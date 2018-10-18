Новый формат: Путин выступает на «Валдае». LIVE

В этом году формат заседания дискуссионного клуба изменился — президент РФ Владимир Путин не будет выступать с традиционной вводной речью. Он ответит на вопросы участников мероприятия. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, ежегодно президент встречается с валдайцами. Ежегодно он выступает перед ними на большой пленарке, однако модальность присутствия главы государства в этом году будет несколько другой. Как такового не будет вводного выступления. Вводная часть будет выполнена путем модерирования (директора по научной работе клуба, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике») Федора Лукьянова. Он будет вдвоем с президентом перед залом валдайцев», — цитирует слова Пескова РИА «Новости».

После пленарного заседания общение продолжится в менее формальной обстановке. «Это будет небольшой прием, где на ногах уже можно будет и по отдельности пообщаться с участниками форума, и проговорить темы, которые не успели обговорить во время пленарки», — заявил пресс-секретарь президента.