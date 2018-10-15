Раскол православия: что скажет Синод РПЦ. LIVE

Александр Лукашенко в ходе встречи подчеркнул, что выступает за единство церкви. «Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле. Уже слишком близко мы подошли к опасной черте», — отметил он.

В свою очередь, Патриарх Кирилл отметил хорошие отношения по линии властей страны и Белорусской православной церкви и подчеркнул благополучное состояние религиозной жизни в Беларуси, передает БелТА.