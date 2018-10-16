Порошенко: Киев правильно пустился в раскол

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Киев находится на правильном пути, если решения относительно Украинской православной церкви вызывает негативную реакцию в России.

«Такая реакция духовной и светской власти РФ на стремление украинской церкви к автокефалии и решение Вселенского патриархата значит, что мы на верном пути»,

— написал политик в своем твиттере.

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Кроме того, он обвинил Москву в «агрессивной имперской политике» и противопоставлении себя «всему мировому сообществу». Русская православная церковь, по мнению Порошенко, встала на путь «самоизоляции и конфликта с мировым православием», сообщает ФАН.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что автокефалия УПЦ самопровозглашенного Киевского патриархата может стать причиной вспышки кровопролития на Украине. «Планы украинских властей лишить прав каноническую церковь — УПЦ Московского патриархата — обернутся печальными последствиями», — заявил Иларион.

Он предположил, что раскольники вместе с украинскими националистами могут попытаться силой взять под контроль крупнейшие православные святыни Украины — Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Порошенко же ранее заявил, что автокефалия — вопрос безопасности Украины.

О возможной религиозной войне на Украине предупреждают и западные СМИ: агентство Bloomberg, к примеру, опубликовало статью, в которой предостерегает все стороны конфликта от кровопролития.

Московский Патриархат назвал желание Вселенского Синода Константинопольского патриархата предоставить УПЦ КП автокефалию «неприемлемой катастрофой», говорится в статье. И если конфликт удастся разрешить без людских потерь с обеих сторон, то это уже будет большой победой, подытоживает автор.

Неделей ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. По мнению Константинополя, Киевская митрополия была передана Московскому патриархату еще в XVII веке — в 1686 году — и теперь Вселенский патриархат желает «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя».

Ранее Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

Представитель РПЦ митрополит Иларион сравнил Константинопольский патриархат с раскольниками. «Та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля», — подчеркнул митрополит. В Московском Патриархате рассчитывают, что Константинополь изменит свое решение по Украине.

Автокефальная церковь в современном понимании есть поместная православная церковь с признанной за нею территорией, на которой, согласно каноническому праву, не должны действовать другие поместные церкви. Автокефальная церковь не является ни иерархически, ни административно частью другой православной церкви. Статус автономии отличается от автокефалии тем, что предстоятель автономной церкви после избрания должен быть рукоположен в сан патриархом одной из автокефальных церквей.

Сейчас на Украине действуют три православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Кроме того, присутствуют католики, протестанты и множество менее крупных конфессий и сект.

Два года назад Ukrainian Sociological Service опубликовал результаты опроса: большинство украинцев относят себя к Украинской православной церкви Киевского патриархата (около 44%), более 20% считают себя прихожанами УПЦ Московского патриархата, и 11% назвали себя грекокатоликами.

Большая часть православных УПЦ МП проживает в Донецкой области — там к канонической православной церкви себя отнесли более 55% опрошенных. В Луганской области соцопрос не проводился.

Отметим, что российские православные составляют около трети от 300 млн православных во всем мире. На Украине расположены около трети из более чем 36 тыс. приходов Московского патриархата. Из них около трети хотят остаться в подчинении Московского патриархата в случае автокефалии УПЦ КП.