Перекрыть границу: Трамп пригрозил Мексике

Президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу с Мексикой с помощью военных, если поток мигрантов в Соединенные Штаты не уменьшится. Речь идет о нелегалах из таких стран Центральной Америки, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор.

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«Лидеры [этих стран] почти ничего не делают, чтобы остановить от проникновения в США через Мексику этого огромного потока людей, в том числе многих преступников… Я должен самым серьезным образом попросить Мексику остановить этот натиск, и если у них не получится это сделать, то я должен обратиться к ВС США и закрыть нашу южную границу», — сообщил Трамп 18 октября в твиттере.

Многие из этих нелегалов являются наркоторговцами и криминальными элементами, подчеркнул глава государства.

При этом он обвинил своих оппонентов из Демократической партии в том, что сейчас толпы мигрантов «штурмуют» границу США с Мексикой. По его мнению, демократы принимали «слабые законы» в отношении нелегалов.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что намерен прекратить финансовую помощь для этих трех государств, власти которых, считает он, «похоже, почти не контролируют свое население».

17 октября NBC со ссылкой на документы правительства США сообщило, что в сторону южной границы Соединенных Штатов движется «караван мигрантов», в составе которого насчитывается около 4 тыс. человек.

Все они бежали из Гондураса. По информации СМИ, мексиканские власти направили еще 500 полицейских к своей границе с Гватемалой, чтобы обеспечить порядок.

Сообщалось также, что значительную часть каравана составляют дети, в том числе без родителей — согласно политике США в отношении мигрантов, детей нельзя заключать под стражу.

В апреле нынешнего года Вашингтон объявил политику нулевой толерантности по отношению к мигрантам. Эта мера подразумевала задержание взрослых нелегалов и их преследование в судебном порядке. В результате с 19 апреля по 31 мая более 1990 детей были разлучены с 1940 взрослыми нелегальными мигрантами в США. Об этом сообщили американские СМИ. В то время как родителей задерживали, их детей помещали в специальные центры содержания.

Инициатором ужесточения политики выступил генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Он обратился к потенциальным нелегальным мигрантам из Центральной Америки и предупредил их, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединенные Штаты они рискуют целостностью своих семей.

Американская общественность жестко раскритиковала новую политику, и Трамп вынужден был подписать указ о прекращении разлучения семей нелегальных мигрантов,

Как стало известно в июле, в США более 1,8 тыс. детей нелегальных мигрантов воссоединились со своими родителями.

Несмотря на то что американский президент прекратил политику нулевой толерантности, он обвинил беженцев в «использовании детей в своих собственных зловещих целях». По словам Трампа, мигранты специально берут с собой детей в незнакомую страну, чтобы они стали их гарантом неприкосновенности и защитой от тюрьмы в Штатах.

Кроме того, глава государства призвал Конгресс пересмотреть миграционное законодательство.

Когда люди незаконно пересекают границу США, последствия наступают «независимо от того, есть ли у них дети», подчеркнул Трамп.

Проблема детей нелегальных мигрантов имеет в США огромный размах. По состоянию на сентябрь 2018 года число таких несовершеннолетних, задержанных американскими властями и помещенных в специальные центры, достигло своего исторического максимума — 12,8 тыс. детей.

Как сообщила газета The New York Times, еще с мая нынешнего года приюты для задержанных детей были заполнены примерно на 90%. Для сравнения — около года назад этот показатель составлял 30%.

Журналисты издания отметили, что по решению суда сотни разлученных со своими семьями детей были освобождены, однако несмотря на это общее число их возросло до самого высокого показателя в истории США. Кроме того, многие дети пересекали границу самостоятельно, без сопровождения взрослых. Большинство из них являются уроженцами стран Центральной Америки.

При этом, подчеркнули авторы материала, увеличение числа задержанных детей беженцев связано не с увеличением потока мигрантов, а с тем, что американские власти не хотят выпускать детей под защиту родственников.