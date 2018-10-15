Нож для фрау Меркель: Бавария предала канцлера

Главные союзники канцлера Ангелы Меркель — партия «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС) — получили 32,2% голосов избирателей на выборах в ландтаг (земский парламент — «Газета.Ru») Баварии. Как отмечают в статистическом управлении Баварии, это лишь предварительные итоги голосования, однако радикальным образом картина не изменится.

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Эти результаты означают, что ХСС впервые за почти 50 лет не сможет сформировать в Баварии правительство большинства.

Христианско-социальный союз, входящий в состав правящей фракции ХСС/ХДС, традиционно считался сильнейшей партией Баварии. С Христианско-демократическим союзом у партии существует своеобразный симбиоз — ХСС активна исключительно в Баварии, в то время как ХДС действует во всех остальных землях Германии. При этом партии не участвуют в выборах на «территории» их союзника. Участие в этой коалиции позволяло ХСС — по сути региональной партии — регулярно получать места в бундестаге и правительстве. Так, например, председатель ХСС Хорст Зеехофер занимает пост министра внутренних дел в нынешнем правительстве Ангелы Меркель.

Второе место по итогам голосования заняла партия «Зеленые», набрав 17,5% голосов. Праворадикальная партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» впервые набрала достаточное количество голосов для прохождения в ландтаг Баварии. У нее 10,2% голосов. Социал-демократическая партия Германии — младший партнер коалиции Меркель — получает 9.5% голосов.

Результаты Христианского-социального союза стали худшими для партии за последние 60 лет.

Однако партия была готова к таким результатам. Как писало накануне выборов агентство AP, ХСС теряет своих избирателей. Ранее партия заняла жесткую позицию в отношении миграционной политики, отмечается в материале.

За несколько дней до выборов поддержка партии «Христианско-социальный союз в Баварии» остановилась на отметке 33%, сообщало AP. Еще в 2013 году партию поддерживали почти половина избирателей — 47,7%, однако это был период расцвета популярности немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Как отмечает в своей статье европейский обозреватель британской The Guardian Джон Хенлей, причиной провального выступления партии стала ее позиция по вопросу миграции. С одной стороны, ХСС постарался дистанцироваться от миграционной политики Меркель с другой — стал критиковать «Альтернативу для Германию» за ее миграционные предложения. Такую двоякую позицию жители Баварии не оценили. Традиционный консервативный избиратель ХСС отказал партии в поддержке, отдав предпочтение более радикальной «Альтернативе».

«Драматическая потеря поддержки Христианского социального союза (ХСС), братской партии Христианско-демократического союза Меркель (ХДС), перевернула с ног на голову политику в регионе, который был одним из самых политически стабильных в Европе», — пишет The Washington Post.

Пока неясно с кем будет формировать правительство Христианско-социальный союз после того как будут окончательно подведены итоги выборов. Вероятнее всего, партия начнет вести консультации с «Зелеными» и социал-демократами, исключая при этом любую возможность альянса с представителями партии «АдГ».

Для «Альтернативы» же результаты выборов в Баварии стали очередным успехом — партия уже представлена в половине из 16 федеральных земель Германии.

В 2017 году на федеральных выборах «Альтернатива для Германии», получила 94 парламентских места в бундестаге, и стала настоящей сенсацией германских выборов.

Выборы в Баварии, как предрекают аналитики, станут еще одним ударом по Меркель, которая стремительно теряет популярность у избирателей. Согласно недавнему опросу, проведенному газетой Bild am Sonntag, рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС, во главе которого находится канцлер страны Ангела Меркель, опустился до рекордно низкой отметки.

Согласно результатам исследования, только 26% опрошенных все еще поддерживают политический блок Меркель, что стало новым антирекордом.

Канцлера критикуют не только оппозиционеры, но и партнеры по коалиции, осуждающие ее за провал в налаживании отношений с Москвой.

Так, социал-демократы выпустили объемный доклад, в котором говорится о необходимости пересмотра германской политики в отношении России. Выдержки из доклада «Диалог — доверие — безопасность. Условия и импульсы для современной социал-демократической политики в области разрядки» были опубликованы в издании Hannoversche Allgemeine Zeitung. Там говорится об укреплении связей не только между Москвой и Берлином, но и активизация действий по линии НАТО-ОДКБ и ЕАЭС с Европейским союзом.

Авторы доклада рассуждают о «расширении европейского сотрудничества с Россией». Примером должны стать такие направления, как Ближний Восток, ситуация в Афганистане, изменение климата, политика в области беженцев и борьба с международным терроризмом.

«По мере возможности и значимости мы готовы внести свой вклад в процесс модернизации в России посредством более тесного сотрудничества. Поэтому необходимо искать новые возможности для содействия экономическому сотрудничеству», — утверждают авторы.