нелегалов действительно привлекло всеобщее внимание в связи с предвыборной ситуацией.

Как заявил Трамп, «караван мигрантов» — это «нападение на южные границы нашей страны».

Накануне выступления в Хьюстоне Трамп написал в своем твиттере, что отказывается помогать Гондурасу, Гватемале и Сальвадору из-за того, что страны не смогли остановить огромный поток мигрантов, направляющихся к границе США.

Он уточнил, что из-за этого Вашингтон прекратит либо существенно сократит помощь, предоставляемую Центральноамериканским странам. Президент также добавил, что поручил военным расценивать ситуацию с «караваном» как чрезвычайную.

Часть нелегальных переселенцев встретила на границе Мексики и Гватемалы полиция, которая применила против них слезоточивый газ. Это остановило некоторое количество желающих добраться до США, однако людей все еще много — американские телеканалы показали большую толпу молодых мужчин, женщин и детей, которые движутся по территории Мексики.

Трамп в своем твиттере призвал мигрантов из Центральной Америки обратиться за убежищем к Мексике.

«В настоящее время предпринимаются все усилия, чтобы остановить натиск нелегальных мигрантов, пересекающих нашу границу на юге. Сначала люди должны обратиться за убежищем к Мексике, иначе США им откажут», — написал он.

Стоит отметить, что, еще будучи кандидатом в президенты, Трамп не стеснялся в оскорблениях в адрес мексиканцев, называя их «преступниками и насильниками». Правда, позже оговаривался, что имеет в виду не всех, но, тем не менее, приносить извинения отказывался, несмотря на протесты диаспоры.

В последние месяцы, несмотря на жесткую риторику президента США, количество нелегальных переселенцев, пытающихся проникнуть в США, резко увеличилось.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на федеральную статистику, в сентябре 2018 года на границе США с Мексикой было задержано более 16 тыс. человек, что на 80% больше, чем в июле этого же года. Долина Рио Гранде в Южном Техасе стала главным пунктом нелегального пересечения границы.

Как отмечают американские СМИ, тема эмиграции становится для Трампа одной из главных в преддверии выборов в ноябре 2018 года. После недавнего предвыборного митинга в Аризоне Трамп заявил, что вопрос эмиграции — «великолепная тема для республиканцев».

Жесткая антиэмигрантская риторика популярна у избирателей Трампа, в отличие от сторонников демократов, которые выступают против излишней жестокости в отношении переселенцев. По данным недавнего опроса экспертного центра Pew Research, 67% избирателей-демократов считают, что излишне жесткое отношение к нелегальным мигрантам — это большая проблема для страны. Среди избирателей-республиканцев так считает меньшинство — 15%. При этом три четверти сторонников республиканцев считают эмиграцию большой проблемой для страны.