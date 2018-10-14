Санкции против России: ЕС разработал новый план

В ближайшее время Совет Европы по международным делам обсудит возможность введения санкций против стран, использующих химическое оружие.

Инициаторами нового механизма санкций выступили Великобритания и Франция, сообщает The Telegraph, и связан он со скандалом вокруг покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, когда было применено боевое отравляющее вещество.

Напомним, Лондон и его партнеры по ЕС обвиняют в покушении российскую разведку, однако Москва отрицает эти обвинения, равно как и информацию о производстве яда «Новичок» в Российской Федерации.

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Под новые санкции ЕС из-за химоружия попадут те государственные деятели и руководители разведок, которые несут ответственность за химатаки. В качестве ограничительных мер называются, во-первых, запрет на въезд в страны ЕС, и во-вторых — заморозка денежных счетов в европейской банковой системе.

«После многих лет, когда никто не применял химическое оружие, возникли ситуации наподобие случившегося в Сирии и Солсбери. Мы должны подвести красную черту для всех тех, кто пытается использовать это ужасное оружие. Они должны понимать, что ответственность за это будет очень высокой», – заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Он отметил, что санкции за применение химоружия будут направлены не только на Россию, но и на все страны, кто применяет такие вооружения.

Неделей ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не намерен портить отношения с российской стороной из-за предполагаемых кибератак Москвы на ОЗХО.

«Я не готов разругаться с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах», — подчеркнул Юнкер. Он отметил, что сторонам следует сохранять спокойствие. Также Юнкер подчеркнул, что Европе следует поддерживать диалог с Россией из соображений безопасности.

Отношения между Россией и странами Евросоюза в очередной раз обострились после того, как 4 марта 2018 года с признаками отравления в британском городке Солсбери были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В отравлении Скотланд-Ярд подозревает двух граждан РФ: Руслана Боширова и Александра Петрова, которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб.

Сами Петров и Боширов отрицают выдвинутые против них обвинения. Мужчины заявили, что прилетали в Англию, чтобы развлечься и посмотреть на достопримечательности. При этом международная группа Bellingcat заявляет, что Боширов и Петров — не настоящие имена, а сами подозреваемые являются сотрудниками российской разведки. Петрова якобы зовут Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига, и он является кавалером ордена Герой России.

5 сентября Лондон опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению и объявил Петрова-Мишкина и Боширова-Чепигу в розыск. Были также обнародованы кадры с камер видеонаблюдения, по которым следователи отследили перемещения подозреваемых. Россия при этом не выдает своих граждан по запросу зарубежных правоохранителей.

Судя по снимкам, опубликованным Скотланд-Ярдом, 2 марта в 16.22 по Гринвичу россияне Петров и Боширов прибыли в аэропорт Гэтвик в Западном Сассексе. Утром 4 марта камера на железнодорожной станции в Солсбери зафиксировала, как двое мужчин покидают здание вокзала. Позже они были замечены на Уилтон роуд в Солсбери — буквально за несколько минут до отравления Скрипалей. По данным британских СМИ, у себя в номере они якобы развлекались с проституткой и употребляли марихуану.

В тот же день Боширов и Петров отправились в Лондон и в последний раз попали в объективы камер наблюдения уже в лондонском аэропорту Хитроу, улетев обратно в Москву.

На нестыковки в материалах Скотланд-Ярда уже 6 сентября указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что на кадрах, сделанных в аэропорту Гэтвик, показано, что оба подозреваемых проходят мимо камеры в одно и то же время. По словам Захаровой, это наводит на мысль о том, что время съемки было попросту наложено на скриншоты. В МИД Великобритании заявили, что в Гэтвике несколько одинаковых проходов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала утверждения о службе Александра Петрова и Руслана Боширова в ГРУ «дезинформацией».

Сейчас Россия находится под большим количеством экономических и политических санкций со стороны Евросоюза и США из-за ряда международных прений: в частности, ЕС и Штаты несогласны с воссоединением РФ и Крыма в 2014 году, Вашингтон обвиняет РФ во вмешательстве в выборы президента и «агрессии» на Украине. Под санкциями находятся многие российские политики и бизнесмены, а также государственные и частные компании.