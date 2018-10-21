«Никого не покупаем»: зачем в Крым едут американцы

Власти Крыма получили письмо от представителей двух общественных организаций из США. По словам главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, американцы хотят посетить полуостров с ознакомительным визитом.

«Центр гражданских инициатив и Американская студенческая организация обратились с предложением обсудить их возможный приезд в Крым в 2019 году»,

– заявил в разговоре с РИА «Новости» парламентарий.

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Он подчеркнул, что группа делегатов скорее всего будет сформирована, и американские граждане приедут в Крым по линии «народной дипломатии». Американцы хотят ознакомиться с жизнью и деятельностью в Крыму, а также «наладить дружеские и партнерские отношения», добавил Гемпель, его слова передает НСН.

В начале сентября американская делегация из Центра гражданских инициатив (Center for Citizen Initiatives — «Газета.Ru») уже посещала Крым с визитом. В первую группу вошли четыре человека. В ходе поездки американские общественники посетили центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями в Симферополе и встретились с представителями парламента Республики Крым. Кроме того, американцы высадили в столице Крыма аллею дружбы. Визит американцев в Крым завершился 9 сентября и продлился одну неделю.

Гемпель также отметил, передает ФАН, что информация о спонсировании визитов является клеветой. «В западной прессе читателям пытаются внушить, что Россия купила этих людей, устроила им тут шоу и отдых, — отметил он. — Это полная ложь. Мы никого не покупаем».

Представители ЦГИ заявили о том, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель Центра Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке. Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением крымчан, а она долго занималась изучением ситуации.

«Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским»,

— подчеркнула американская общественница.

Центр гражданских инициатив возник в Америке еще в 1983 году, когда американские обыватели попытались положить конец «холодной войне» между США и СССР своими силами, надеясь выстроить конструктивные отношения с Москвой. ЦГИ запустил ряд тренинговых программ для молодых российских бизнесменов в конце 1980-х и начале 1990-х годов; по данным организации, в них приняло участие порядка 6,5 тыс. предпринимателей из России.

Спустя почти 30 лет финансирование этой кампании закончилось, и ее деятельность практически прекратилась. Однако после ухудшения российско-американских отношений ЦГИ решил, что снова должен попытаться наладить диалог между Москвой и Вашингтоном, а также между русскими и американцами.

«Между людьми из наших стран нет никаких проблем», — говорится на сайте организации. — «Все, что нам нужно попытаться сделать — это преодолеть недоверие и страхи, восстановив теплые отношения, чтобы обеспечить безопасность наших наций».

Крым регулярно посещают и граждане других государств мира. 30 сентября на полуостров прибыла делегация общественных деятелей и предпринимателей и ученых из Норвегии. Группа норвежцев прилетела в недавно отстроенный международный аэропорт Симферополя, сразу же впечатлившись новым терминалом.

«Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», — отмечал тогда Юрий Гемпель. Пребывающая в Крыму делегация из Норвегии во время посещения крымских садов была впечатлена вкусом местных яблок и способом их хранения по голландской технологии.

«Они ходили по саду, рвали яблоки. Им очень понравились крымские яблоки, они сказали, что у них такого в Норвегии нет»,

— подчеркнул сопровождавший группу замглавы комитета.

В середине октября 2016 года депутаты из Италии, приехавшие с визитом в Крым, призвали Рим и Евросоюз признать Крым российским. «Мы абсолютно поддерживаем референдум в Крыму. Евросоюз должен принять как данность результаты данного референдума», — заявила официальный представитель мэра города Падуя Марина Буффони.

Кроме того, в ходе визита представитель мэрии города Падуя заключила соглашение о побратимстве с крымской столицей — Симферополем. По словам депутата провинции Венето Стефано Вальдегамбери, ущерб для Италии от взаимных санкций составил около €4 млрд. При этом речь идет не только о прямых последствиях, таких как падение товарооборота между Россией и Италией.

«Из-за эмбарго [ЕС] цены на продукты итальянского производства резко упали», — подчеркнул депутат, заявив, что санкции как способ воздействия подходят скорее для XVIII века, нежели для XXI-го.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов Федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно заявляла, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности Крыма для России исторически закрыт.