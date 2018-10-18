Новый формат: Путин выступает на «Валдае». LIVE

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На заседании в 2014 году Владимир Путин выступил с 40-минутным выступлением, которое в обществе назвали «второй мюнхенской речью». Его заявления носили антиамериканский характер. Президент России обвинил Вашингтон в развале системы глобальной безопасности, диктатуре на международной арене, войне на Украине, усилении «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).
«Валдай» в разные годы становился площадкой для важных или острых заявлений. Так, например, в десятом заседании клуба приняли участие оппозиционный депутат Илья Пономарев и Ксения Собчак. Последняя задала вопрос Путину, видит ли он себе соперников среди 30-летних, однако президент не стал отвечать на этот вопрос напрямую.
Сегодня, в заключительный день форума, прошла экспертная сессия — «Внешняя политика эпохи перемен: как развиваться в меняющемся мире». Сразу после нее состоялась встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
На форуме прошли специальные панельные сессии, где обсуждались международные вопросы — Ближний Восток, а именно — сирийская проблематика, а также будущее Евразии. В обсуждениях приняли участие бывший президент Афганистана Хамид Карзай и экс-генсек Лиги арабских государств Амр Муса.
Не все сессии проходят в открытом для СМИ режиме, однако общение Владимира Путина последние годы проходит публично.
Помимо экспертов в работе клуба принимают участие и высокопоставленные российские чиновники. Например, в прошлом году в работе клуба принял участие на тот момент первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Клуб воспринимается как один из инструментов «мягкой силы» России. Его цель — собрать на одной площадке как российских, так и иностранных экспертов. Для последних — это возможность узнать мнение коллег об основных трендах политики Российской Федерации и лично пообщаться с президентом РФ.
Первое заседание дискуссионного клуба «Валдай» состоялось в 2004 году неподалеку от Великого Новгорода. Свое название он получил благодаря Валдайскому озеру, неподалеку от которого и прошло первое мероприятие. Президент РФ Владимир Путин уже тогда принял в нем участие.
В этом году формат заседания дискуссионного клуба изменился — президент РФ Владимир Путин не будет выступать с традиционной вводной речью. Он ответит на вопросы участников мероприятия. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, ежегодно президент встречается с валдайцами. Ежегодно он выступает перед ними на большой пленарке, однако модальность присутствия главы государства в этом году будет несколько другой. Как такового не будет вводного выступления. Вводная часть будет выполнена путем модерирования (директора по научной работе клуба, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике») Федора Лукьянова. Он будет вдвоем с президентом перед залом валдайцев», — цитирует слова Пескова РИА «Новости».
После пленарного заседания общение продолжится в менее формальной обстановке. «Это будет небольшой прием, где на ногах уже можно будет и по отдельности пообщаться с участниками форума, и проговорить темы, которые не успели обговорить во время пленарки», — заявил пресс-секретарь президента.
Президент РФ посещает клуб регулярно. Из его выступлений можно судить об основных направлениях российской внешней политики на ближайшее время. Поэтому за работой клуба, когда в нем принимает участие российский президент, вероятно, внимательно следят не только в России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что встреча российского лидера с другими участниками состоится традиционно на пленарной сессии. «Это будет в четверг, в середине дня, он прибудет туда же, в гостиничный комплекс «Поляна 1389», где и состоится его общение с членами Валдайского клуба», — пояснил официальный представитель Кремля.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня в Сочи проходит последний день работы XV Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое длится с 15 октября. Тема заявленной дискуссии последнего рабочего дня — «Россия: программа на XXI век».
В работе заседания уже приняли участие более 50 гостей, включая российских министров, дипломатов и международных экспертов. Они обсудили вопросы внешней, экономической и культурной политики страны.
Однако сегодня, пожалуй, один из самых интересных дней, поскольку в заседании клуба примет участие Владимир Путин.
Мы будем внимательно следить за работой форума и рассказывать вам о самых интересных его. деталях. Оставайтесь с нами.