Придется дружить: тайная сделка Трампа и Эрдогана

Американского пастора Эндрю Брансона, удерживаемого с 2016 года турецкими властями по обвинения в связях с Фетхуллахом Гюленом, могут освободить после судебных слушаний, которые пройдут 12 октября. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. Как отмечается, Турция снимет с пастора «некоторые обвинения».

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Освобождение пастора свидетельствует, что Турция хочет наладить отношения с США, которые в последние годы переживают резкое охлаждение.

Эксперты предполагают, что Анкара пытается таким образом вести торг с Вашингтоном по вопросу экстрадиции Гюлена, который в настоящее время проживает в США. Самого Гюлена в Турции называют идейным вдохновителем и одним из организаторов попытки государственного переворота, которая была предпринята летом того же 2016 года.

В ответ США ввели экономические санкции против Турции, которые коснулись ряда министров, а также военных связей между двумя странами. Также Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий, конгресс наложил вето на поставку Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35. При этом Турция участвует в программе покупки истребителей F-35 с 1999 года, а также сама производит часть оборудования для этой боевой машины. Здесь, правда, стоит отметить, что заморозка поставок американских самолетов увязывается с другой линией внешней политики Анкары — стремлением Турции приобрести у России ЗРК С-400.

Комплекс этих ограничений со стороны США резко негативно повлиял на курс турецкой лиры.

Противоречия между двумя Турцией и США, которые к тому же является союзниками по НАТО, накапливались давно — еще при администрации Барака Обамы. Персональная неприязнь между турецким и американским президентами положила начало резкому ухудшению отношений.

Анкара, в свою очередь, также ввела дополнительные пошлины на ряд американских товаров. Новые турецкие ограничения уже коснулись таких товаров, как автомобили и табачные изделия. Кроме того, Эрдоган приказал заморозить все имеющиеся в стране счета глав американских минюста и МВД. Такие действия связаны с введенными 1 августа американской стороной санкциями против турецких министров.

Жесткую позицию Турции американские СМИ связывают во многом с личностью самого президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который, как и глава Белого дома Дональд Трамп, является авторитарным лидером и не склонен идти на компромиссы. Так, турецкому президенту потребовалось несколько месяцев для извинений перед Россией за сбитый турецкими военными российский Су-24 в 2015 году. Извиниться Эрдогана вынудили серьезные проблемы, вызванные резким падением доходов от туризма из России.

Да и потеря американского рынка стала для турецкой экономики весьма существенной, поскольку Вашингтон входит в пятерку торговых партнеров Анкары. Для США же Турция — лишь на 32-м месте среди торговых партнеров.

Стоит отметить, что достижение соглашения Турции и США в ситуации с пастором происходит на фоне конфликта с Эр-Риядом, вызванного пропажей в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Он исчез, будучи на территории саудовского консульства в турецком городе, и Анкара подозревает, что власти Саудовской Аравии могли убить его или вывести в свою страну.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара и Эр-Рияд договорились о создании совместной группы для расследования исчезновения оппозиционного саудовского журналиста. Трагический случай уже вызвал трения между США и Саудовской Аравией и, как отмечают американские СМИ, Турция пытается воспользоваться ситуацией для налаживания отношений с США.

Трампу же такое взаимодействие также может оказаться выгодным — американский президент готовится к промежуточным выборам в конгресс, которые пройдут 6 ноября. Глава Белого дома рассчитывает не просто на победу республиканцев, но и на то, что ему удастся привести в парламент страны как можно большее количество своих сторонников (далеко не все республиканцы поддерживают президента-однопартийца). Освобождение американского пастора может повысить поддержку Трампа и его внешнеполитических действий со стороны религиозно настроенной части граждан США, а, значит, обеспечить возможно больший уровень поддержки удобных Трампу кандидатов.