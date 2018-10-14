Козни Константинополя: РПЦ теряет Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) не имеет прав на Украину, так как в XVII веке была произведена «московская аннексия» Киевской митрополии. Данное заявление президент сделал перед благодарственным молебеном на Софийской площади в Киеве.

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«Наконец, Вселенский Патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце семнадцатого века», — сказал Порошенко. Он также подчеркнул, что

решение патриархата «ясно и недвусмысленно» устанавливает отсутствие канонических прав РПЦ на Украинскую православную церковь (УПЦ).

О соответствующем решении Вселенского патриарха Варфоломея признать переход УПЦ под юрисдикцию РПЦ стало известно в четверг, 11 октября.

Хотя с точки зрения церковных канонов в присоединении украинской церкви к Московскому патриархату нет ничего незаконного. Это решение было принято Константинопольским патриархом Дионисием IV после более 30-летнего существования киевских территорий в составе Московского царства.

В РПЦ нынешние решения Константинополя назвали грубым искажением церковной истории. По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, иерархи Константинопольского патриархата основываются «не на фактах, не на исторических источниках, а только лишь на очень странных и совершенно неадекватных измышлениях людей, которые, в принципе, и раньше-то никогда церковной историей в отношении Украины не занимались».

Это решение Константинополя ориентировано в первую очередь на УПЦ Московского патриархата — единственную каноническую украинскую церковь, которая при этом признает себя частью РПЦ и выступает против украинской автокефалии.

При этом в Константинополе не забыли и про другие религиозные организации Украины — УПЦ Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ). Каноничность решений, связанных с этими религиозными организациями, также поддается сомнению.

Вселенский патриархат принял решение снять анафему с патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. «Принято решение, что в свое время анафема была оглашена по недостаточному количеству причин, по некоторым политическим соображениям. Поэтому решением синода они были возвращены в каноническое поле», — приводит ТАСС слова представителя Константинополя.

Анафема была наложена на патриарха УПЦ КП в 1997 году за раскольническую деятельность.

При этом конфликт РПЦ с Филаретом имеет еще более глубокие корни. В советские годы Филарет оставался лояльным РПЦ, с 1966 по 1990 год он носил сан митрополита Киевского и Галицкого РПЦ. При нем в 1990 году УПЦ был предоставлен статус самоуправляемой церкви в рамках все той же РПЦ.

Изначально для Филарета такой статус украинской церкви казался достаточным. Однако первый президент Украины Леонид Кравчук решил идти дальше и добиваться полной автокефалии для украинской церкви. Митрополит Киевский и всея Украины объявил о своей поддержке начинаниям президента в 1991 году, за что год спустя Архиерейский собор РПЦ принял решение сместить его с должности предстоятеля церкви.

Вошедший во вкус Филарет отказался подчиниться этому решению. При активной поддержке со стороны киевских властей он объявил о создании независимой поместной церкви — УПЦ КП. «Независимая Церковь в независимом государстве является канонически оправданной и исторически неизбежной», — говорилось в совместном заявлении Кравчука и Филарета.

По сути, именно эти двое стали виновниками существующего до сих пор раскола украинского православия.

По этой причине в феврале 1997 года Архиерейский собор принял решение отлучить Филарета от церкви и предать анафеме как раскольника.

С УАПЦ несколько иная история. Эта религиозная организация была основана почти сто лет назад — в 20-е годы прошлого века. УАПЦ никогда не обладала большими приходами, однако на протяжении всего своего существования находилась в контакте с украинскими церквями за рубежом и Константинополем, неустанно лоббируя вопрос своей канонизации.

Все эти три решения — признание «незаконной аннексии Киевской митрополии» и снятие анафемы с Филареты и Макария — являются подготовительными шагами к предоставлению украинской церкви томоса.

До сих пор разговоры об автокефалии УПЦ не имели под собой никаких оснований. Независимость могла запросить только признанная другими церквями УПЦ МП, а предоставить ее — РПЦ.

Теперь, забрав УПЦ под собственную юрисдикцию, Константинополь может позволить себе без оглядки на РПЦ предоставить независимость украинской церкви. Для этого необходим только соответствующий запрос от единого украинского прихода.

Именно для получения этого запроса Варфоломей и признает каноническими украинских раскольников Филарета и Макария. «Патриарх Варфоломей действует с позиции прокладывания дороги к независимой единой поместной церкви Украины. То есть для того, чтобы объединить всех, он сейчас максимально раскалывает Украинскую православную церковь», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и президент Гильдии экспертов по религии и праву Роман Лункин.

Для преодоления внутриукраинского раскола и объединения церкви должен быть созван собор по объединению церквей. Однако в УПЦ МП уже заявили, что не будут участвовать в этом мероприятии.

Причиной отказа является уже неканоничность решений самого Варфоломея. В УПЦ МП даже предлагают подвергать вселенского патриарха анафеме за признание раскольников.

В РПЦ риторика о решениях Константинополя также совсем не дружелюбная. Священный Синод Русской православной церкви на заседании в Минске 15 октября даст «адекватный и жесткий ответ» на последние решения Синода Константинопольского патриархата по Украине, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Как предполагает Роман Лункин, РПЦ вполне может пойти на разрыв административных и евхаристических связей с Константинополем. Последнее — особенно жесткая мера с точки зрения верующих, которая по сути будет означать непризнание константинопольских ритуалов.

«Это повлечет за собой окончательное разделение восточного и западного православия в лице Константинополя, который контролирует большинство приходов в США, Канаде и Западной Европе.

По сути, раскол православия уже произошел», — считает эксперт.

Почему вселенский патриарх Варфоломей сознательно идет на раскол церкви, остается вопросом, говорит Лункин. Из преимуществ, которые Константинополь получит, — обретение безоговорочного контроля над украинским православием.

«Потому что теперь там будут представители Константинопольского патриархата. И украинские раскольники будут всем обязаны Константинопольскому патриарху, будут ему служить верой и правдой. То есть Константинопольской патриархат расширил свое влияние, укрепил его в одной из самых, можно сказать, православных и религиозных стран Восточной Европы, какой является Украина», — говорит эксперт.

Здесь также вполне могут быть задействованы силы украинского лобби из западных стран, считает Лункин.

«Варфоломей действует, можно сказать, как некий агент влияния, и этого украинского лобби, и тех сил на Западе, в том числе, светских политиков, которые хотят, в том числе, и в церковном смысле, отделить Украину от России. Это, прежде всего, стремление окончательно отделить русских и украинцев, разделить их идентичность», — резюмирует эксперт.