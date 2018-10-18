Языковой барьер: украинцы мечтают о русском

Большинство украинцев хотели бы смотреть телепередачи на русском и других языках, а не на украинском. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного украинским телеканалом NewsOne.

«На каком языке вы бы хотели смотреть эфиры на телевидении?» — был задан вопрос зрителям в эфире передачи «Большой вторник», выходящей на русском. Украинский язык выбрали 40% зрителей канала, а в поддержку русского и других языков Украины высказались 60% респондентов. Всего было опрошено более 30 тыс. человек.

Напомним, еще в марте 2014 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания потребовал прекратить трансляцию 76 российских телеканалов. В их числе «Россия 24», «Первый канал», «НТВ Мир» и «РТР Планета». Кроме того, с ноября 2017 года доля программ на украинском языке на телевидении Украины должна составлять не менее 55%.

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Ранее в эфире телеканала NewsOne из-за русского языка произошел скандал. Украинская писательница-националистка Лариса Ницой потребовала от телеведущей Дианы Панченко «розмовлять державной мовой» вместо русского языка. Ницой, требуя от ведущей перейти на украинский язык, сослалась на некое решение конституционного суда Украины, якобы предписывающее наказание за использование русского языка в СМИ.

Ницой получила отказ и возмущенно покинула студию. Ведущая отказалась переходить на украинский язык — по ее словам, на Украине осталось много русскоговорящих, и закона она не нарушает. Она добавила, что 80% передач в эфире NewsOne транслируются на украинском языке, но ее программа — исключение, и на русском в ее эфире говорят по просьбам зрителей.

Находившийся в студии депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич, в свою очередь, заявил, что Ницой вводит людей в заблуждение — никакого подобного решения конституционного суда не существует. В результате Ницой «в знак протеста» покинула студию, а Панченко назвала ее «фриком» и обвинила в манипуляции фактами.

Неделей ранее Ницой потребовала от администрации Львовской области задействовать полицейские силы, чтобы соблюсти мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта». Она добавила, что необходимо просить заменить в общественных местах российские музыкальные группы и певцов на украинских исполнителей. При этом Ницой отметила, что «необходимости сжигать книги на русском нет».

19 сентября Львовский облсовет решил ввести мораторий на публичное использование нематериальных объектов русской культуры в регионе «до момента прекращения оккупации территории Украины». Днем позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публичный запрет на использование русского языка во Львовской области Украины.

Представитель МИД РФ назвала этот шаг опрометчивым, на него украинские власти пошли «в очередном приступе антироссийского угара».

13 октября нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины начал проводить мониторинг эфира телеканалов по соблюдению квот на украинский язык.

На протяжении года закон действовал в пробном режиме, теперь он официально вступил в силу. Первые результаты мониторинга член национального совета Сергей Костинский пообещал предоставить через шесть недель.

По имеющимся данным, во время тестового действия закона были зафиксированы нарушения со стороны пяти спутниковых телеканалов.

Согласно закону, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% эфирного времени с 7.00 до 22.00, местным каналам установили ограничение 50%. За невыполнение квот вещателям грозит денежный штраф.

С момента обретения Украиной независимости языковый вопрос был одним из самых болезненных — он и ранее разделял жителей бывшей Украинской ССР по линии Днепра и серьезно дестабилизировал внутриполитическую ситуацию.

Еще в 1999 году Украина присоединилась к Европейской хартии региональных языков. Правда, окончательно ее ратифицировали только в 2006 году. Спустя шесть лет, руководствуясь этой хартией, Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики».

Согласно нему, отдельные области могли вводить так называемые «региональные языки», если численность людей, считающих его родным, превышала 10% от общего населения. Так, русский язык стал региональным в 13 областях и административных единицах страны из 27.

После событий в центре Киева зимой 2013/14 года на русский язык началось настоящее полномасштабное наступление. Украинские националисты начали активно продвигать законопроекты, ограничивающие возможности для русского языка в стране.