«Защитница Трампа»: кто заменит Никки Хейли в ООН

Белый дом рассматривает официального представителя Госдепа Хизер Науэрт на позицию постоянного представителя США в ООН, пишет Politico со ссылкой на источники, близкие президенту Дональду Трампу. В публикации при этом подчеркивается, что Науэрт заработала репутацию «защитника» администрации Трампа.

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Место постпреда США в ООН вскоре может стать вакантным после сообщений об уходе нынешнего американского дипломата Никки Хейли — ей пророчат карьеру сенатора. Вместе с тем ранее американские СМИ называли несколько кандидатур на этот пост.

Среди них — дочь Трампа Иванка, хотя сама она опровергла возможность своего назначения на высокий пост. Она отметила, что ее устраивает работа в Белом доме, где она занимает пост советника главы государства.

Еще одна кандидатура, которая обсуждалась в СМИ, — сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман. Однако кандидатура независимого кандидата является не самой типичной для этой позиции, отмечает телеканал CBS.

Среди самых вероятных кандидатур на пост постпреда при ООН называлась бывший заместитель советника американского президента по нацбезопасности Дина Пауэлл. О возможности ее назначения со ссылкой на многочисленные источники сообщали такие издания, как Bloomberg, CBS News и другие.

Пауэлл проработала в администрации президента менее года, но сыграла решающую роль в разработке ближневосточной политики, особенно в вопросе установления более дружественных отношений с Саудовской Аравией. В политику она пришла из частного сектора и в него же вернулась после ухода из команды Трампа. Сейчас она входит в число руководителей инвестиционного банка Goldman Sachs Group. При этом, в отличие от многих других уволенных членов администрации, расставание Трампа с Пауэлл прошло безболезненно.

Также деловая газета The Wall Street Journal писала, что Трамп «очень серьезно» рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постпреда страны в ООН. В частности, Трамп уже провел несколько встреч с ней. Кроме того, подчеркивает газета, в Белом доме к Крафт относятся с большим уважением.

Если же пост займет Науэрт, она станет не первым представителем СМИ на этой должности — до перехода работы в Госдеп она была ведущей новостей на Fox News. В недавнем прошлом эту позицию занимала Саманта Пауэр, которая долгие годы проработала в журналистике и была корреспондентом на Балканах во время войны в Югославии.

Во времена «холодной войны» и вскоре после нее должности послов США в ООН занимали профессиональные дипломаты, однако в последние годы значение поста американского представителя начало снижаться. Кроме того, постоянно увеличивалась критика ООН со стороны США за бюрократизм.

Выступая на ежегодной сессии Генассамблеи ООН в 2017 году, Трамп потребовал убрать из Организации лишнюю бюрократию, сократить расходы на проекты, которые не приносят «отдачи», а также улучшить планирование бюджета. Все это он изложил в декларации, подготовленной его администрацией.

Декларацию Трампа, которая не имеет силы юридически обязывающего документа, подписали 128 из 193 государств-членов ООН. Постпред США при организации Никки Хейли назвала количество подписантов «фантастическим».

«Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру. ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают», — отметил в своем выступлении на Генассамблее сам Трамп. По его словам, США пока «не видят отдачи» от ООН, хотя являются самым крупным плательщиком в ее бюджет.

Американский лидер напомнил, что взнос США в бюджет ООН составляет 22%, или $3 млрд в год, и дал понять, что эти расходы завышены. «Соединенные Штаты несут несправедливые издержки, но, честно говоря, если бы ООН могла реально выполнить все свои заявленные цели, особенно обеспечение мира, эти инвестиции можно было бы легко оправдать», — рассуждал американский лидер.