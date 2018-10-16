Убийство журналиста: почему Трамп не будет ссориться с Эр-Риадом

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что саудовский принц отрицает, что знал о происходившем в турецком консульстве, и заверил американского лидера, что расследует исчезновение оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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«Во время звонка он был с госсекретарем США Майком Помпео и сказал мне, что он уже дал старт и будет проведено быстрое, всестороннее и полное расследование по этому вопросу. Ответы скоро появятся», — написал Трамп в твиттере.

Эксперты отмечают, что

это послание Трампа можно интерпретировать как попытку показать, что Вашингтон продолжает поддерживать Саудовскую Аравию и ищет выход из ситуации.

Журналист пропал две недели назад в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что Хашукджи пытали и жестоко убили в стенах дипломатического представительства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к саудовским политическим кругам, сообщил, что Эр-Рияд объявит, что Хашукджи погиб в результате «допроса, который пошел не по плану». В королевстве якобы готовят доклад, касающийся ситуации, однако он пока не обнародован.

Вместе с тем у Эр-Рияда остается все меньше пространства для маневра. Турецкие полицейские, которые провели осмотр помещений консульства Саудовской Аравии в Турции, заявили, что обнаружили улики, указывающие на убийство журналиста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Случай с Хашукджи стал серьезным кризисом в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда — многолетних военных и политических союзников в регионе. Президент США в недавнем интервью довольно осторожно говорил о ситуации, однако пообещал принять меры, если вина Саудовской Аравии будет доказана. Правда, издание The Washington Post, с которым сотрудничал покойный журналист, отмечает что

визит Помпео в Саудовскую Аравию «не показал признаков кризиса», а американский чиновник «обменивался любезностями» с членами королевской семьи.

Инцидент с пропавшим журналистом мобилизовал американскую прессу, которая выступила с жесткой критикой Белого дома. Ведущие американские СМИ в редакционных статьях выступили с мнением, что США должны пересмотреть политику по отношению к Эр-Риаду.

«Менее дружеские отношения с Саудовской Аравией не повредят интересам США на Ближнем Востоке. Пришло время перестать закрывать глаза на худшие эксцессы которые допускает руководство Саудовской Аравии», — пишет USA Today.

Бывший посол США в Саудовской Аравии Чарльз Фриман сказал, что пока у него нет точной уверенности в смерти Хашукджи, однако если это выяснится, то США должны принять жесткие меры. «Если оставить вопросы морали и законности в стороне, то во внешней политике для саудовской монархии, это, по-видимому, хуже, чем преступление; это непростительно самоуничтожительная ошибка», — сказал экс-посол в интервью Time.

Но, несмотря на кризисную ситуацию, Белый дом дал понять, что он, как минимум, не пойдет на разрыв оружейных сделок с Саудовской Аравией. Согласно информации международного института по исследованию проблем мира в Стокгольме,

с 2013 по 2017 год на саудовское государство приходилось 18% от общего объема продаж оружия США, что составляет около $9 млрд.

Ранее президент США заявил, что сумма оружейных контрактов с Саудовской Аравией достигает $110 млрд. Тем не менее, эти средства еще не поступили в США, объясняет CNBC со ссылкой на Госдепартамент и агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

Однако телеканал CNBC отмечает, что на данный момент у США несколько оборонных соглашений с Эр-Риядом, и не совсем ясно, откуда Трамп взял цифру в $110 млрд. С момента визита американского президента в прошлом году в Саудовскую Аравию Госдепартамент США объявил только о шести контрактах на общую сумму $4 млрд.

Сам Трамп, говоря об оружейных сделках с Саудовской Аравией, отметил, что США необходимо сохранять сотрудничество, так как эту нишу могут занять Китай или Россия.

Подобная точка зрения уже появилась — ее изложил один из руководителей телекомпании Al Arabia Тюрки Алдахил. Он сообщил, что в случае ухудшения ситуации Саудовская Аравия может позволить России открыть свою военную базу на территории королевства. Стоит отметить, что на территории этой страны многие годы находится американская военная база.

Власти королевства, правда, уже поспешили опровергнуть изложенные в статье мысли, заявив, что ничего общего с действительностью они не имеют. По мнению эксперта РСМД Юрия Бармина, появление статьи — «это попытка играть на российских страхах в Вашингтоне, но в отношении конгресса это мало работает». Эксперт в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в России, понимая это, не стали реагировать на подобные инсинуации.

Саудовская Аравия уже проявляла интерес к покупке российского оружия. Заинтересованность в приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400 выражал король Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд. Помимо ЗРС С-400 Эр-Рияд хотел бы купить и другие вооружения России — стрелковое оружие и технологии, однако дальше переговоров дело пока что не доходило.