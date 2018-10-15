Раскол православия: что скажет Синод РПЦ. LIVE

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Заседание Священного синода РПЦ в Минске началось.
Священный синод - один из высших органов церковного управления. Он состоит из предстоятеля церкви — Патриарха Московского и всея Руси, девяти постоянных и пяти временных членов — епархиальных архиереев. Постоянными членами являются: по кафедре — митрополиты Киевский и всея Украины, Санкт-Петербургский и Ладожский, Крутицкий и Коломенский, Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Кишиневский и всея Молдовы, Астанайский и Казахстанский, глава Митрополичьего округа в Казахстане, Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, по должности — председатель Отдела внешних церковных связей и управляющий делами Московской патриархии.
На заседании Священного синода в Минске присутствуют также и представители УПЦ Московского патриархата — предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
Патриарх Кирилл отметил, что граждане Белоруссии поддерживают политику нынешнего руководства. По его мнению, это связано с учетом властями страны нравственных законов
«Нравственность — это то, что регулирует поведение человека. Люди могут знать или не знать законы — в провинции, в деревнях — а поступают по совести. Это значит, что Богом данный нравственный закон опознается человеком, голосом его совести, и никакой эволюцией это объяснить невозможно. И это является главным регулятором человеческого поведения. И как важно, когда государство законодательно органически связывается с нравственным фундаментом, когда законы проистекают из божественного, нравственного закона, закона человеческой совести», — сказал патриарх.
Александр Лукашенко в ходе встречи подчеркнул, что выступает за единство церкви. «Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле. Уже слишком близко мы подошли к опасной черте», — отметил он.
В свою очередь, Патриарх Кирилл отметил хорошие отношения по линии властей страны и Белорусской православной церкви и подчеркнул благополучное состояние религиозной жизни в Беларуси, передает БелТА.
Патриарх Кирилл, в свою очередь, согласился, что с Белоруссией его связывают многие воспоминания. Кроме того, он отметил положительные перемены в стране.
«И хотя я здесь не жил, но транзитом через Беларусь я перемещался. Могу сравнивать, что было в 90-е годы, и что стало сейчас. Перемены огромные, — сказал патриарх. — Когда видишь эти огромные пространства, наполненные воздухом, чистотой, красивые улицы, то понимаешь, что Президент и власть обращают особое внимание на качество жизни людей. Жизнь в больших городах связана со стрессами, и если в городе создается такое уютное пространство для жизни, то это значит, что о людях думают».
В ходе встречи Лукашенко заявил, что Белоруссия родная земля и для патриарха Кирилла.
«Всегда в канун наших встреч я вспоминаю ваш период служения в Церкви до патриаршего сана. У нас в Беларуси всегда были очень теплые воспоминания. И я вам говорил, у меня в памяти осталось ваше перемещение со Смоленска в Калининград, и обязательно через нашу Беларусь. Наверное, с тех пор вы влюбились в эту не чужую для вас землю», — сказал Лукашенко.
Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во время встречи Лукашенко подчеркнул важность единства в Церкви.
«К сожалению, наша Церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений. Порой наших неправильных поступков. Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол - это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии», — цитирует слова Лукашенко БелТА.
Стоит отметить, что Синод РПЦ впервые в истории соберется не на территории России. По данным СМИ, заседание Священного синода пройдет в здании Минской епархии.
«Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе отреагировать на то, что сегодня происходит в семье поместных православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается на Украине. Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов», — сказал патриарх Кирилл.
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал катастрофическим решение Синода о предоставлении автокефалии церкви на Украине. По его словам, подобная мера является «легализацией раскола». Волков также добавил, что Константинопольский патриархат не услышал многочисленные голоса мирового православия, которые выступали против такого решения.
«Ответ Священного Синода Русской православной церкви будет адекватным и жестким», — сказал Волков.
О решении РПЦ будет объявлено по итогам сегодняшнего заседания, в котором примут участие 12 иерархов высшего исполнительного органа РПЦ. Предполагается, что на принятие решения удет примерно четыре часа. Итоговый документ синода может появиться после обеда.
В минувший четверг Константинополь объявил о ряде решений вселенского патриарха Варфоломея, которые идут вразрез с канонами православной церкви.
В частности, Константинополь признает переход УПЦ под юрисдикцию РПЦ, произошедший в 1658 году «незаконной аннексией». Также вселенский патриархат принял решение снять анафему с патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария, которые были осуждены церковью как раскольники. Эти решения были встречены серьезной критикой со стороны РПЦ.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в столице Белоруссии состоится историческое заседание Синода РПЦ, по итогам которого Русская православная церковь объявит об ответных мерах на последние решения Константинополя по УПЦ.
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